Juegos Centroamericanos y del Caribe, con sabor dominicano

La República Dominicana será sede de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe, la edición del centenario de la justa regional más antigua del mundo, que reunirá en Santo Domingo a más de 6.000 atletas de 37 países y territorios del 24 de julio al 8 de agosto.

El presidente del Comité Organizador, José P. Monegro, y el ministro de Turismo dominicano, David Collado, presentaron el certamen en Miami, a solo días de la ceremonia inaugural en el Estadio Olímpico Félix Sánchez.

CELEBRIDADES El chef José Andres pide a EEUU la entrada de Capdevila para asistir a final del Mundial

Fútbol Scaloni elogia a España antes de la final: "Me preocupa todo"

El certamen ofrecerá un programa de 40 deportes y 56 disciplinas, y repartirá cupos directos a los Juegos Panamericanos de Lima 2027 en catorce disciplinas. Será la tercera vez que el país organiza la cita, tras Santo Domingo 1974 y Santiago de los Caballeros 1986.

Sedes con rango olímpico

Durante una rueda de prensa en hotel JW Marriott Marquis, Monegro sostuvo que las obras no se limitaron a cumplir los requisitos de la justa regional, sino que elevaron la categoría del país para competencias de nivel mundial. El Centro Acuático recibió la certificación de Categoría 1 de World Aquatics, la federación internacional de natación.

"En las cuatro disciplinas olímpicas de natación, República Dominicana puede montar un mundial en esa instalación", aseguró el directivo, quien ejerce el cargo de manera honorífica y voluntaria.

Asimismo, el pabellón donde compiten las “Reinas del Caribe”, la selección nacional de voleibol, quedó equipado para torneos olímpicos; el Estadio Félix Sánchez estrenó una pista de atletismo homologada, y el conjunto de las obras de rehabilitación y construcción alcanzaba el 100 %.

La organización aspira a que esas sedes sirvan de apoyo logístico y de entrenamiento a las islas vecinas y a los países centroamericanos que carecen de complejos similares.

A su vez, el ministro Collado afirmó que “es una estrategia muy clara: diversificar el turismo. Por eso creamos un comité público-privado de turismo deportivo”.

“En la República Dominicana se tienen que realizar grandes eventos, y qué más importante que estos Juegos Centroamericanos”, añadió.

Torneo repartido por el país

Aunque la sede oficial es Santo Domingo, el programa se extiende a varias provincias. El remo y el canotaje se disputarán en la presa de Rincón; el surf, en Puerto Plata; la vela, en Baní, y el fútbol, en Santiago y La Vega. Para el BMX, la organización construyó en Santiago una pista con dimensiones internacionales a solicitud de la Federación Dominicana de Ciclismo.

En la capital dominicana, las competencias se reparten en cinco clústeres, entre ellos el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte y el Parque del Este. El comité anunció además que el 85 % de las competencias tendrá entrada gratuita.

Delegaciones y medallero

Las delegaciones ya definieron sus nóminas. Cuba inscribió 504 atletas en 42 disciplinas y aspira al podio del medallero; Puerto Rico presentó 442 deportistas y proyecta cerca de 100 medallas; Guatemala juramentó a 480 competidores. México, ganador de San Salvador 2023 con 353 preseas, entre ellas 145 de oro, parte como principal favorito.

El anfitrión llega con el mejor registro de su historia. En San Salvador 2023 firmó 111 medallas, su cifra más alta en el certamen, con 25 de oro, 36 de plata y 50 de bronce, y cerró quinto en el medallero tras un remate que le arrebató esa posición a Puerto Rico en la última jornada. Allí las Reinas del Caribe conquistaron su sexto título consecutivo del torneo.

La preparación tuvo respaldo estatal. El Ministerio de Deportes transfirió al Comité Olímpico Dominicano 893 millones de pesos en cinco partidas y desde enero de 2025 duplicó el salario de los atletas de las selecciones nacionales. El béisbol, el boxeo y el voleibol concentran las mayores expectativas de podio, con la ventaja añadida de competir en casa.

Cien años de historia

Los Juegos cumplen un siglo desde su primera edición, celebrada en Ciudad de México en 1926 con Cuba, Guatemala y México como fundadores. La antorcha, cuyo relevo lleva el nombre de Ruta Wiche García Saleta en honor al padre del olimpismo dominicano, recorre las 31 provincias del país desde mayo y promueve valores como el juego limpio.

El ministro Collado enmarcó los Juegos en la estrategia de turismo deportivo del país e invitó a los aficionados a viajar a la isla una vez concluida la Copa Mundial de la FIFA.

El titular de la cartera turística estimó en unos 300.000 los visitantes que dejará la competencia, cuya inversión estatal supera los 5.000 millones de pesos dominicanos.