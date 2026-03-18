El pitcheo, la razón del título: Venezuela fue campeona del Clásico Mundial gracias a su bullpen y Johan Santana

Venezuela fue campeona del Clásico Mundial de Béisbol 2026 por muchas razones… pero hay una que sobresale por encima de todas: el dominio absoluto desde el montículo.
El pitcheo de Venezuela, liderado por Johan Santana, fue la clave del título en el Clásico Mundial 2026 con una efectividad de 2.86 y un bullpen dominante
Venezuela fue campeona del Clásico Mundial de Béisbol 2026 por muchas razones… pero hay una que sobresale por encima de todas: el dominio absoluto desde el montículo.
Con una efectividad colectiva de 2.86, el cuerpo de lanzadores venezolano se convirtió en la base del título, superando expectativas y silenciando a algunas de las ofensivas más poderosas del torneo.
Si había dudas antes del torneo, el relevo venezolano se encargó de borrarlas todas.
Nombres como:
Daniel Palencia
Ángel Zerpa
Eduard Bazardo
Andrés Machado
José Buttó
fueron piezas clave en el engranaje perfecto.
El caso más impactante fue el de Daniel Palencia, quien:
No permitió hits en todo el torneo
Lanzó 5 innings en blanco
Ponchó a 9 bateadores
Cerró la final ante Estados Unidos
En momentos de máxima presión, Venezuela encontró respuestas desde el bullpen. Por ejemplo, en el duelo ante Japón, varios relevistas se combinaron para más de seis innings sin permitir carreras, mostrando profundidad y control absoluto.
Detrás de ese rendimiento hay una figura clave: Johan Santana.
“El Gocho” asumió el rol de coach de pitcheo con una mentalidad clara:
entender a cada lanzador más allá de lo técnico.
Sus propias palabras lo explican mejor:
“Lo más importante era entender quién era cada uno… no solo como pelotero, sino como persona”.
Santana, junto a Omar López y Jorge Córdoba:
Diseñó el uso del bullpen desde los juegos de exhibición
Identificó fortalezas individuales
Creó confianza dentro del grupo
Mantuvo el enfoque competitivo sin perder el disfrute
Y eso se tradujo directamente en resultados.
En la final, Venezuela dejó en solo 3 hits a Estados Unidos, una alineación repleta de estrellas.
Durante todo el torneo:
Controlaron ofensivas élite
Ejecutaron planes de juego perfectos
Minimizaron errores en momentos clave
No fue casualidad. Fue ejecución.
Más allá de los números, hubo un factor intangible que marcó la diferencia.
Santana lo resumió así:
“Hubo convicción, confianza entre ellos… y nunca perdimos el enfoque”.
Ese equilibrio entre:
Disciplina
Preparación
Confianza
convirtió a Venezuela en un equipo prácticamente imbatible.
Aunque Maikel García se llevó el premio al Jugador Más Valioso, dentro del clubhouse había un consenso silencioso:
El título se construyó desde el montículo.
Porque cuando el bateo no explotaba… cuando el juego se apretaba… cuando había que cerrar… Ahí apareció el pitcheo.
Y con Johan Santana como cerebro detrás del plan, Venezuela encontró su mejor versión en el momento perfecto.