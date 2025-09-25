jueves 25  de  septiembre 2025
BÉISBOL

Jugador de los Guardianes en la MLB sufre varias fracturas tras pelotazo en el rostro

El toletero David Fry, de los Guardianes de Cleveland en las Grandes Ligas, fue diagnosticado con "múltiples fracturas faciales y nasales en el lado izquierdo"

El jugador de los Guardianes de Cleveland, David Fry, recibe un pelotazo en el rostro mientras intentaba tocar la bola en un encuentro, el 23 de septiembre de 2025.

El jugador de los Guardianes de Cleveland, David Fry, recibe un pelotazo en el rostro mientras intentaba tocar la bola en un encuentro, el 23 de septiembre de 2025.

NICK CAMMETT / Getty Images vía AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LOS ÁNGELES.- El bateador designado de los Guardianes de Cleveland, David Fry, sufrió múltiples fracturas faciales tras recibir un pelotazo en la cara de una bola rápida lanzada por el pitcher de los Tigres de Detroit, Tarik Skubal, en la noche del martes.

Los Guardianes informaron este miércoles en un comunicado que las pruebas de imagen mostraron que Fry sufría "múltiples fracturas faciales y nasales en el lado izquierdo con un desplazamiento mínimo".

Se espera que se recupere por completo sin necesidad de cirugía, pero estará de baja entre seis y ocho semanas, lo que significa que no estará disponible si los Guardianes se clasifican para la postemporada.

Fry, de 29 años, intentaba hacer un toque cuando el lanzamiento de 159 km/h de Skubal lo golpeó en la cara. Tras el impacto, cayó al suelo, pero finalmente pudo dar unos pasos hasta un carrito para ser retirado del campo.

"Es muy duro", dijo Skubal, visiblemente conmocionado, después del partido. "Parecía que estaba bien al salir del campo y esperemos que siga así. Sé que a veces estas cosas pueden cambiar, así que esperemos que esté bien".

Los Guardianes informaron que Fry había sido dado de alta del hospital y se encontraba descansando cómodamente.

Los dos equipos tienen previsto volver a enfrentarse este miércoles por la noche.

Venezolano Narváez despierta

Los Medias Rojas de Boston derrotaron 7-1 a los Azulejos de Toronto este miércoles en el Rogers Centre, en Toronto, en un partido de la temporada regular de las Grandes Ligas de béisbol en el que el venezolano Carlos Narváez conectó un jonrón de tres carreras.

De esta manera, Boston logró su segundo triunfo consecutivo y se mantiene en puestos de clasificación a playoffs sin importar el resultado de los Tigres de Detroit y los Astros de Houston, sus más cercanos perseguidores.

Narváez, de 26 años, apareció en el momento justo para los Medias Rojas, en la octava entrada, luego de unos días de pobres resultados en el plato, bateando para un promedio de .120 con tres hits en sus últimas 25 oportunidades.

En otro resultado, los Yanquis de Nueva York derrotaron 8-1 a los Medias Blancas de Chicago y tomaron el liderato de la división Este de la Liga Americana, desplazando a los Azulejos.

FUENTE: AFP

