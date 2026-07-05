domingo 5  de  julio 2026
Fútbol

Jurgen Klopp vuelve a los banquillos: será el nuevo entrenador de Alemania tras el Mundial 2026

Jürgen Klopp aceptó dirigir a la selección de Alemania tras la salida de Julian Nagelsmann. El exentrenador del Liverpool liderará un nuevo proyecto

En foto del 7 de marzo del 2020, el técnico del Liverpool, Jürgen Klopp, celebra al final del encuentro ante el Bournemouth en la Liga Premier.

En foto del 7 de marzo del 2020, el técnico del Liverpool, Jürgen Klopp, celebra al final del encuentro ante el Bournemouth en la Liga Premier.

AP Foto/Jon Super
Por Pedro Felipe Hernández

La selección de Alemania inicia una nueva etapa con uno de los entrenadores más prestigiosos del fútbol mundial. Jürgen Klopp aceptó la propuesta de la Federación Alemana de Fútbol (DFB) para convertirse en el nuevo seleccionador nacional, en una operación que fue adelantada por el periodista Fabrizio Romano y que está pendiente únicamente de los últimos trámites administrativos.

El exentrenador del Liverpool regresa a los banquillos después de su etapa como director global de fútbol de Red Bull. Su llegada se produce tras la salida de Julian Nagelsmann, quien dejó el cargo luego de la eliminación de Alemania en el Mundial 2026 frente a Paraguay.

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Klopp liderará la reconstrucción de Alemania

La DFB apuesta por un proyecto de largo plazo encabezado por Klopp, con el objetivo de devolver a la "Mannschaft" al protagonismo internacional después de varios torneos decepcionantes.

De acuerdo con medios alemanes, la federación está dispuesta a concederle un amplio margen de decisión para formar su cuerpo técnico y definir la nueva estructura deportiva del combinado nacional, pensando especialmente en la Eurocopa 2028 y el Mundial de 2030.

Klopp, de 59 años, dejó el Liverpool en 2024 tras conquistar una Premier League, una Champions League, un Mundial de Clubes, una FA Cup y dos Copas de la Liga, además de consolidarse como uno de los técnicos más influyentes del fútbol moderno gracias a su estilo de presión intensa y juego ofensivo.

Un reto histórico para el exentrenador del Liverpool

Aunque durante los últimos meses había reiterado su intención de mantenerse alejado de los banquillos, la oportunidad de dirigir a la selección de su país terminó por convencer al estratega alemán.

Según diversas informaciones, las conversaciones avanzaron con rapidez y Red Bull facilitó su salida para que pudiera asumir el mayor desafío de su carrera a nivel de selecciones.

La expectativa ahora estará puesta en conocer cuándo será presentado oficialmente y cuáles serán sus primeras convocatorias para comenzar la reconstrucción de una Alemania que busca recuperar el prestigio perdido desde la conquista del Mundial de Brasil 2014.

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