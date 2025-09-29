lunes 29  de  septiembre 2025
El Deportivo: Atlético frenó en seco al Real Madrid, Barcelona asumió el liderato y Márquez volvió al trono

Con un Julián Álvarez inspirado, el Atlético goleó al Real Madrid, que perdió la cima de LaLiga luego de la victoria del Barcelona al día siguiente

El argentino Julián Álvarez comandó la ofensiva del Atlético de Madrid en el primer derbi de la capital española en esta temporada.

El argentino Julián Álvarez comandó la ofensiva del Atlético de Madrid en el primer derbi de la capital española en esta temporada.

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El fin de semana dejó varios goles, un cambio de liderazgo entre archirrivales españoles y la coronación de una leyenda viva en la máxima categoría de la velocidad, entre otras cosas.

A continuación repasamos los eventos deportivos que marcaron el pasado fin de semana en todo el mundo.

Atlético golea y acaba con el invicto del Real Madrid

Julián Álvarez culminó su gran semana guiando este sábado al triunfo al Atlético de Madrid, con un doblete en la goleada 5-2 de su equipo ante el Real Madrid en el gran derbi de la capital, en la 7ª jornada de LaLiga. "Ha sido un mal partido. No hemos entrado bien, no hemos jugado bien ni colectivamente, ni en la calidad del juego con y sin balón. Estamos en una fase de construcción, hoy es la primera derrota y esto sigue", señaló posteriormente el técnico blanco, Xabi Alonso.

Inter Miami no pasa del empate en Canadá

El Inter Miami dejó escapar puntos valiosos y empató este sábado 1-1 con el Toronto FC en un partido de la liga norteamericana (MLS) en el que Lionel Messi vio rota su racha goleadora. El equipo floridano, que venía de tres triunfos seguidos, sufrió así un serio contratiempo en su meta de escalar hasta el liderato de la Conferencia Este. El empate desciende al Inter a la cuarta plaza del sector con 56 puntos y cuatro partidos por jugar antes del cierre de la fase regular.

Alcaraz alcanza las semifinales en Tokio

El tenista español Carlos Alcaraz no pareció lastrado por sus problemas de tobillo este domingo y dominó al estadounidense Brandon Nakashima por 6-2, 6-4 para alcanzar las semifinales del torneo ATP 500 de Tokio. El número 1 del mundo se lesionó el tobillo durante su entrada en liza en el torneo nipón y admitió en su siguiente partido que la lesión le había preocupado y que pensaba en ella sobre la pista. Este domingo el español volvió a jugar con vendas, visibles por encima de su media izquierda, y reconoció tras el partido haber adaptado su estilo de juego para proteger la extremidad.

Barcelona se apodera del liderato en España

El FC Barcelona aprovechó la derrota del Real Madrid en la faena anterior para arrebatarle el liderato de la Liga española gracias a su victoria de este domingo sobre la Real Sociedad, con remontada incluida (2-1), en un duelo de la 7ª jornada en la que reapareció Lamine Yamal tras su lesión. El joven atacante, que volvió de la estancia con la selección española a principios de mes con problemas en el pubis, regresaba en este partido después de perderse por lesión los últimos cuatro compromisos de su equipo. Con 19 puntos (seis victorias, un empate), el Barça, defensor del título, toma ahora los mandos de la clasificación con un punto de ventaja sobre el Real Madrid (2º, 18 unidades).

Marc Márquez se vuelve a coronar en la MotoGP

El piloto español Marc Márquez conquistó este domingo su 7ª corona en la máxima categoría del motociclismo al acabar segundo en el Gran Premio de Japón, en el circuito de Motegi, quedando a un solo título del legendario Giacomo Agostini. A sus 32 años y tras un lustro en el que acumuló problemas físicos y un cambio de escudería, de Honda, con la que había ganado sus seis títulos anteriores entre 2012 y 2019, a Ducati, Márquez vuelve a reinar en MotoGP después de una temporada de dominio casi absoluto.

