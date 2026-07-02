Pochettino desafía a todos: "¿Por qué no nosotros?" rumbo al título del Mundial 2026

Mauricio Pochettino, entrenador de Estados Unidos, celebra la victoria tras el partido de dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina en el Estadio de la Bahía de San Francisco el 1 de julio de 2026 en Santa Clara, California

El seleccionador de Estados Unidos , Mauricio Pochettino , expresó su orgullo por el desempeño de su equipo tras vencer 2-0 a Bosnia y avanzar a los octavos de final del Mundial como líder de su grupo. El técnico argentino destacó la actitud de sus jugadores y el respaldo de la afición, al considerar que el equipo volvió a demostrar carácter frente a un rival complicado.

Pochettino también salió en defensa del delantero Folarin Balogun, quien fue expulsado tras la intervención del VAR. El entrenador aseguró que la acción no debía ser sancionada con tarjeta roja, al considerar que no existió intención de pisar al rival y que se trató de una jugada accidental propia del fútbol.

Pese a quedarse con un hombre menos durante cerca de media hora, Estados Unidos logró sostener la ventaja e incluso amplió el marcador gracias a un gol de tiro libre de Malik Tillman. El técnico elogió el talento del mediocampista y aseguró que está realizando un gran torneo, aunque destacó que el mérito pertenece a todo el grupo.

El entrenador reveló que, tras la expulsión de Balogun, percibió en sus jugadores la determinación de salir a luchar por el resultado. Esa reacción, afirmó, refleja el espíritu competitivo que ha construido el equipo y que será fundamental para afrontar la siguiente ronda.

Con la clasificación asegurada, Pochettino indicó que el plantel ya está enfocado en recuperarse y preparar el compromiso del lunes frente a Bélgica por un lugar en los cuartos de final. Antes de abandonar la conferencia de prensa, agradeció el apoyo de los aficionados y dejó un mensaje cargado de confianza: “¿Por qué no nosotros?”.

FUENTE: AFP