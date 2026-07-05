El Mundial 2026 ayudará al crecimiento de la MLS y del fútbol en Norteamérica

El exmundialista colombiano y ahora portavoz de la MLS Wilmer Cabrera, afirmó que el Mundial 2026 contribuirá de una manera muy importante al crecimiento del fútbol en Norteamérica.

Cabrera agregó que, de la misma manera, la Copa ha sido una oportunidad para la región de mostrar sus atributos al mundo.

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“Compartimos los campos de entrenamiento de cinco clubes de la MLS con las selecciones mundialistas y tenemos 45 jugadores de nuestra liga repartidos en 20 escuadras nacionales”, comentó Cabrera. “Esto nos llena de orgullo y evidencia el desarrollo de la MLS en sus 30 años de existencia”.

También Cabrera destacó el hecho de que la MLS tenga entre sus figuras a Lionel Messi, quien brilla en el Mundial.

“Messi representa a la MLS y tenerlo como goleador de la Copa muestra el alto nivel que hemos alcanzado’, dijo el directivo. “Además contamos con Rodrigo de Paul en Argentina; jugadores formados en la MLS integran la selección de Estados Unidos; del mismo modo Brian Gutiérrez y Obed Vargas, de México, el primero surgido en el Fire de Chicago y el segundo en los Sounders de Seattle”.

A ellos se suman otros jugadores de la MLS como James Rodríguez, cuyo paso por el Minnesota United le permitió adquirir la notable forma que demuestra en el Mundial; Croacia y Canadá, entre otras selecciones, igualmente cuentan con jugadores clave que aportan su calidad en la Liga Estadounidense.

Un Mundial fantástico

Pese a todas las dudas que había, Cabrera aseguró que estamos viviendo una Copa fantástica.

“Como colombiano me ha impresionado la selección de mi país, que mejoró luego de su primer partido”, expresó el portavoz de la MLS. “Argentina, Francia, Portugal, España y Brasil son los favoritos, y hay que destacar lo hecho en primera ronda por Estados Unidos, Canadá y México”.

Días atrás, el entonces entrenador de la selección uruguaya Marcelo Bielsa afirmó que el jugador que llega a un Mundial no necesita ser motivado para entregarse al máximo y eso ha quedado en evidencia en la Copa del Mundo.

Hay, sin embargo, otros aspectos del Mundial que deben ser tomados en consideración, a juicio de Cabrera.

“La MLS se va a beneficiar con lo que esta Copa le ha permitido dar a conocer”, sentenció Cabrera. “L os estadios en los que se juega son aptos para los más grandes eventos, la organización es excelente y el nivel es como en Europa. Se han abierto más posibilidades para catapultar el fútbol de Norteamérica”.

Ajustes positivos

Para Cabrera, otro de los beneficios que deja el Mundial 2026 es que permite contrastar la adaptación que ha tenido la MLS para desarrollarse.

"En nuestra liga es fundamental su capacidad de adaptarse para competir”, afirmó Cabrera. “Empezó para ser un entretenimiento, pero para crecer en el sistema internacional se organizó para competir. Al principio los equipos mexicanos no tomaban en serio a la MLS. Y ahora sí”.

Cabrera remarcó que la liga sigue en subida.

“Comenzó con 10 equipos y ahora son 30 los que compiten”, dijo el portavoz. “Cada uno tiene su estadio, sus academias, sus estructuras y campos de entrenamiento”.

Además, la liga no se duerme en sus laureles y se vienen noticias importantes.

“Desde el 2027 se cambiará el calendario de la MLS para coincidir con el de Europa”, explicó Cabrera. “Eso ayudará en muchos aspectos”.

Por otra parte, Cabrera comentó que la liga tiene un regalo para todos los aficionados del mundo y también para los locales.

“El jueves y viernes antes de la final de la Copa del Mundo, la MLS invita a la fanaticada a ingresar gratis a los partidos de la reanudación del campeonato”, dijo el directivo. “Esta invitación es en todos los mercados donde haya partidos”.