viernes 17  de  julio 2026
Fútbol

El sello venezolano se roba el protagonismo en el Mundial 2026

La FIFA designó a Jesús Valenzuela y a la terna arbitral venezolana para dirigir el partido por el tercer lugar del Mundial 2026 entre Francia e Inglaterra

El venezolano Jesús Valenzuela reacciona durante el partido de dieciseisavos de final del Mundial de 2026 entre Costa de Marfil y Noruega en el estadio Dallas de Arlington el 30 de junio de 2026.&nbsp;

El venezolano Jesús Valenzuela reacciona durante el partido de dieciseisavos de final del Mundial de 2026 entre Costa de Marfil y Noruega en el estadio Dallas de Arlington el 30 de junio de 2026. 

Paul ELLIS / AFP
Por Pedro Felipe Hernández

Aunque la Vinotinto no logró clasificar a la Copa del Mundo 2026, Venezuela ha dejado una huella imborrable en la máxima cita del fútbol a través de la música, el arbitraje y la solidaridad.

Desde la ceremonia inaugural, el talento venezolano comenzó a hacerse sentir con Danny Ocean, quien puso a vibrar el Estadio Azteca de Ciudad de México al interpretar Partidazo, uno de los temas oficiales del torneo. El cantante aprovechó además el escenario mundial para rendir homenaje a su país al vestir una chaqueta con los colores vinotinto y detalles inspirados en la bandera nacional.

Lee además
El venezolano Jesús Valenzuela reacciona durante el partido de dieciseisavos de final del Mundial de 2026 entre Costa de Marfil y Noruega en el estadio Dallas de Arlington el 30 de junio de 2026. 
Fútbol

Venezolano Jesús Valenzuela sigue en carrera: la FIFA respalda al árbitro venezolano en el Mundial
El director y violinista venezolano Gustavo Dudamel.
MÚSICA

FIFA rinde homenaje al pueblo venezolano en la final del Mundial

Ahora, el protagonismo venezolano continuará en el cierre del campeonato. La FIFA confirmó que Jesús Valenzuela será el árbitro principal del partido por el tercer lugar entre Francia e Inglaterra, acompañado por sus compatriotas Jorge Urrego y Tulio Moreno como asistentes.

La designación representa un nuevo reconocimiento para el trío arbitral, que ya dirigió tres encuentros durante el torneo y que afrontará uno de los compromisos más importantes del calendario mundialista.

Pero la presencia venezolana no terminará allí. En la gran final del domingo, el director de orquesta Gustavo Dudamel encabezará una presentación especial durante el histórico espectáculo del medio tiempo, el primero que se realiza en una final de la Copa del Mundo. Dudamel dirigirá una interpretación junto a músicos de la Filarmónica de Nueva York y la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela, en un segmento que también servirá como homenaje a las víctimas de los recientes terremotos que afectaron al país.

En los últimos días también ha circulado la versión de que la FIFA destinará un dólar por cada entrada vendida para ayudar a Venezuela tras los sismos. Sin embargo, no existe una confirmación oficial de la FIFA sobre esa medida. Lo que sí ha sido anunciado es que el espectáculo del medio tiempo forma parte de iniciativas solidarias impulsadas junto a Global Citizen y que Dudamel liderará posteriormente un concierto benéfico para recaudar fondos destinados a la reconstrucción del país.

Así, sin tener un representante sobre el césped, Venezuela ha encontrado otras formas de decir presente en el Mundial 2026: con la voz de Danny Ocean, el prestigio internacional de Jesús Valenzuela y la batuta de Gustavo Dudamel, tres figuras que han llevado el nombre del país a uno de los mayores escenarios deportivos del planeta.

Temas
Te puede interesar

Atlético cierra la puerta al Barcelona por Julián Álvarez

Griezmann: "La MLS ha crecido mucho desde la llegada de Messi"

Pelé hace historia: su camiseta del Mundial de 1958 se vende por 4,9 millones de dólares

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente de EEUU, Donald Trump, habla con la prensa afuera del Despacho Oval en la Casa Blanca en Washington, DC, el 13 de abril de 2026.
INFORME DESCLASIFICADO

EEUU afirma que regímenes de Chávez y Maduro manipularon elecciones, señalan a Jorge Rodríguez

Imagen de la Casa Blanca en Washington.
ética

Suspenden a operador de teleprompter en la Casa Blanca

La diputada Dinorah Figuera. (Facebook)
DIÁLOGO

Opositora Dinorah Figuera agradece a EEUU compromiso con recuperación democrática de Venezuela

Imagen referencial de panes. 
RIESGO SANITARIO

Florida investiga a dos gigantes de la harina por un aditivo en el pan vinculado al cáncer

El presidente de Estados Unidos Donald Trump.
EEUU-CUBA

Trump aviva las expectativas sobre Cuba al anticipar acontecimientos en los próximos dos meses

Te puede interesar

Luis Manuel Otero Alcántara. 
PRIMICIA

Embajada de EEUU confirma la aprobación del parole para Luis Manuel Otero Alcántara

Por CARLOS ARMANDO CABRERA
Florida rinde honor al explorador español Juan Ponce de León.
LEGADO ESPAÑOL

DeSantis inaugura estatua de Ponce de León en Capitolio de Florida

El presidente de EEUU, Donald Trump, habla con la prensa afuera del Despacho Oval en la Casa Blanca en Washington, DC, el 13 de abril de 2026.
INFORME DESCLASIFICADO

EEUU afirma que regímenes de Chávez y Maduro manipularon elecciones, señalan a Jorge Rodríguez

Seísmo cerca de la costa de Chiapas (México) declarado el 17 de julio de 2026. 
URGENTE

Sur de México sacudido por sismo de magnitud 7,3

Una mujer compra en uno de los mercado de Sams Club, una de las grandes cadenas minoristas de Estados Unidos.
ENCUESTA

Confianza de consumidores en EEUU registra su nivel más alto desde febrero