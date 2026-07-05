domingo 5  de  julio 2026
Fútbol

El Mundial 2026 ayudará al crecimiento de la MLS y del fútbol en Norteamérica

Wilmer Cabrera, exmundialista colombiano y actual portavoz de la Liga Estadounidense asegura que vivimos una Copa fantástica

Wilmer Cabrera asegura que vivimos un Mundial 2026 fantástico

Wilmer Cabrera asegura que vivimos un Mundial 2026 fantástico

MLS
Por Luis F. Sánchez

El exmundialista colombiano y ahora portavoz de la MLS Wilmer Cabrera, afirmó que el Mundial 2026 contribuirá de una manera muy importante al crecimiento del fútbol en Norteamérica.

Cabrera agregó que, de la misma manera, la Copa ha sido una oportunidad para la región de mostrar sus atributos al mundo.

Lee además
La leyenda del fútbol francés Mikael Silvestre (C) habla sobre la iniciativa No al Racismo mientras el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y los asistentes observan durante el 76º Congreso de la FIFA en el Centro de Convenciones de Vancouver el 30 de abril de 2026
Fútbol

La FIFA denuncia que el racismo en redes sociales se dispara durante el Mundial 2026
Mauricio Pochettino, entrenador de Estados Unidos, celebra la victoria tras el partido de dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina en el Estadio de la Bahía de San Francisco el 1 de julio de 2026 en Santa Clara, California
Fútbol

Pochettino desafía a todos: "¿Por qué no nosotros?" rumbo al título del Mundial 2026

“Compartimos los campos de entrenamiento de cinco clubes de la MLS con las selecciones mundialistas y tenemos 45 jugadores de nuestra liga repartidos en 20 escuadras nacionales”, comentó Cabrera. “Esto nos llena de orgullo y evidencia el desarrollo de la MLS en sus 30 años de existencia”.

También Cabrera destacó el hecho de que la MLS tenga entre sus figuras a Lionel Messi, quien brilla en el Mundial.

“Messi representa a la MLS y tenerlo como goleador de la Copa muestra el alto nivel que hemos alcanzado’, dijo el directivo. “Además contamos con Rodrigo de Paul en Argentina; jugadores formados en la MLS integran la selección de Estados Unidos; del mismo modo Brian Gutiérrez y Obed Vargas, de México, el primero surgido en el Fire de Chicago y el segundo en los Sounders de Seattle”.

A ellos se suman otros jugadores de la MLS como James Rodríguez, cuyo paso por el Minnesota United le permitió adquirir la notable forma que demuestra en el Mundial; Croacia y Canadá, entre otras selecciones, igualmente cuentan con jugadores clave que aportan su calidad en la Liga Estadounidense.

Un Mundial fantástico

Pese a todas las dudas que había, Cabrera aseguró que estamos viviendo una Copa fantástica.

“Como colombiano me ha impresionado la selección de mi país, que mejoró luego de su primer partido”, expresó el portavoz de la MLS. “Argentina, Francia, Portugal, España y Brasil son los favoritos, y hay que destacar lo hecho en primera ronda por Estados Unidos, Canadá y México”.

Días atrás, el entonces entrenador de la selección uruguaya Marcelo Bielsa afirmó que el jugador que llega a un Mundial no necesita ser motivado para entregarse al máximo y eso ha quedado en evidencia en la Copa del Mundo.

Hay, sin embargo, otros aspectos del Mundial que deben ser tomados en consideración, a juicio de Cabrera.

“La MLS se va a beneficiar con lo que esta Copa le ha permitido dar a conocer”, sentenció Cabrera. “L os estadios en los que se juega son aptos para los más grandes eventos, la organización es excelente y el nivel es como en Europa. Se han abierto más posibilidades para catapultar el fútbol de Norteamérica”.

Ajustes positivos

Para Cabrera, otro de los beneficios que deja el Mundial 2026 es que permite contrastar la adaptación que ha tenido la MLS para desarrollarse.

"En nuestra liga es fundamental su capacidad de adaptarse para competir”, afirmó Cabrera. “Empezó para ser un entretenimiento, pero para crecer en el sistema internacional se organizó para competir. Al principio los equipos mexicanos no tomaban en serio a la MLS. Y ahora sí”.

Cabrera remarcó que la liga sigue en subida.

“Comenzó con 10 equipos y ahora son 30 los que compiten”, dijo el portavoz. “Cada uno tiene su estadio, sus academias, sus estructuras y campos de entrenamiento”.

Además, la liga no se duerme en sus laureles y se vienen noticias importantes.

“Desde el 2027 se cambiará el calendario de la MLS para coincidir con el de Europa”, explicó Cabrera. “Eso ayudará en muchos aspectos”.

Por otra parte, Cabrera comentó que la liga tiene un regalo para todos los aficionados del mundo y también para los locales.

“El jueves y viernes antes de la final de la Copa del Mundo, la MLS invita a la fanaticada a ingresar gratis a los partidos de la reanudación del campeonato”, dijo el directivo. “Esta invitación es en todos los mercados donde haya partidos”.

Temas
Te puede interesar

Mundial FIFA 2026: Así se jugarán los octavos de final

Jurgen Klopp vuelve a los banquillos: será el nuevo entrenador de Alemania tras el Mundial 2026

Francia vence a Paraguay con un penal de Mbappé y avanza a cuartos del Mundial 2026

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Decreto de Emergencia permite la requisitoria de bienes y servicios para atender a la población afectada (EFE)
Terremotos

Interinato en Venezuela utilizaría decreto de emergencia para ocupar inmuebles amparados en la población

Miami, Florida,  despliega lluvia de fuegos artificiales cada año.
EVENTOS

10 lugares imprescindibles para ver los fuegos artificiales el 4 de julio en el sur de Florida

El portero de Cabo Verde, Vozinha (número 1), saluda a los aficionados tras la derrota en el partido de dieciseisavos de final del Mundial de 2026 entre Argentina y Cabo Verde, disputado en el Miami Stadium de Miami Gardens el 3 de julio de 2026. 
Fútbol

Vozinha, el héroe de Cabo Verde que conquistó el Mundial y ahora sueña con un gran contrato

Según la NASA 59.000 edificios quedaron dañados (AFP)
DOBLETE SÍSMICO

Sin recursos para reconstruir Venezuela

Los marines de EEUU, con la Fuerza de Combate Litoral-24 y marineros de EEUU, del USS Fort Lauderdale (LPD 28) entregaron suministros críticos de asistencia en desastres 
Terremotos

EEUU presta asistencia y mantiene plan sobre Venezuela: emergencia podría dilatar transición

Te puede interesar

Miles de personas observan el espectáculo de fuegos artificiales del Día de la Independencia cerca del Monumento a Washington en el National Mall en Washington, D. C., EEUU, el 5 de julio de 2026.
Conmemoración

Trump culmina festejo del 250 aniversario de EEUU entre fuegos artificiales y un nuevo llamado contra el comunismo

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El sur de la Florida se une para brindar alivio a los damnificados de los terremotos en Venezuela.
SOLIDARIDAD

Sur de Florida, un puente humanitario hacia Venezuela

Joseph Hernández, aspira ocupar el cargo de contralor del Estado de Nueva York.
ELECCIONES

"Yo soy el sueño americano": Joseph Hernández se presenta como el "anti-Mamdani" en su carrera por la Contraloría de Nueva York

Los marines de EEUU, con la Fuerza de Combate Litoral-24 y marineros de EEUU, del USS Fort Lauderdale (LPD 28) entregaron suministros críticos de asistencia en desastres 
Terremotos

EEUU presta asistencia y mantiene plan sobre Venezuela: emergencia podría dilatar transición

Las labores de búsqueda continuaban el jueves en el área afectada por los terremotos en Venezuela.
TRAGEDIA

Claman por búsqueda de cubanos desaparecidos tras terremoto en Venezuela