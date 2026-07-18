sábado 18  de  julio 2026
Fútbol

En el balance, Conmebol y Concacaf se quedaron cortos

En las nueve ediciones mundialistas disputadas en el continente americano, siempre hubo una selección local en semifinales y el 2026 la albiceleste salvó el honor

El delantero brasileño Neymar (derecha) y el delantero Raphinha (izquierda) reaccionan tras la derrota en el partido de octavos de final del Mundial de 2026 entre Brasil y Noruega&nbsp;

El delantero brasileño Neymar (derecha) y el delantero Raphinha (izquierda) reaccionan tras la derrota en el partido de octavos de final del Mundial de 2026 entre Brasil y Noruega 

AFP
Por Luis F. Sánchez

Gracias a una heroica reacción en tiempo extra de Argentina, el continente americano luce una presencia en semifinales en los nueve mundiales en los que ha sido anfitrión.

Aquello también puede servir como reflejo de una opaca actuación de Sudamérica, que llegó a la Copa del 2026 con seis selecciones y muchas ilusiones.

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A la hora de la verdad, los equipos –salvo Argentina- no estuvieron a la altura de las circunstancias.

La CONCACAF, por su parte, cumplió a medias, especialmente los anfitriones.

México llegó hasta el ansiado quinto partido en el Mundial, Estados Unidos se desinfló tras haber despertado expectativas en la primera ronda y Canadá rindió lo que se esperaba.

Los otros tres, Haití, Curazao y Panamá aportaron solo entusiasmo

Las decepciones

Brasil ya no es el de antes. Tampoco tiene las figuras que antaño impusieron el “juego bonito”. Y como consecuencia de ello, no llegan los resultados que lo encumbraron como una potencia futbolística universal.

Una clarísima prueba de ello la acabábamos de ver en el Mundial 2026. Los pentacampeones fueron derrotados 2-1 por Noruega y, por primera vez en su historia, pasaron seis ediciones sin conquistar el título máximo del balompié.

En su desesperación por esta sequía, los directivos brasileños habían roto con la tradición y contratado un entrenador extranjero para dirigir a su selección, el italiano Carlo Ancelotti. Tampoco con él pudieron. Todo indica que el problema pasa por otro lado.

A lo largo de los años y en cada una de sus selecciones, la auriverde alegraba las canchas con sus danzarines del balón. Era una fiesta, un canto a la habilidad y a la imaginación. Ahí estaban los Pelé, Garrincha, Jairzinho, Zico, Falcao, Romario, Ronaldinho, Ronaldo y el último de los genios, Neymar, quien llegó lesionado y tras la debacle anunció su retiro de la verde amarela.

Algo pasa con la formación de talentos en Brasil. Seguro todos se enfocan en la búsqueda de atletas, que impongan su fortaleza física por encima de cualquier otra habilidad. A la hora de convocar una selección sobran los jugadores potentes y escasean los creativos.

Desde que fue campeón en Japón-Corea del Sur 2002, Brasil solo se ha clasificado a una semifinal en su participación en los siguientes seis mundiales. Fue en su propia casa el 2014 y cayó 7-1 contra Alemania en la peor derrota de su historia.

Resulta paradójico que a nivel de clubes mantenga una supremacía y que los últimos siete campeones de la Copa Libertadores, el torneo de clubes más importante de Sudamérica, hayan sido brasileños. Esto puede explicarse a su mayor poder económico que les permite contratar a los mejores futbolistas de la región.

Muchos altibajos

La decepción el 2026 no solo fue para el otrora seleccionado auriverde, que solía deslumbrar con el “juego bonito”. El bicampeón Uruguay, por su parte, fue el único país sudamericano que no logró pasar la primera ronda. Su rendimiento fue pobre y el entrenador Marcelo Bielsa fue responsabilizado por el fracaso.

Ecuador en cambio avanzó a la ronda de los 32 luego de un milagroso triunfo sobre Alemania. Muchos decían que era el mejor equipo de su historia, que tenía una generación dorada y que llegarían a la final. El escuadrón de la mitad del mundo, sin embargo, decepcionó y fue derrotado por México en el primer partido de eliminación directa y se acabaron sus sueños.

Argentina, Brasil, Colombia y Paraguay pasaron la ronda de los 32, pero salvo la albiceleste, los otros tres quedaron eliminados en la etapa siguiente. Argentina llegó a cuartos de final luego de una increíble remontada contra Egipto y a semifinales tras vencer en suplementario a Suiza.

En resumen, una opaca actuación de Sudamérica el 2026. En las nueve ediciones de la Copa del Mundo disputadas en el continente americano, en siete oportunidades entraron dos selecciones sudamericanas a semifinales, y solo en la edición de Estados Unidos 1994 se clasificó solo una, Brasil, que a la postre fue campeón.

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