viernes 15  de  mayo 2026
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¡Por fin! FIFA cierra acuerdo para difundir el Mundial en China

Este acuerdo pone fin a las preocupaciones de los millones de aficionados en China, que a menos de un mes para el certamen no tenían claridad al respecto

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino (centro), habla durante un congreso del máximo ente del fútbol mundial, el 30 de abril de 2026.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino (centro), habla durante un congreso del máximo ente del fútbol mundial, el 30 de abril de 2026.

DON MACKINNON / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

PEKÍN.- La cadena estatal china CCTV anunció este viernes que ha obtenido los derechos para retransmitir la Copa Mundial de fútbol de este año y la de 2030 tras el acuerdo alcanzado por la FIFA y la empresa matriz de CCTV, China Media Group (CMG).

"La asociación abarca la Copa Mundial de 2026, la Copa Mundial de 2030, la Copa Mundial Femenina de 2027 y la Copa Mundial Femenina de 2031", informó CCTV sobre un acuerdo que incluye la transmisión por televisión, internet y dispositivos móviles.

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"El mercado chino es de una gran importancia para la comunidad global del fútbol. Conocemos la pasión de los aficionados chinos y estamos muy felices y orgullosos de nuestro acuerdo", reaccionó posteriormente el secretario general de la FIFA, Mattias Grafström, citado en un comunicado de la instancia.

Este acuerdo pone fin a las preocupaciones de los millones de aficionados al fútbol en China, que, a menos de un mes para el pitazo inicial del Mundial de Norteamérica, no tenían claro dónde podrían seguir por televisión el evento desde sus casas.

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No obstante, los chinos tendrán el inconveniente de los horarios, ya que tanto el partido inaugural entre México y Sudáfrica del 11 de junio como la final en New Jersey el 19 de julio comenzará a las tres de la madrugada para los habitantes de Pekín y Shanghái.

La CCTV no reveló el monto del acuerdo, aunque el medio chino The Paper informó que el contrato está valorado en 60 millones de dólares, citando fuentes cercanas a las negociaciones.

Según los medios chinos, las altas pretensiones iniciales de la FIFA habían hecho imposible la firma del acuerdo hasta ahora.

Representantes de la instancia con base en Zúrich se desplazaron esta semana al gigante asiático para reunirse con representantes de CMG, informó a la AFP una fuente cercana a las negociaciones.

El acuerdo llega también coincidiendo esta semana con la visita a China del presidente estadounidense Donald Trump.

Los medios chinos recibieron invitaciones para un acto de presentación de CMG el domingo, en el que se espera que se den a conocer los detalles de su cobertura y los acuerdos de distribución.

¿India, el próximo?

Resuelta la difusión del Mundial en China, a la FIFA le queda aún cerrar un acuerdo con el otro gigante asiático, India.

Dos países que suman 3.000 millones de habitantes y un mercado gigante para la FIFA.

Si bien estas dos naciones no están clasificadas para el Mundial organizado en Estados Unidos, Canadá y México, el interés por el torneo es elevado, especialmente entre los chinos.

Según la FIFA, el país representó el 49,8 % del total de horas de visualización en plataformas digitales y redes sociales a escala mundial durante la Copa del Mundo de 2022 en Catar.

Muchos internautas chinos se felicitaron en las redes sociales por la firma del acuerdo que les permitirá ver por televisión los partidos del próximo Mundial.

FUENTE: AFP

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