Miami FC vs. Inter Miami SC disputarán un clásico de vida o muerte, por la tercera ronda del Abierto de Fútbol de Estados Unidos por la Copa Lamar Hunt. El ganador avanzará a la cuarta etapa del torneo y el perdedor se despedirá del torneo.

Los Blues tendrán la oportunidad de cobrar revancha. El año pasado, también en abril y en su casa, cayeron 1-0 ante el Inter Miami por la tercera ronda de la Copa Lamar Hunt, en el primer clásico entre ambos rivales.

El único gol del partido lo anotó el ecuatoriano Leonardo Campana, a los 83 minutos.

Hay muchas cosas en juego en este partido. No solo la rivalidad entre dos equipos que pugnan por acaparar la pasión de la fanaticada de la misma ciudad y la lucha por la supremacía futbolística.

A todo eso se suman los premios que ofrece la Copa Lamar Hunt. El campeón no solo se llevará 300.000 dólares sino la clasificación directa a la Liga de Campeones de la CONCACAF del 2024. El subcampeón tendrá 100.000 dólares como premio consuelo. Y por cada ronda que avancen, los clubes ingresarán a sus arcas $25.000.

josefinter.jpg El jugador más nuevo de Inter Miami, Josef Martínez, es presentado a los fanáticos en una ceremonia especial de medio tiempo durante un partido amistoso de fútbol entre Inter Miami y Vasco da Gama, el sábado 21 de enero de 2023 en Fort Lauderdale, Florida AP /Michael Laughlin

Para tener una idea de la magnitud del Abierto de Estados Unidos bastará decir que empezó el 17 de septiembre pasado con la etapa clasificatoria de las divisiones amateurs.

En esa instancia participaron 70 equipos de todo el país. Los partidos se jugaron en canchas de escuelas secundarias y parques públicos.

La final, programada para el 27 de septiembre venidero, lo más probable es que se juegue en un lujoso estadio de la MLS.

Tras esas primeras batallas sobrevivieron 28 equipos amateurs o semiprofesionales, que integran el primer escalón de la pirámide del fútbol en Estados Unidos.

Estos 28 equipos disputaron la primera ronda del torneo, el 21 y 23 de marzo, y avanzaron 14.

A partir de la segunda etapa se sumaron 72 equipos profesionales, con lo cual el número de participantes de esta edición de la Copa Lamar Hunt es de 100 clubes.

En esa segunda ronda, disputada del 4 al 6 de abril, entraron los equipos profesionales que no están en la MLS: los 24 clubes de la United Soccer League Championship (segunda división), los 12 de la USL League One (tercera división), uno de la MLS Next Pro (tercera división) y nueve de la National Independent Soccer Association (tercera división).

Los 18 equipos con menos puntuación en la presente campaña de la MLS entrarán en acción en la tercera ronda del Abierto de EEUU. Por esa razón es que el Inter Miami se enfrenta al Miami FC, que milita en la USL Championship.

Recién en la cuarta ronda jugarán los ocho restantes equipos de la MLS, es decir aquellos con el mejor puntaje en su actual campeonato.

Varios equipos del sur de la Florida han brillado en el Abierto de EEUU. El desaparecido Miami Fusion perdió la final 2-1 contra el Fire de Chicago, en el 2000.

En esa misma edición, el Uruguay FC, campeón de la Copa Latina, avanzó desde la liga local hasta la segunda ronda, en la que perdió 1-0 en tiempo extra contra el Mutiny de Tampa Bay, en el que jugaba Carlos “El Pibe” Valderrama. Ese partido fue feroz, el árbitro mostró cuatro tarjetas rojas y ocho amarillas y hubo una suspensión de 42 minutos por rayos y truenos.

Los Soccer Soldiers, también desde la liga local del sur de la Florida, llegaron hasta la tercera ronda en el 2019.

El único equipo floridano campeón de la Copa Lamar Hunt es el Orlando City SC, quien se coronó en la edición pasada y ahora defiende su título.