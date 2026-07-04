Francia vence a Paraguay con un penal de Mbappé y avanza a cuartos del Mundial 2026

El seleccionador francés Didier Deschamps y el delantero francés Kylian Mbappé, número 10 del ranking, celebran la victoria en el partido de octavos de final del Mundial de 2026 entre Paraguay y Francia

Francia sufrió más de lo esperado, pero cumplió con el objetivo. La selección dirigida por Didier Deschamps derrotó 1-0 a Paraguay este sábado en Filadelfia y selló su clasificación a los cuartos de final del Mundial 2026, donde se medirá con Marruecos.

El único gol del encuentro llegó al minuto 70. Kylian Mbappé transformó en gol un penalti tras una falta sobre Désiré Doué dentro del área, rompiendo la férrea resistencia defensiva del conjunto paraguayo.

Con este tanto, Mbappé alcanzó las siete anotaciones en la Copa del Mundo e igualó a Lionel Messi en la cima de la tabla de goleadores del torneo.

Paraguay, dirigido por Gustavo Alfaro, ofreció una actuación muy sólida en defensa y estuvo cerca de forzar la prórroga. El conjunto albirrojo neutralizó durante gran parte del partido el peligroso ataque francés conformado por Mbappé, Michael Olise y Ousmane Dembélé, responsables de la mayoría de los goles de Francia en el campeonato.

Sin embargo, la entrada de Doué cambió el desarrollo del compromiso. El joven atacante provocó la infracción de Diego Gómez que terminó en el penal decisivo convertido por Mbappé.

Pese a la eliminación, Paraguay dejó una buena imagen en su regreso a una Copa del Mundo tras su ausencia desde Sudáfrica 2010. Los guaraníes ya habían sorprendido al eliminar a Alemania en la ronda anterior y vendieron muy cara su derrota frente a uno de los principales candidatos al título.

Con este resultado, Francia mantiene vivo su sueño de conquistar el Mundial y ahora enfrentará a Marruecos en los cuartos de final, en una reedición de la semifinal disputada en Catar 2022, que ganaron los franceses.