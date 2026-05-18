Trump anuncia que pospone el ataque previsto contra Irán a petición de sus aliados árabes

Un helicóptero del Ejército de EEUU observa el tránsito de buques comerciales mientras sobrevuela aguas regionales cerca del Estrecho de Ormuz durante el operativo de bloqueo marítimo contra Irán.

WASHINGTON — El presidente Donald Trump anunció este lunes que decidió posponer un ataque contra Irán planeado para el martes después de que se lo pidieran sus aliados de Arabia Saudí, Catar y Emiratos Árabes Unidos.

En un mensaje en su red Truth Social, el republicano aseguró, sin embargo, que Estados Unidos está preparado para lanzar en cualquier momento un "ataque a gran escala" contra la República Islámica si no se llega a un acuerdo para limitar sus capacidades nucleares.

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El mandatario no había hecho pública hasta ahora su intención de atacar a Irán el martes, una agresión que habría puesto fin al alto el fuego vigentes desde el pasado abril.

Trump dijo que los líderes árabes le solicitaron posponer ese ataque ya que "se están llevando a cabo negociaciones serias" y que, en su opinión, se podría alcanzar un acuerdo "muy aceptable para Estados Unidos".

"Basándome en mi respeto a los líderes mencionados, he instruido al secretario de Guerra, Pete Hegseth, al jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Daniel Caine, y a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, que NO llevemos a cabo el ataque programado contra Irán mañana", declaró.

Orden de estar preparados

No obstante, advirtió de que ha ordenado a los mandos militares estar "preparados para un ataque a gran escala contra Irán, en cualquier momento, en caso de que no se alcance un acuerdo aceptable".

Las negociaciones entre Washington y Teherán para poner fin a la guerra iniciada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel llevan semanas estancadas, mientras el bloqueo del estrecho de Ormuz amenaza con provocar graves consecuencias económicas.

La República Islámica ha rechazado reiteradamente las condiciones impuestas por la Administración de Trump para frenar el enriquecimiento de uranio y este lunes anunció que ha presentado una contrapropuesta a través de los mediadores paquistaníes. EEUU también ha rechazado la contrapropuesta del régimen teocrático.

Reanudación de la ofensiva

El domingo, Trump amenazó con reanudar la ofensiva, pausada desde abril por un alto el fuego, al asegurar que a Irán se le "acaba el tiempo".

Cualquier pacto, dijo el republicano, debe garantizar que Irán no desarrolle un arma nuclear.

Más temprano el lunes, la cancillería iraní aseguró haber respondido a una nueva propuesta estadounidense destinada a poner fin a la guerra.

Washington y Teherán se han intercambiado propuestas de acuerdo para terminar con el conflicto desencadenado por los ataques de Estados Unidos e Israel contra la República islámica el 28 de febrero, pero solo han llevado a cabo un ciclo de conversaciones pese al precario alto al fuego.

"Como anunciamos ayer, nuestras preocupaciones fueron transmitidas a la parte estadounidense", declaró en una rueda de prensa el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Esmail Baqai.

El vocero añadió que los intercambios "continúan a través del mediador pakistaní", sin ofrecer más detalles.

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, declaró en un mensaje en X que "dialogar no significa capitular".

Irán asegura estar "preparado" para la guerra

Sobre la posibilidad de otro enfrentamiento militar, Baqai dijo que Irán está "totalmente preparado para cualquier eventualidad".

La agencia de noticias iraní Fars informó el domingo que Washington había presentado una lista de cinco puntos, que incluía una exigencia de que Irán mantenga en funcionamiento únicamente un sitio nuclear y transfiera su reserva de uranio altamente enriquecido a Estados Unidos.

El reporte señaló que Estados Unidos también había dejado claro que solo cesaría las hostilidades cuando Teherán participe en negociaciones de paz formales.

En una propuesta anterior, enviada la semana pasada, Irán había pedido el fin de la guerra en todos los frentes, incluida la campaña de Israel contra los terroristas de Hezbolá en el Líbano, así como el cese del bloqueo naval estadounidense de los puertos iraníes vigente desde el 13 de abril.

También pedía el levantamiento de todas las sanciones estadounidenses contra Irán y la liberación de sus activos congelados en el extranjero.

La gestión del estrecho de Ormuz

Fars señaló que esa propuesta iraní había hecho hincapié en que Teherán seguiría gestionando el estratégico estrecho de Ormuz, que Irán ha mantenido en gran medida cerrado desde el inicio de la guerra.

El lunes, el máximo organismo de seguridad de Irán, el Consejo Supremo de Seguridad Nacional, anunció la formación de un nuevo órgano para gestionar el estrecho.

En su cuenta oficial de X, el Consejo Supremo de Seguridad Nacional compartió una publicación de la Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico (PGSA) en la que se indicaba que ofrecería "información en tiempo real sobre las operaciones" en este paso marítimo.

Por su parte, los Guardianes de la Revolución afirmaron que los cables de fibra óptica de Internet que atraviesan el estrecho también podrían quedar sujetos a un sistema de permisos.

"Tras la imposición del control sobre el estrecho de Ormuz, Irán, alegando su soberanía absoluta sobre el lecho y el subsuelo de sus aguas territoriales (...) podría declarar que todos los cables de fibra óptica que atraviesan la vía navegable están sujetos a permisos", afirmó el ejército ideológico de la república islámica en redes sociales.

FUENTE: Con información de EFE y AFP