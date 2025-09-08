lunes 8  de  septiembre 2025
Tenis

El Deportivo: Alcaraz reina en Nueva York; Verstappen dice presente y Messi se despide con lágrimas

Un fin de semana histórico en el deporte: Alcaraz reina en Nueva York, Verstappen revive en Monza, Tyson y Mayweather sorprenden y Messi emociona a Argentina

El español Carlos Alcaraz derrotó a Jannik Sinner en la final del US Open en Nueva York

El español Carlos Alcaraz derrotó a Jannik Sinner en la final del US Open en Nueva York

AFP
Por Pedro Felipe Hernández

El deporte mundial vivió un fin de semana cargado de emociones y momentos históricos. Desde el tenis hasta la Fórmula 1, pasando por el boxeo y el fútbol, las grandes figuras volvieron a dejar su huella en escenarios inolvidables.

Carlos Alcaraz reafirmó su lugar en la cima con un nuevo título en Nueva York, Max Verstappen renació en Monza para mantener viva su pelea en la F1, Mike Tyson y Floyd Mayweather confirmaron un cruce que promete hacer historia en el boxeo, y Lionel Messi conmovió a todo un país con su despedida en Argentina.

Lee además
El mediocampista venezolano Yeferson Soteldo (C) celebra después de anotar el primer gol de su equipo durante el partido de fútbol de clasificación sudamericano para la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Venezuela y Chile en el Estadio Monumental de Maturín, Venezuela, el 17 de octubre de 2023.  
Fútbol

Venezuela contra Colombia: El juego que decide todo
El español Carlos Alcaraz celebra luego de obtener una victoria en el Abierto de Estados Unidos, el 31 de agosto de 2025.
Tenis

Alcaraz tiene trazada su próxima meta
Embed

Alcaraz se vuelve el rey de Nueva York tras vencer a Sinner

Carlos Alcaraz confirmó su reinado en el tenis mundial al conquistar su segundo título del US Open tras derrotar a Jannik Sinner por 6-2, 3-6, 6-1, 6-4 en la final disputada en el Arthur Ashe Stadium.

Con este triunfo, el español de 22 años suma ya seis títulos de Grand Slam y recupera el número 1 del ranking ATP, arrebatándoselo a su gran rival italiano.

Picsart_25-09-07_19-08-38-638
El piloto holandés de Red Bull Racing, Max Verstappen, celebra su victoria en el podio tras ganar el Gran Premio de Italia de Fórmula Uno en el circuito Autodromo Nazionale Monza, en Monza, norte de Italia, el 7 de septiembre de 2025.

El piloto holandés de Red Bull Racing, Max Verstappen, celebra su victoria en el podio tras ganar el Gran Premio de Italia de Fórmula Uno en el circuito Autodromo Nazionale Monza, en Monza, norte de Italia, el 7 de septiembre de 2025.

Max Verstappen gana el GP de Italia 2025 y revive en su complicada lucha por el título

El neerlandés Max Verstappen volvió a lo más alto en la Fórmula 1 con una victoria dominante en el Gran Premio de Italia 2025, disputado en el icónico circuito de Monza.

El piloto de Red Bull se impuso con autoridad sobre los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri, firmando así su tercer triunfo de la temporada y el primero desde mayo.

20241117_221327.jpg
Jake Paul y Mike Tyson durante la pelea transmitida por Netflix

Jake Paul y Mike Tyson durante la pelea transmitida por Netflix

Tyson vs Mayweather 2025: Exhibición histórica entre dos leyendas del boxeo

El boxeo mundial vivirá un espectáculo sin precedentes. Mike Tyson y Floyd Mayweather se enfrentarán en una pelea de exhibición 2025, según anunciaron los organizadores.

Aunque todavía no se ha confirmado la fecha exacta ni la sede, el evento será promovido por CSI Sports, empresa con más de 25 años de experiencia en el negocio deportivo.

Picsart_25-09-05_18-36-33-916
El delantero argentino #10 Lionel Messi celebra tras anotar su segundo gol durante el partido de clasificación sudamericana para la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Argentina y Venezuela en el estadio Más Monumental de Buenos Aires el 4 de septiembre de 2025.

El delantero argentino #10 Lionel Messi celebra tras anotar su segundo gol durante el partido de clasificación sudamericana para la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Argentina y Venezuela en el estadio Más Monumental de Buenos Aires el 4 de septiembre de 2025.

Las lágrimas de Lionel Messi en su último partido en Argentina: “Siempre soñé terminar de esta manera”

Reverencias, una ovación interminable y un espectáculo de luces y fuegos artificiales en un Monumental repleto con más de 80.000 almas dieron un marco inolvidable al último partido oficial de Lionel Messi en Argentina, coronado con un doblete del capitán de la Albiceleste ante Venezuela.

A los 38 años, el astro que iluminó a la Argentina durante dos décadas comienza a transitar sus últimos pasos con la camiseta que más ama, con la que escribió una historia imborrable de títulos y récords.

Temas
Te puede interesar

Erling Haaland sufre curioso accidente con su selección de Noruega

Dolphins caen ante Colts y rompen su racha ganadora en estrenos de temporada NFL

Aroldis Chapman vive su mejor versión: el cubano se convierte en el lanzador más temible de la MLB

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro.
EEUU

Trump deja abierta la posibilidad de atacar a carteles de droga dentro de Venezuela

Operación de arresto de Ryan Wesley Routh, en Palm Beach.
JUSTICIA

Comienza juicio contra acusado de intento de asesinato de Donald Trump en Florida

Alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine-Cava y el comisionado Roberto Gonzalez polemizan. 
AL DETALLE

Comisionado González exige más transparencia en presupuesto de $13 mil millones de Miami-Dade

Imagen referencial.
FALLO

Reincidencia migratoria le cuesta 27 meses de cárcel a ciudadano hondureño en Florida

Medicamentos que se distribuyen en Cuba.  video
TESTIMONIOS

Déficit de medicamentos para atender enfermedades crónicas eleva el número de muertes en Cuba

Te puede interesar

Alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine-Cava y el comisionado Roberto Gonzalez polemizan. 
AL DETALLE

Comisionado González exige más transparencia en presupuesto de $13 mil millones de Miami-Dade

Por CÉSAR MENÉNDEZ
La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, recibió al secretario de Guerra de EEUU, Pete Hegseth, y al general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, el 8 de septiembre de 2025
Narcotráfico

Secretario de Guerra llega a Puerto Rico en medio de la ofensiva de Trump contra el Cartel de los Soles

Operación de arresto de Ryan Wesley Routh, en Palm Beach.
JUSTICIA

Comienza juicio contra acusado de intento de asesinato de Donald Trump en Florida

Imagen referencial.
FALLO

Reincidencia migratoria le cuesta 27 meses de cárcel a ciudadano hondureño en Florida

Miembros de los servicios de emergencia ZAKA de Israel recogen muestras en el lugar de un tiroteo en el cruce de la carretera Ramot, en Jerusalén Oriental, anexionada por Israel, el 8 de septiembre de 2025. Hombres armados palestinos abrieron fuego en una parada de autobús en Jerusalén Oriental, anexionada por Israel, el 8 de septiembre, matando a cinco personas e hiriendo a varias más. El servicio de emergencias israelí Magen David Adom (MDA) informó de cinco muertos en el tiroteo, actualizando la cifra anterior de cuatro. La policía informó de la muerte de los dos hombres armados. 
URGENTE

Seis muertos en un ataque terrorista en Jerusalén Este