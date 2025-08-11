Heriberto Hernández, la nueva joya de los Miami Marlins que brilla en su temporada de debut en MLB

Heriberto Hernández #64 de los Marlins de Miami conecta un sencillo productor contra los Bravos de Atlanta en la séptima entrada en el Truist Park el 9 de agosto de 2025 en Atlanta, Georgia.

Los Miami Marlins han encontrado en Heriberto Hernández a una de las revelaciones más importantes de la temporada 2025 en las Grandes Ligas . El jardinero venezolano, de 25 años, llegó al equipo como agente libre el pasado invierno tras su salida de los Rays de Tampa Bay y, en apenas 45 partidos, se ha convertido en pieza clave de una de las plantillas más en forma de la MLB desde el mes de junio.

Hernández fue fichado originalmente por los Rangers de Texas en 2017 y pasó a Tampa en el traspaso que envió a Nathaniel Lowe a los Rangers. En las ligas menores, registró un OPS de .839 y 23 jonrones en 2024 antes de ser liberado, lo que permitió a los Marlins aprovechar la oportunidad para incorporarlo a su organización.

Números que respaldan su impacto en los Marlins

Al 10 de agosto, Hernández bateaba .310/.367/.524, con 7 jonrones y un wRC+ de 146, acumulando 1.1 fWAR en menos de media temporada. Su HardHit% del 47,7% y un xwOBA de .344 reflejan un rendimiento sostenible, a pesar de una tasa de ponches cercana al 30%. Además, limita su persecución de lanzamientos al 21,7%, lo que lo colocaría en el percentil 91 de MLB si calificara.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JustBB_Media/status/1932865620431052939?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1932865620431052939%7Ctwgr%5E8c82f369a7acda9e7380a73bf79b3dfe930b2d91%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.justbaseball.com%2Fmlb%2Fmarlins-found-another-rookie-standout-heriberto-hernandez%2F&partner=&hide_thread=false Heriberto Hernandez’s first career home run is his 8th hit in his last 11 ABs!



Absolutely on fire pic.twitter.com/bUwdL0Qv6g — Just Baseball (@JustBB_Media) June 11, 2025

En defensa, el outfielder ha aportado 2 outs por encima del promedio en 181 entradas, consolidándose como un jugador completo tanto al bate como en los jardines.

Un puesto en el futuro de los Marlins

Con la salida de Jesús Sánchez y un grupo de jardineros en competencia, Hernández ha aprovechado cada oportunidad. De mantener este nivel, será un candidato sólido para ocupar un puesto titular o el rol de bateador designado en la temporada 2026. El mánager Clayton McCullough ha elogiado su agresividad y control en el plato, destacando su capacidad para conectar con consistencia.

El rendimiento de Heriberto Hernández confirma el buen ojo de la dirección deportiva de los Marlins para detectar talento desaprovechado y convertirlo en piezas fundamentales, reforzando la proyección del equipo como contendiente en la Liga Nacional.