Trump recomienda a María Corina Machado no regresar aún a Venezuela por su seguridad, según diario

María Corina Machado, líder de Venezuela, y Marco Rubio, secretario de Estado en Washington en enero 2026

MIAMI. - El presidente de EEUU, Donald Trump , recomendó a la líder política y Nobel de La Paz, María Corina Machado , no volver a Venezuela aún y le aseguró que le preocupa su seguridad, durante la reciente reunión que ambos mantuvieron en Washington, según información de un diario estadounidense reseñada por agencias.

Trump dijo en el encuentro, un desayuno al que también asistió el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio, que la situación en Venezuela es volátil y que es mejor que posponga su regreso por su propia seguridad, indica el medio que cita una fuente oficial estadounidense y a otra persona familiarizada con el contenido de reunión, del cual no transcendieron entonces detalles.

TRANSICIÓN María Corina Machado afirma que cuenta con aliados para regresar y seguir su lucha en Venezuela

La información se hace pública luego de que Machado, durante una conferencia de prensa en Chile, insistió en su deseo de regresar a Venezuela para continuar con su lucha “cívica y ordenada”, y que cuenta con aliados, aunque no precisó fecha alguna en su mensaje, que replicó luego en el encuentro con la diáspora venezolana.

María Corina Machado y su seguridad

La seguridad de Machado, que salió de Venezuela en noviembre en forma secreta, preocupa al gobierno de Trump y así se lo habrían reiterado miembros de su equipo ejecutivo.

la líder opositora estuvo en la clandestinidad durante meses por el asedio del régimen y su equipo fue perseguido y algunos encarcelados, luego de las elecciones fraudulentas de 2024.

Mientras Machado ha afirmado que puede haber elecciones en Venezuela en menos de un año, EEUU está negociando con la jefa del régimen Delcy Rodríguez un calendario más dilatado, que apuntaría a la segunda mitad de 2027, según habrían indicado fuentes cercanas a Caracas citadas por medio.

Pero el secretario de Estado, Marco Rubio, ha dejado claro a Caracas que debe haber un líder elegido democráticamente en Venezuela para cuando Trump acabe su segundo mandato, en enero de 2029, según el diario.

FUENTE: Con información de EFE