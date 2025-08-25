lunes 25  de  agosto 2025
Fútbol

El Deportivo: Inter Miami, Real Madrid, Marc Márquez, Sorteo Mundial 2026 y Cristiano Ronaldo sin trofeo

Inter Miami, triunfo del Real Madrid, dominio de Marc Márquez, anuncio del Mundial 2026 y derrota de Cristiano marcaron el fin de semana deportivo

Luis Suárez #9 del Inter Miami CF pasa durante el partido de la MLS entre el DC United y el Inter Miami CF en el Audi Field el 23 de agosto de 2025 en Washington, D.C.&nbsp;

Luis Suárez #9 del Inter Miami CF pasa durante el partido de la MLS entre el DC United y el Inter Miami CF en el Audi Field el 23 de agosto de 2025 en Washington, D.C. 

Greg Fiume/Getty Images/AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Fin de semana deportivo con grandes protagonistas: Inter Miami en la MLS y Leagues Cup, Mbappé y el Real Madrid en LaLiga, Marc Márquez en MotoGP, el Mundial 2026 y Cristiano Ronaldo con Al Nassr marcaron la agenda internacional.

Lo más importante del fin de semana en el deporte:

Lee además
Luis Suárez #9 del Inter Miami CF pasa durante el partido de la MLS entre el DC United y el Inter Miami CF en el Audi Field el 23 de agosto de 2025 en Washington, D.C. 
Fútbol

Inter Miami con la mente en la semifinal de Leagues Cup
Jorge Mas, el dueño y gerente del Inter Miami, escucha a Javier Mascherano hablar con los medios luego de ser presentado como entrenador en jefe durante una conferencia de prensa en el Chase Stadium el 3 de diciembre de 2024 en Fort Lauderdale, Florida
Fútbol

Este es el gran sueldo que cobra Javier Mascherano en el Inter Miami: ¿Tiene bonus por ganar la MLS?
Embed

Inter Miami con la mente en la semifinal de Leagues Cup

Inter Miami empató 1-1 ante DC United en la MLS 2025 con un once alternativo. Javier Mascherano decidió cuidar a varias de sus figuras pensando en la semifinal de la Leagues Cup contra Orlando City. Lionel Messi y Jordi Alba siguen de baja por lesión, mientras que Luis Suárez, Rodrigo De Paul y Sergio Busquets fueron suplentes para llegar frescos al duelo decisivo.

Kylian Mbappé guía al Real Madrid en el triunfo ante Oviedo

El Real Madrid derrotó 3-0 al Real Oviedo en LaLiga con un doblete de Kylian Mbappé y un gol de Vinícius Júnior. Con esta victoria, los blancos alcanzan los seis puntos y se colocan terceros, empatados con el Villarreal y el Barcelona, aunque el submarino amarillo lidera por diferencia de goles.

Marc Márquez alarga en Hungría su racha imperial hacia el título

El piloto español Marc Márquez (Ducati) volvió a dominar en MotoGP al lograr su séptimo doblete consecutivo entre la carrera esprint y el Gran Premio de Hungría. Con 175 puntos de ventaja sobre su hermano Álex Márquez, el mayor de los Márquez se acerca a su séptimo título mundial tras 14 de los 22 Grandes Premios disputados.

Donald Trump anunció que el sorteo del Mundial 2026 será el 5 de diciembre en el Kennedy Center de Washington

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que el sorteo del Mundial 2026 se realizará el 5 de diciembre en el Kennedy Center de Washington. El torneo será organizado por EE.UU., Canadá y México. Trump destacó que se trata del “evento deportivo más grande” y no descartó la posible presencia de Vladimir Putin dependiendo de la situación en Ucrania.

Cristiano Ronaldo sigue sin su primer título en Arabia: Al Nassr pierde la Supercopa ante Al Ahli en penaltis

Cristiano Ronaldo anotó su gol número 100 con Al Nassr, pero no pudo evitar la derrota en la Supercopa de Arabia. El Al Nassr empató 2-2 con Al Ahli y cayó 5-3 en los penaltis. Ronaldo se convierte en el primer jugador en la historia en alcanzar 100 goles con cuatro clubes distintos, aunque tendrá que esperar para conquistar su primer título en Arabia.

Temas
Te puede interesar

¿Quién ha metido más goles esta temporada: Messi o Suárez?

¿Qué jugadores pueden estar en la mira del Inter Miami?

Inter Miami sobrevive sin Lionel Messi gracias a Luis Suárez

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El fiscal general de Florida, James Uthmeier. De fondo, instalaciones de Alligator Alcatraz.
APELACIÓN

Florida desafía orden judicial de cierre del centro "Alligator Alcatraz" y anuncia "Plan B"

La Guardia Costera de EEUU confiscó un millonario cargamento de cocaína y marihuana en aguas del Mar Caribe y el Pacífico Oriental. ARCHIVO.
OPERACIÓN ANTIDROGAS

Golpe histórico al narcotráfico, Guardia Costera decomisa 34.5 toneladas de cocaína

El cineasta venezolano Luis Alberto Lamata. 
OBITUARIO

Muere el cineasta venezolano Luis Alberto Lamata

El migrante salvadoreño y residente estadounidense Kilmar Abrego García (centro, izq.) habla junto a Lydia Walther Rodríguez (der.) de CASA (Defensores Especiales Designados por el Tribunal), a su llegada a una oficina local del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de EEUU en Baltimore, Maryland, el 25 de agosto de 2025.   
MIGRACIÓN

Kilmar Ábrego García se entrega al ICE y enfrenta posible deportación a Uganda

Los billetes de lotería Mega Millions y Powerball se ven en San Gabriel, California, el 19 de julio de 2023. El premio mayor de Powerball alcanzó los mil millones de dólares para el sorteo del 19 de julio de 2023, lo que solo ha ocurrido dos veces antes en la historia del juego.
LOTERIA

Powerball juega el décimo premio más grande en la historia

Te puede interesar

El presidente Donald Trump habla con la prensa mientras firma una orden ejecutiva en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, el 25 de agosto de 2025.
Política

Trump responde a críticas por medidas de seguridad: "No me gustan los dictadores, no soy un dictador"

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
La Guardia Costera de EEUU confiscó un millonario cargamento de cocaína y marihuana en aguas del Mar Caribe y el Pacífico Oriental. ARCHIVO.
OPERACIÓN ANTIDROGAS

Golpe histórico al narcotráfico, Guardia Costera decomisa 34.5 toneladas de cocaína

Los hermanos Otoniel y Rolando, y el primo Juan Bautista Guevara, presos políticos en Venezuela por el caso Anderson (2004)
VENEZUELA

Condenados en caso de fiscal asesinado que salpica al régimen "desaparecen" de forma conveniente

Manifestantes queman una bandera estadounidense frente a Union Station tras el discurso del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, durante una sesión conjunta del Congreso, en Washington, DC, el 24 de julio de 2024. 
Un año de cárcel

Trump firma orden ejecutiva que penaliza la quema de la bandera, "el símbolo más sagrado de EEUU"

El fiscal general de Florida, James Uthmeier. De fondo, instalaciones de Alligator Alcatraz.
APELACIÓN

Florida desafía orden judicial de cierre del centro "Alligator Alcatraz" y anuncia "Plan B"