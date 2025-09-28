domingo 28  de  septiembre 2025
Inter Miami empata 1-1 ante Toronto con un Messi sin puntería

El Inter Miami, que venía de tres triunfos seguidos, sufrió así un serio contratiempo en su meta de escalar hasta el liderato de la Conferencia Este de la MLS

El argentino Lionel Messi, del Inter Miami, previo al inicio de un partido de la MLS, el 27 de septiembre de 2025.

El argentino Lionel Messi, del Inter Miami, previo al inicio de un partido de la MLS, el 27 de septiembre de 2025.

COLE BURSTON / Getty Images vía AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MONTREAL.- Dejando escapar unos puntos valiosos, el Inter Miami empató este sábado 1-1 con el Toronto FC en un partido de la liga norteamericana (MLS) en el que Lionel Messi vio rota su racha goleadora.

El equipo floridano, que venía de tres triunfos seguidos, sufrió así un serio contratiempo en su meta de escalar hasta el liderato de la Conferencia Este.

El empate desciende al Inter a la cuarta plaza del sector con 56 puntos y cuatro partidos por jugar antes del cierre de la fase regular.

El líder Philadelphia Union, que machacó después 6-0 al DC United, tiene 63 puntos, pero dos partidos disputados más que Miami.

Tres días después de golear 4-0 al New York City, al Inter le esperaba el sábado un Toronto FC ya eliminado de la carrera por los playoffs y un público mayoritariamente entregado a Messi, como ocurre en la mayoría de estadios de la MLS.

El astro argentino, de 38 años, dirigió las operaciones en una primera parte en la que comenzó su duelo particular con el arquero Sean Johnson.

El exportero de la selección estadounidense, de 36 años, sacó dos manos salvadoras a remates tan claros que el rostro del capitán del Inter reflejaba su incredulidad.

Pero la insistencia de los visitantes le llevó a romper el muro de Johnson poco antes del descanso.

Allende rompe el muro

Messi recibió la pelota en tres cuartos de cancha y abrió a la banda izquierda para la llegada del español Jordi Alba, quien colgó un centro al segundo palo para que el argentino Tadeo Allende abriera el marcador con un cabezazo en el minuto 45+1.

El gol no bajó la moral de los locales que, a la vuelta del vestuario, avanzaron posiciones hasta encontrar el empate.

El estadounidense Djordje Mihailovi, el jugador más peligroso de Toronto, remachó en el minuto 60 un pase de la muerte de Richie Laryea tras una larga jugada en la que la zaga del Inter falló en varios despejes.

Los visitantes apretaron hasta el pitido final, pero Johnson volvió a frustrar en dos oportunidades a Messi, incluido un tiro libre en el minuto 82.

"Merecimos ganar, tuvimos las oportunidades más claras (...) Su portero fue el jugador del partido", sintetizó Javier Mascherano, entrenador del Inter.

La carrera por el liderato

Messi, máximo goleador de la MLS con 24 dianas en 24 jornadas disputadas, llegaba al choque con una racha de cinco tantos en los últimos tres juegos.

Aunque era el quinto partido del Inter en dos semanas, Mascherano no dio descanso ni a Messi ni a sus veteranos socios Jordi Alba, Sergio Busquets y Luis Suárez.

El maratón de partidos del Inter, provocado por su participación en el Mundial de Clubes, continuará el martes en un duelo en casa frente al Chicago Fire.

Busquets fue el único en ser sustituido dos días después de que anunciara que echará el cierre a su extraordinaria carrera a final de temporada a los 37 años.

"Es ley de la vida, del fútbol, del deporte en general y muy contento por todo", dijo el exmediocentro del Barcelona y la selección española. "Pero ahora estoy centrado en lo que queda de la MLS (...) Ojalá pueda cerrar mi carrera con otro título que me falta".

FUENTE: AFP

