El Deportivo: Alcaraz reina en Nueva York; Verstappen dice presente y Messi se despide con lágrimas

El español Carlos Alcaraz derrotó a Jannik Sinner en la final del US Open en Nueva York

El deporte mundial vivió un fin de semana cargado de emociones y momentos históricos. Desde el tenis hasta la Fórmula 1 , pasando por el boxeo y el fútbol, las grandes figuras volvieron a dejar su huella en escenarios inolvidables.

Carlos Alcaraz reafirmó su lugar en la cima con un nuevo título en Nueva York, Max Verstappen renació en Monza para mantener viva su pelea en la F1, Mike Tyson y Floyd Mayweather confirmaron un cruce que promete hacer historia en el boxeo, y Lionel Messi conmovió a todo un país con su despedida en Argentina.

Alcaraz se vuelve el rey de Nueva York tras vencer a Sinner

Carlos Alcaraz confirmó su reinado en el tenis mundial al conquistar su segundo título del US Open tras derrotar a Jannik Sinner por 6-2, 3-6, 6-1, 6-4 en la final disputada en el Arthur Ashe Stadium.

Con este triunfo, el español de 22 años suma ya seis títulos de Grand Slam y recupera el número 1 del ranking ATP, arrebatándoselo a su gran rival italiano.

Picsart_25-09-07_19-08-38-638 El piloto holandés de Red Bull Racing, Max Verstappen, celebra su victoria en el podio tras ganar el Gran Premio de Italia de Fórmula Uno en el circuito Autodromo Nazionale Monza, en Monza, norte de Italia, el 7 de septiembre de 2025. Philippe Lopez / AFP

Max Verstappen gana el GP de Italia 2025 y revive en su complicada lucha por el título

El neerlandés Max Verstappen volvió a lo más alto en la Fórmula 1 con una victoria dominante en el Gran Premio de Italia 2025, disputado en el icónico circuito de Monza.

El piloto de Red Bull se impuso con autoridad sobre los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri, firmando así su tercer triunfo de la temporada y el primero desde mayo.

20241117_221327.jpg Jake Paul y Mike Tyson durante la pelea transmitida por Netflix @JakePaul

Tyson vs Mayweather 2025: Exhibición histórica entre dos leyendas del boxeo

El boxeo mundial vivirá un espectáculo sin precedentes. Mike Tyson y Floyd Mayweather se enfrentarán en una pelea de exhibición 2025, según anunciaron los organizadores.

Aunque todavía no se ha confirmado la fecha exacta ni la sede, el evento será promovido por CSI Sports, empresa con más de 25 años de experiencia en el negocio deportivo.

Picsart_25-09-05_18-36-33-916 El delantero argentino #10 Lionel Messi celebra tras anotar su segundo gol durante el partido de clasificación sudamericana para la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Argentina y Venezuela en el estadio Más Monumental de Buenos Aires el 4 de septiembre de 2025. Luis ROBAYO / AFP

Las lágrimas de Lionel Messi en su último partido en Argentina: “Siempre soñé terminar de esta manera”

Reverencias, una ovación interminable y un espectáculo de luces y fuegos artificiales en un Monumental repleto con más de 80.000 almas dieron un marco inolvidable al último partido oficial de Lionel Messi en Argentina, coronado con un doblete del capitán de la Albiceleste ante Venezuela.

A los 38 años, el astro que iluminó a la Argentina durante dos décadas comienza a transitar sus últimos pasos con la camiseta que más ama, con la que escribió una historia imborrable de títulos y récords.