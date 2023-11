Los seis primeros de la eliminatoria avanzan directamente a México, Estados Unidos y Canadá. El séptimo acude a un repechaje intercontinental.

“Fue un partido muy difícil, complicado. Sabíamos que iba a ser así”, dijo el ecuatoriano Moisés Caicedo, del Brighton de Inglaterra, quien destacó que defensivamente fue un choque impecable donde los venezolanos no lograron marcar. “La verdad que es un punto importante para seguir peleando” por la clasificación.

El resultado pudo haber sido diferente, tras una revisión de jugada del VAR en los primeros 10 minutos de arrancar el juego, que anuló un gol de Ecuador, tras una posición adelantada cantada por el lineal

Un empate que genera pesar en Venezuela, pues se esperaba sumar tres unidades por ser local, pero les tocó aguantar al rival.

En cinco jornadas disputadas de Eliminatoria Sudamericana, el Estadio Monumental de Maturín suma tres y se mantiene invicto con la aprobación del alto mando, por ser una plaza soberbia.

Sin embargo, el gran ambiente que los fanáticos venezolanos mostraron ante Paraguay y Chile, quedó desapercibido ante Ecuador. El duelo empezó sin novedades. Más de 50.000 personas se dieron cita en la gran estructura al oriente del país, pero también dijo presente el descontrol por la cantidad de visitantes al recinto. Según varios reportes, un gran número de individuos ingresaron al estadio sin boletos y esto ocasionó un gran problema para salir del lugar

En las plataformas digitales, los fanáticos publicaron videos en los que se aprecia cómo una avalancha de personas ingresó al estadio a pesar de no tener boletos. Se ubicaron en las escaleras obstaculizando el paso, algunos incluso se pararon delante de los asientos de aquellos que sí tenían un puesto asegurado, impidiéndoles disfrutar del partido.

La situación fue algo sin precedentes, señaló otro de los usuarios. A las más de 60 mil personas que estaban en el interior del recinto se les sumaron 20 mil más que estaban fuera. La cantidad de personas fue tal que tuvieron que habilitar una pantalla en el exterior para ver el juego. En una de las áreas del estadio la estampida de personas fue tal que incluso rompieron una reja para ingresar.

La grave situación pudo convertirse en tragedia, pues la estampida de personas que intentaban salir, se llevaban por encima a hombres, mujeres y niños, sin distinción alguna.

Algunos usuarios comentaron que, a pesar de estar habilitados cuatro puntos de acceso, el personal que verificaba las entradas era escaso por lo que el retraso causó colapsos innecesarios y retrasos.

