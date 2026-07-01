miércoles 1  de  julio 2026
Fútbol

La FIFA denuncia que el racismo en redes sociales se dispara durante el Mundial 2026

El organismo analizó más de seis millones de publicaciones y detectó 89.000 mensajes ofensivos durante la fase de grupos

La leyenda del fútbol francés Mikael Silvestre (C) habla sobre la iniciativa No al Racismo mientras el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y los asistentes observan durante el 76º Congreso de la FIFA en el Centro de Convenciones de Vancouver el 30 de abril de 2026

La leyenda del fútbol francés Mikael Silvestre (C) habla sobre la iniciativa No al Racismo mientras el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y los asistentes observan durante el 76º Congreso de la FIFA en el Centro de Convenciones de Vancouver el 30 de abril de 2026

Por Pedro Felipe Hernández

La FIFA alertó este miércoles sobre un fuerte aumento de los comentarios racistas e insultantes en redes sociales durante el Mundial 2026. Según el Servicio de Protección en Redes Sociales (SMPS), se analizaron más de seis millones de publicaciones y comentarios durante la fase de grupos, identificando 89.000 mensajes ofensivos, de los cuales el 11% contenía contenido racista.

El organismo informó que ocultó 181.000 comentarios abusivos y abrió investigaciones contra cerca de un millar de usuarios. Además, señaló que los ataques racistas constituyen la categoría más numerosa entre los mensajes ofensivos detectados y advirtió que este tipo de conductas representan una amenaza persistente para el bienestar de los jugadores.

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La FIFA precisó que, tras disputarse 72 de los 104 partidos del torneo, ya se habían registrado 13 veces más publicaciones injuriosas que en la fase de grupos del Mundial de Catar 2022, aunque la actual edición cuenta con 48 selecciones, frente a las 32 del torneo anterior.

Los ataques continuaron en la fase eliminatoria. La federación neerlandesa denunció que los internacionales Crysencio Summerville, Justin Kluivert y Quinten Timber recibieron insultos racistas en redes sociales tras fallar sus lanzamientos en la tanda de penales de la derrota de Países Bajos ante Marruecos en los dieciseisavos de final.

FUENTE: AFP

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