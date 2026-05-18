lunes 18  de  mayo 2026
MEMORIA COLECTIVA

Cuba Nostalgia 2026 reafirma otra vez el vínculo del exilio con sus raíces y tradiciones

Miles de personas participaron en Miami en una nueva edición del emblemático encuentro cultural cubano, marcado por la música, la gastronomía, la historia y las conversaciones sobre la compleja realidad que atraviesa actualmente la isla

Los visitantes recorrieron réplicas de sitios icónicos de la capital cubana.

Los visitantes recorrieron réplicas de sitios icónicos de la capital cubana.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Alrededor de 25.000 personas asistieron durante todo el fin de semana al evento.

Alrededor de 25.000 personas asistieron durante todo el fin de semana al evento.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
La agrupación musical Los Tres de La Habana junto a Peter Regalado, en la noche de su presentación.

La agrupación musical "Los Tres de La Habana" junto a Peter Regalado, en la noche de su presentación.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Willy Chirino durante su concierto el sábado 16 de mayo.&nbsp;

Willy Chirino durante su concierto el sábado 16 de mayo. 

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Entre las fachadas recreadas figuró una réplica de La Casita de Martí.

Entre las fachadas recreadas figuró una réplica de La Casita de Martí.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Una exhibición de autos clásicos acompañó la llegada de los visitantes.

Una exhibición de autos clásicos acompañó la llegada de los visitantes.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Periodistas, artistas, figuras del entretenimiento y publico en general disfrutó la jornada de celebración de la identidad cubana en el exilio.

Periodistas, artistas, figuras del entretenimiento y publico en general disfrutó la jornada de celebración de la identidad cubana en el exilio.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Con el cierre de las actividades programadas este domingo, los organizadores dejaron abierta desde ya la preparación de la edición número 27.

Con el cierre de las actividades programadas este domingo, los organizadores dejaron abierta desde ya la preparación de la edición número 27.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI. - Entre canciones que evocaban décadas de historia, aromas de comida tradicional y conversaciones cargadas de recuerdos familiares, Cuba Nostalgia 2026 volvió a convertir a Miami desde el viernes y hasta el domingo, en un gran punto de encuentro para varias generaciones del exilio cubano.

La celebración, desarrollada en el recinto Miami-Dade County Fair & Exposition, reunió a miles de asistentes en torno a exposiciones culturales, música en vivo, espacios históricos, emprendimientos y representaciones inspiradas en lugares emblemáticos de La Habana y de la vida cotidiana en la isla.

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CUBANOSTALGIA 2026
Alrededor de 25.000 personas asistieron durante todo el fin de semana al evento.

Alrededor de 25.000 personas asistieron durante todo el fin de semana al evento.

Más de 25.000 personas participaron, según los organizadores, en una propuesta que año tras año busca preservar la identidad cultural cubana y fortalecer los vínculos entre quienes salieron de Cuba y las nuevas generaciones nacidas fuera del país.

A lo largo del fin de semana, los visitantes recorrieron réplicas de sitios icónicos como la Catedral de La Habana, La Bodeguita del Medio, el Paseo del Prado y un escenario inspirado en Tropicana, mientras compartían fotografías, anécdotas y referencias vinculadas a la memoria colectiva del exilio.

La programación artística reunió a reconocidas figuras de la música cubana dentro y fuera de la isla, entre ellas Willy Chirino, Amaury Gutiérrez, Aymeé Nuviola, Lena y Malena Burke, Brenda Navarrete, Ronkalunga, Los Tres de La Habana y El Niño y La Verdad, en presentaciones que mantuvieron una constante asistencia de público durante las tres jornadas.

WILLY CHIRINO CUBANOSTALGIA 2026
Willy Chirino durante su concierto el sábado 16 de mayo.

Willy Chirino durante su concierto el sábado 16 de mayo.

LOS TRES DE LA HABANA CUBANOSTALGIA 2026
La agrupación musical "Los Tres de La Habana" junto a Peter Regalado, en la noche de su presentación.

La agrupación musical "Los Tres de La Habana" junto a Peter Regalado, en la noche de su presentación.

Uno de los aspectos más visibles de este festival fue el intercambio generacional. Mientras muchos adultos evocaban experiencias relacionadas con la Cuba republicana y los primeros años del destierro, jóvenes cubanoamericanos participaron activamente en actividades asociadas a la música, el baile, la gastronomía y otras tradiciones heredadas dentro de sus familias.

La imagen oficial de esta edición estuvo a cargo del artista cubanoamericano Vic García, quien incorporó símbolos populares de la cubanía como el dominó, los tambores y distintas referencias visuales reinterpretadas desde una visión contemporánea.

Además de los espectáculos y muestras culturales, decenas de expositores presentaron libros, fotografías, documentos históricos, artesanías, antigüedades y productos relacionados con la historia y las costumbres cubanas.

CUBANOSTALGIA 2026
Con el cierre de las actividades programadas este domingo, los organizadores dejaron abierta desde ya la preparación de la edición número 27.

Con el cierre de las actividades programadas este domingo, los organizadores dejaron abierta desde ya la preparación de la edición número 27.

La situación actual de la isla también estuvo presente en numerosos intercambios entre asistentes, especialmente alrededor de temas como los apagones, la emigración masiva, la escasez y el deterioro económico y social que enfrenta Cuba.

Peter Regalado, director de Cuba Nostalgia, ha señalado previamente que el propósito principal del encuentro continúa siendo mantener vivas las tradiciones culturales cubanas y servir como puente entre generaciones dentro y fuera de la nación.

Con el cierre de las actividades programadas este domingo, los organizadores dejaron abierta desde ya la preparación de la próxima edición de una cita que, más allá del entretenimiento, continúa consolidándose como uno de los principales espacios de memoria, identidad y pertenencia para la comunidad cubana en Estados Unidos.

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