Octavio Pérez: "La visita de la CIA a Cuba aumenta la presión sobre Raúl Castro"

Octavio Pérez, analista político, teniente coronel retirado del Ejército de EEUU, especialista en inteligencia y seguridad hemisférica y cofundador del Miami Strategic Intelligence Institute (MSI²).

MIAMI. - El caso Hermanos al Rescate podría volver a ocupar un lugar central dentro de las tensiones entre Washington y La Habana, en medio de crecientes especulaciones sobre un posible endurecimiento de la política estadounidense hacia Cuba.

Así lo considera el analista político y militar Octavio Pérez, teniente coronel retirado del Ejército de EEUU, especialista en inteligencia y seguridad hemisférica y cofundador del Miami Strategic Intelligence Institute (MSI²), quien sostuvo en entrevista con DIARIO LAS AMÉRICAS que una eventual ofensiva judicial relacionada con el derribo de las avionetas ocurrido el 24 de febrero de 1996 tendría profundas implicaciones políticas, jurídicas y simbólicas tanto para el exilio cubano como para las relaciones entre ambos países.

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“La justicia no tiene límites, sino pregúntales a los nazis que Israel ha perseguido desde la Segunda Guerra Mundial”, afirmó al referirse a la posibilidad de reactivar responsabilidades vinculadas al expediente.

El estratega político-militar aseguró además que el derribo de las aeronaves continúa siendo una herida abierta dentro del exilio cubano y recordó que, según investigaciones internacionales, las avionetas fueron derribadas fuera de las costas cubanas.

“Independientemente de que Hermanos al Rescate tuvo la osadía de a veces entrar en territorio cubano y hasta tirar papeletas, ese día los tumbaron en aguas internacionales y eso lo concluyó el panel de investigación de aeronáutica de la ONU”, expresó.

Durante la conversación, Pérez vinculó los recientes reportes sobre posibles acciones judiciales contra el dictador Raúl Castro con la visita del director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) a la capital cubana, interpretando ese movimiento como parte de una escalada política y de inteligencia por parte de la Casa Blanca.

“La visita de la CIA es el último aviso”, sostuvo el especialista, quien además consideró que un eventual proceso judicial contra el histórico líder cubano tendría un fuerte impacto simbólico dentro y fuera de la isla.

“Traer a Raúl, enjuiciarlo, daría cierre al caso y justicia para el exilio”, afirmó.

A juicio del experto en seguridad hemisférica, el contexto actual difiere significativamente del de décadas anteriores debido al deterioro económico y político que enfrenta Cuba, así como al desgaste de la dirigencia histórica del aparato de poder cubano.

“Los octogenarios y nonagenarios no tienen dónde ir. Díaz-Canel y sus secuaces pueden irse a Rusia; eso limpia el camino para el cambio”, expresó.

Pérez también consideró que el escenario actual incrementa las tensiones entre en quienes gobiernan en la isla y actual administración republicana, especialmente ante el debilitamiento económico y político que atraviesa el régimen cubano.

“Cuba sabe que no puede confrontar a los EEUU, no tiene con qué”, señaló.

El teniente coronel retirado argumentó además que cualquier transformación política en la isla tendría repercusiones inmediatas sobre la inversión y el desarrollo económico del país.

“Los americanos y cubanos exiliados entrarían inmediatamente a invertir y desarrollar el país, y cuando alguien viene con dinero, trabajo y comida, se acabó la revolución”, afirmó.

Más allá del debate jurídico, Octavio Pérez considera que el resurgimiento del caso Hermanos al Rescate refleja el peso histórico y emocional que el episodio continúa teniendo dentro de la comunidad cubana en Miami a tres décadas de los hechos, por lo que todavía se reclama justicia.

“El exilio perdona, pero no olvida”, concluyó.