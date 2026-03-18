miércoles 18  de  marzo 2026
Béisbol

El pitcheo, la razón del título: Venezuela fue campeona del Clásico Mundial gracias a su bullpen y Johan Santana

El pitcheo de Venezuela, liderado por Johan Santana, fue la clave del título en el Clásico Mundial 2026 con una efectividad de 2.86 y un bullpen dominante

El entrenador de lanzadores Johan Santana #57 del equipo de Venezuela habla con Keider Montero #54 en el montículo durante la segunda entrada contra el equipo de Italia en el loanDepot Park el 16 de marzo de 2026 en Miami, Florida.&nbsp;

El entrenador de lanzadores Johan Santana #57 del equipo de Venezuela habla con Keider Montero #54 en el montículo durante la segunda entrada contra el equipo de Italia en el loanDepot Park el 16 de marzo de 2026 en Miami, Florida. 

Megan Briggs/Getty Images/AFP 
Por Pedro Felipe Hernández

Venezuela fue campeona del Clásico Mundial de Béisbol 2026 por muchas razones… pero hay una que sobresale por encima de todas: el dominio absoluto desde el montículo.

Con una efectividad colectiva de 2.86, el cuerpo de lanzadores venezolano se convirtió en la base del título, superando expectativas y silenciando a algunas de las ofensivas más poderosas del torneo.

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Un bullpen dominante que cambió la historia

Si había dudas antes del torneo, el relevo venezolano se encargó de borrarlas todas.

Nombres como:

Daniel Palencia

Ángel Zerpa

Eduard Bazardo

Andrés Machado

José Buttó

fueron piezas clave en el engranaje perfecto.

El caso más impactante fue el de Daniel Palencia, quien:

No permitió hits en todo el torneo

Lanzó 5 innings en blanco

Ponchó a 9 bateadores

Cerró la final ante Estados Unidos

En momentos de máxima presión, Venezuela encontró respuestas desde el bullpen. Por ejemplo, en el duelo ante Japón, varios relevistas se combinaron para más de seis innings sin permitir carreras, mostrando profundidad y control absoluto.

Johan Santana: el arquitecto silencioso

Detrás de ese rendimiento hay una figura clave: Johan Santana.

“El Gocho” asumió el rol de coach de pitcheo con una mentalidad clara:

entender a cada lanzador más allá de lo técnico.

Sus propias palabras lo explican mejor:

“Lo más importante era entender quién era cada uno… no solo como pelotero, sino como persona”.

Santana, junto a Omar López y Jorge Córdoba:

Diseñó el uso del bullpen desde los juegos de exhibición

Identificó fortalezas individuales

Creó confianza dentro del grupo

Mantuvo el enfoque competitivo sin perder el disfrute

Y eso se tradujo directamente en resultados.

Neutralizar a las potencias: la clave del campeonato

En la final, Venezuela dejó en solo 3 hits a Estados Unidos, una alineación repleta de estrellas.

Durante todo el torneo:

Controlaron ofensivas élite

Ejecutaron planes de juego perfectos

Minimizaron errores en momentos clave

No fue casualidad. Fue ejecución.

Convicción, química y mentalidad

Más allá de los números, hubo un factor intangible que marcó la diferencia.

Santana lo resumió así:

“Hubo convicción, confianza entre ellos… y nunca perdimos el enfoque”.

Ese equilibrio entre:

Disciplina

Preparación

Confianza

convirtió a Venezuela en un equipo prácticamente imbatible.

El verdadero MVP: el pitcheo

Aunque Maikel García se llevó el premio al Jugador Más Valioso, dentro del clubhouse había un consenso silencioso:

El título se construyó desde el montículo.

Porque cuando el bateo no explotaba… cuando el juego se apretaba… cuando había que cerrar… Ahí apareció el pitcheo.

Y con Johan Santana como cerebro detrás del plan, Venezuela encontró su mejor versión en el momento perfecto.

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