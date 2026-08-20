En España negocia ampliar el contrato de Luis de la Fuente hasta 2030

El español Luis de la Fuente levanta el trofeo tras la victoria en la final del Mundial de Fútbol de 2026 ante Argentina.

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ya trabaja en la ampliación del contrato del seleccionador Luis de la Fuente, cuyo actual vínculo con España finaliza en 2028. El presidente federativo, Rafael Louzán, confirmó que las conversaciones buscan prolongar su continuidad "más allá o en el entorno de 2030".

En una entrevista en RNE, Louzán destacó la trayectoria del técnico riojano y consideró que su "sencillez y capacidad de trabajo" han sido fundamentales para los éxitos recientes de la selección española.

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"Es algo que creo que Luis se tiene merecido y estamos trabajando en ello", afirmó el presidente de la RFEF, quien recordó que De la Fuente ya renovó su contrato poco después de su llegada al cargo y que posteriormente condujo al combinado nacional a conquistar el Mundial.

Louzán también resaltó que De la Fuente es el seleccionador con más títulos en las distintas categorías del fútbol español y defendió que debe continuar al frente del proyecto durante los próximos años.

"Él tiene que ser partícipe", señaló el dirigente, que puso en valor el trabajo del entrenador junto a un grupo de jugadores al que calificó de "inolvidable".

El seleccionador español, Luis de la Fuente, durante el partido de cuartos de final del Mundial de Fútbol de 2026 entre España y Bélgica el 10 de julio de 2026.

España quiere la final del Mundial 2030

Louzán también se pronunció sobre la sede de la final del Mundial 2030, torneo que España organizará conjuntamente con Portugal y Marruecos.

El presidente de la RFEF fue contundente al defender que el partido decisivo debe disputarse en territorio español.

"No se entendería cualquier otra cosa que no fuera que España fuera la que acogiese la final de ese gran Mundial", aseguró.

Louzán recordó además el peso de España y Portugal en la organización del torneo y señaló que ambos países representan el 55% del proyecto mundialista.

"España tiene toda su intención, como no puede ser de otra manera", afirmó el dirigente, quien destacó que España ha liderado el proyecto junto a Portugal desde sus comienzos.

El presidente de la RFEF subrayó finalmente el momento histórico que atraviesa el fútbol español, al recordar que el país es actualmente campeón mundial tanto en categoría masculina como femenina.