El Deportivo: Inter Miami, Real Madrid, Marc Márquez, Sorteo Mundial 2026 y Cristiano Ronaldo sin trofeo

Luis Suárez #9 del Inter Miami CF pasa durante el partido de la MLS entre el DC United y el Inter Miami CF en el Audi Field el 23 de agosto de 2025 en Washington, D.C.

Fin de semana deportivo con grandes protagonistas: Inter Miami en la MLS y Leagues Cup, Mbappé y el Real Madrid en LaLiga, Marc Márquez en MotoGP, el Mundial 2026 y Cristiano Ronaldo con Al Nassr marcaron la agenda internacional.

Inter Miami con la mente en la semifinal de Leagues Cup

Inter Miami empató 1-1 ante DC United en la MLS 2025 con un once alternativo. Javier Mascherano decidió cuidar a varias de sus figuras pensando en la semifinal de la Leagues Cup contra Orlando City. Lionel Messi y Jordi Alba siguen de baja por lesión, mientras que Luis Suárez, Rodrigo De Paul y Sergio Busquets fueron suplentes para llegar frescos al duelo decisivo.

Kylian Mbappé guía al Real Madrid en el triunfo ante Oviedo

El Real Madrid derrotó 3-0 al Real Oviedo en LaLiga con un doblete de Kylian Mbappé y un gol de Vinícius Júnior. Con esta victoria, los blancos alcanzan los seis puntos y se colocan terceros, empatados con el Villarreal y el Barcelona, aunque el submarino amarillo lidera por diferencia de goles.

Marc Márquez alarga en Hungría su racha imperial hacia el título

El piloto español Marc Márquez (Ducati) volvió a dominar en MotoGP al lograr su séptimo doblete consecutivo entre la carrera esprint y el Gran Premio de Hungría. Con 175 puntos de ventaja sobre su hermano Álex Márquez, el mayor de los Márquez se acerca a su séptimo título mundial tras 14 de los 22 Grandes Premios disputados.

Donald Trump anunció que el sorteo del Mundial 2026 será el 5 de diciembre en el Kennedy Center de Washington

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que el sorteo del Mundial 2026 se realizará el 5 de diciembre en el Kennedy Center de Washington. El torneo será organizado por EE.UU., Canadá y México. Trump destacó que se trata del “evento deportivo más grande” y no descartó la posible presencia de Vladimir Putin dependiendo de la situación en Ucrania.

Cristiano Ronaldo sigue sin su primer título en Arabia: Al Nassr pierde la Supercopa ante Al Ahli en penaltis

Cristiano Ronaldo anotó su gol número 100 con Al Nassr, pero no pudo evitar la derrota en la Supercopa de Arabia. El Al Nassr empató 2-2 con Al Ahli y cayó 5-3 en los penaltis. Ronaldo se convierte en el primer jugador en la historia en alcanzar 100 goles con cuatro clubes distintos, aunque tendrá que esperar para conquistar su primer título en Arabia.