Congreso de Diputados rechaza decretos de Pedro Sánchez, se abre debate sobre adelanto de elecciones

MADRID .- Tras un encendido debate, el Congreso de Diputados de España rechazó con mayoría de los votos los dos decretos propuestos por el gobierno de Pedro Sánchez para afrontar la crisis de vivienda , que contenían controvertidas medidas sobre el sistema de alquileres.

A la votación de los conservadores del PP y de Vox se sumó el partido nacionalista catalán Junts per Catalunya, aliado del PSOE de Sánchez, que había advertido el jueves al gobierno que retirara los proyectos.

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Sin embargo, Sánchez se negó al asegurar que no daría ni un paso atrás y recalcó que "ha llegado la hora de la verdad".

El debate duró varias horas, mientras el llamado Sindicato de Inquilinas manifestó a las puertas del Congreso y aseguró que seguirán avanzando hacia una huelga general.

Tras la derrota de las dos propuestas de Sánchez, creció la posibilidad de un adelanto de las elecciones generales que están previstas en agosto de 2027, según el cronograma electoral oficial Incluso el presidente de gobierno ya lo estaría considerando, se informó

Derrota de Pedro Sánchez

Tras el airado debate, los diputados rechazaron el primer decreto del gobierno con 178 votos en contra y 172 a favor.

Luego, el segundo obtuvo 184 votos en contra y 166 a favor, en evidente posición contraria a las advertencias de Sánchez de ser juzgados por la historia y a los llamados de la ministra de Vivienda de Sánchez a Junts a recapacitar porque 90% de sus propuestas estaban recogidas en los decretos.

Al concluir la votación, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, responsabilizó a Sánchez de utilizar el tema de la vivienda para sus cálculos electorales y una vez más le exigió que disuelva las Cortes y adelante los comicios.

La crisis de la vivienda en España se acentuó con el desalojo de la anciana Maricarmen, de 87 años de edad, de una vivienda que ocupaba en alquiler en Madrid, la semana pasada.

Este hecho fue el detonante del malestar social por la crisis de las viviendas de alquiler y de numerosas protestas en las plazas españolas, entre estas la del Sol de Madrid.

Los decretos negados por el Diputados incluía medidas de protección ante los desahucios hasta el 31 de diciembre de 2030, limitaciones a la compra especulativa de vivienda hasta el 31 de diciembre de 2028, regulación del alquiler de temporada y habitaciones, imposición de un 10 % de IVA a los pisos turísticos, deducciones fiscales a los inquilinos y bonificaciones a los pequeños propietarios

También la prórroga de contratos de alquiler por dos años, que venzan antes del 31 de diciembre de 2028 y topes en la actualización anual de las rentas hasta el 31 de diciembre de 2027

Elecciones adelantadas

Luego de conocerse los resultados de las votaciones de Diputados, se informó que Sánchez habría decidido tomarse el fin de semana para decidir sobre el posible adelanto de las elecciones.

La posición de Sánchez, afectado por el rechazo de sus proyectos, contrasta con la decisión pública de oponerse radicalmente a la petición de partidos y de ciudadanos, ante la crisis política y económica del país envuelta en escándalos de corrupción y la crisis migratoria de Ceuta que se atribuye al gobierno.

Frente a la fecha de las generales el próximo 2027, el presidente de gobierno plantea convocar las elecciones para el 29 de noviembre próximo, según adelantó un medio español, ante presiones entre el PSOE y su aliado Sumar y la falta de apoyos

Si este fuese el caso, la convocatoria y la fecha escogida debería publicarse en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 6 de octubre a más tardar

FUENTE: Con información de agencias EFE, AFP, abc.es; marca.com