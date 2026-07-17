El sello venezolano se roba el protagonismo en el Mundial 2026

El venezolano Jesús Valenzuela reacciona durante el partido de dieciseisavos de final del Mundial de 2026 entre Costa de Marfil y Noruega en el estadio Dallas de Arlington el 30 de junio de 2026.

Aunque la Vinotinto no logró clasificar a la Copa del Mundo 2026, Venezuela ha dejado una huella imborrable en la máxima cita del fútbol a través de la música, el arbitraje y la solidaridad.

Desde la ceremonia inaugural, el talento venezolano comenzó a hacerse sentir con Danny Ocean, quien puso a vibrar el Estadio Azteca de Ciudad de México al interpretar Partidazo, uno de los temas oficiales del torneo. El cantante aprovechó además el escenario mundial para rendir homenaje a su país al vestir una chaqueta con los colores vinotinto y detalles inspirados en la bandera nacional.

Ahora, el protagonismo venezolano continuará en el cierre del campeonato. La FIFA confirmó que Jesús Valenzuela será el árbitro principal del partido por el tercer lugar entre Francia e Inglaterra, acompañado por sus compatriotas Jorge Urrego y Tulio Moreno como asistentes.

La designación representa un nuevo reconocimiento para el trío arbitral, que ya dirigió tres encuentros durante el torneo y que afrontará uno de los compromisos más importantes del calendario mundialista.

Pero la presencia venezolana no terminará allí. En la gran final del domingo, el director de orquesta Gustavo Dudamel encabezará una presentación especial durante el histórico espectáculo del medio tiempo, el primero que se realiza en una final de la Copa del Mundo. Dudamel dirigirá una interpretación junto a músicos de la Filarmónica de Nueva York y la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela, en un segmento que también servirá como homenaje a las víctimas de los recientes terremotos que afectaron al país.

En los últimos días también ha circulado la versión de que la FIFA destinará un dólar por cada entrada vendida para ayudar a Venezuela tras los sismos. Sin embargo, no existe una confirmación oficial de la FIFA sobre esa medida. Lo que sí ha sido anunciado es que el espectáculo del medio tiempo forma parte de iniciativas solidarias impulsadas junto a Global Citizen y que Dudamel liderará posteriormente un concierto benéfico para recaudar fondos destinados a la reconstrucción del país.

Así, sin tener un representante sobre el césped, Venezuela ha encontrado otras formas de decir presente en el Mundial 2026: con la voz de Danny Ocean, el prestigio internacional de Jesús Valenzuela y la batuta de Gustavo Dudamel, tres figuras que han llevado el nombre del país a uno de los mayores escenarios deportivos del planeta.