Ahora, el mismo Luis Suárez es quien respondió a los rumores y creó más de un posible destino a su futuro.

“Hablamos con el club para terminar el contrato un año antes, es decir en el próximo mes de diciembre. El club accedió y se lo agradezco”, reveló Suárez, quien tenía contrato con el club de Porto Alegre hasta diciembre de 2024.

Esto haría creer que deja las puertas abiertas a irse con el Inter Miami, al finalizar el mes de diciembre. Sin embargo, el uruguayo contó algo más que tumbaría la posible contratación con el equipo de la MLS.

“No se si seguiré jugando en otro lado o no porque en la rodilla tengo un tema crónico que todos ustedes saben”, mencionó.

Suárez no se ve al 100% físicamente y duda seriamente de si esto podrá mejorar en los meses de competición que le quedan por delante:

"Siento que el año que viene no voy a poder rendir por mi físico y la gran exigencia que tiene el fútbol brasileño", dijo Luis Suárez.

“El tema viene por el desgaste que tengo de la rodilla, una lesión crónica que yo no escondo y que el club ya sabía que tenía. Ante el ritmo muy alto que tiene el fútbol brasileño, conversé con los dirigentes, y ellos me ofrecían parar un mes o un mes y medio. Yo no puedo parar un mes, si me comprometo, me comprometo a jugar y entrenar, porque sino siento que le estoy mintiendo al club”, explicó el atacante charrúa.

Su posible llegada al Inter Miami, donde juegan sus excompañeros Messi, Sergio Busquets y Jordi Alba, empieza a ser una posibilidad real. Incluso, aunque no confirmó si seguirá en el fútbol, el artillero uruguayo señaló que se molestó cuando hablaron de su posible retiro repentino, y subrayó que finalizar su carrera es muy diferente a parar un tiempo para tratarse el problema de la rodilla.