martes 29  de  septiembre 2026
CINE

Catherine Zeta-Jones encarna a una extraficante en "Kill Jackie"

La actriz da vida a Jackie Price, una extraficante reconvertida en marchante de arte a la que su pasado alcanza cuando un grupo de sicarios trata de acabar con ella

La actriz Catherine Zeta-Jones, protagonista de la serie Kill Jackie, grabada en la capital vizcaína, en la rueda de prensa donde han presentado este martes la serie en Bilbao. &nbsp;

La actriz Catherine Zeta-Jones, protagonista de la serie "Kill Jackie", grabada en la capital vizcaína, en la rueda de prensa donde han presentado este martes la serie en Bilbao.

 

EFE/Luis Tejido

BILBAO.- La actriz Catherine Zeta-Jones presentó este martes en Bilbao (España) la serie de suspense Kill Jackie, en la que interpreta a una extraficante de drogas "peligrosa, pero vulnerable", y en la que ha hecho uso por primera vez de su acento galés.

"Es peligrosa, pero vulnerable; divertida, dura y amargada, y necesita vengarse más de lo que quiere marcharse", dijo en referencia a la protagonista, una mujer de cincuenta y tantos que, como ella misma, "no ha parado ni tiene intención de hacerlo".

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Zeta-Jones, de 57 años, da vida a Jackie Price, una extraficante reconvertida en marchante de arte a la que su pasado alcanza cuando un grupo de sicarios, Los Siete Demonios, trata de acabar con ella.

Según el comunicado difundido por HBO Max, "pronto se da cuenta de que sus propios demonios son mucho más aterradores que los despiadados asesinos que la persiguen... y sus secretos ocultos la llevan más cerca de casa con consecuencias sorprendentes".

La actriz explicó que nunca había interpretado un personaje así y que es la primera vez que emplea su acento galés, algo que, dijo, ancla al personaje y lo hace "más vulnerable".

Producción

Zeta-Jones debuta además como productora ejecutiva en este proyecto, que ha tardado casi cuatro años en salir adelante y fue presentado en el Euskal Museoa de Bilbao.

La serie, que se estrena el 2 de octubre en HBO Max, se rodó el año pasado en esa ciudad española y en diversas localizaciones de la provincia de Vizcaya, Londres y Swansea.

La Diputación de Vizcaya cifra en 258 millones de euros (292,5 millones de dólares) el impacto que el rodaje ha tenido en su territorio.

Para otro de sus protagonistas, el español Óscar Jaenada, el trabajo de Zeta-Jones es "el gran aliciente" de esta serie, de ocho episodios y basada en la aclamada novela 'El precio que pagas' del autor superventas del Sunday Times Nick Harkaway, que escribe bajo el seudónimo de Aidan Truhen.

La intérprete apuntó que tras seis meses entrando y saliendo de Bilbao, se siente como "una residente a tiempo parcial" más que una visitante, y se definió como "una especie de embajadora" de la zona, a la que aseguró que quiere volver.

FUENTE: Con información de EFE

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