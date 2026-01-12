lunes 12  de  enero 2026
FÚTBOL

Entrenador del Barcelona alaba la "increíble" mentalidad de Raphinha

El extremo brasileño, que estuvo lesionado casi dos meses, suma siete goles en sus últimos cinco partidos y fue una pieza clave para el Barcelona el domingo

El atacante brasileño Raphinha, del Barcelona, celebra luego de ganar la Supercopa de España ante el Real Madrid, el 11 de enero de 2026.

El atacante brasileño Raphinha, del Barcelona, celebra luego de ganar la Supercopa de España ante el Real Madrid, el 11 de enero de 2026.

HAITHAM AL-SHUKAIRI / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

YEDÁ.- El técnico del Barcelona, Hansi Flick, elogió este domingo la mentalidad de Raphinha después de que el delantero marcara dos goles en la victoria de su equipo ante el Real Madrid por 3-2 para revalidar la Supercopa, en Yedá, Arabia Saudita.

"Su mentalidad es increíble. Él ha fallado la primera oportunidad y, al momento, ha hecho el 1-0. Ha ganado confianza. Rafa, en el césped, pone muchísima intensidad", declaró Flick en rueda de prensa.

Lee además
El técnico del Barcelona, el alemán Hansi Flick, durante una conferencia de prensa previa a un juego de la Liga de Campeones, el 28 de enero de 2025.
FÚTBOL

Entrenador del Barcelona reconoce que el club no puede pagar "cientos de millones por jugadores"
El entrenador español del Real Madrid, Xabi Alonso, llega a una conferencia de prensa antes de un partido de la liga española contra el Deportivo Alavés, el 13 de diciembre de 2025.
FÚTBOL

Conozca a los rivales del Barcelona y el Real Madrid en los octavos de la Copa del Rey

El extremo brasileño, que estuvo lesionado casi dos meses, suma siete goles en sus últimos cinco partidos

Raphinha falló una gran ocasión en la primera parte, pero casi de inmediato adelantó al Barça en Yedá. Luego, con el marcador empatado 2-2, el jugador de 29 años firmó el gol de la victoria desde fuera del área, con la ayuda de un rebote de Raúl Asencio.

Embed

"Esto es lo que aporta Raphinha en el campo: mucha intensidad y lo necesitamos" prosiguió.

El Barça ganó la Supercopa de España contra el Real Madrid la pasada temporada en su camino hacia el triplete doméstico.

Flick afirmó que esperaba que la victoria ayudara al líder de LaLiga a alcanzar sus otras aspiraciones esta temporada.

"Estamos de buen ánimo, ahora tenemos mucha confianza", remarcó el preparador alemán tras la décima victoria consecutiva del Barça entre todas las competiciones disputadas.

"Esta final fue muy importante para nosotros porque contra el Real Madrid siempre es algo especial. Otra vez ganamos una final y eso es fantástico", señaló.

Dominio sobre los merengues

Flick ha ganado las ocho finales que ha disputado como entrenador, incluidas dos la temporada pasada contra el Madrid: cinco con el Bayern Múnich y tres con el Barça.

"Cuando estamos concentrados, nos enfocamos y jugamos como lo hicimos hoy (domingo), tengo muy buenas sensaciones con el equipo, porque es importante", añadió Flick.

El técnico dio entrada al defensa Ronald Araújo en los minutos finales, después de que el uruguayo se tomara un descanso de un mes por motivos de salud mental.

"Estar en el campo y ganar este título significa mucho para él", destacó. "Estoy muy contento de que esté de vuelta y de que parece que está bien: lo apoyaremos siempre".

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Lyon, Endrick y Real Madrid: un préstamo en el que todos ganan

Barcelona aplasta al Athletic y espera por el Real Madrid o Atlético

Barcelona es campeón de la Supercopa de España tras un Clásico histórico ante el Real Madrid en Arabia Saudita

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La secretaria del prensa de la Casa Blanca Karoline Leavitt.
EEUU

La Casa Blanca: Trump mantiene como "una opción" los ataques aéreos contra Irán para detener la represión

El gobernador de Florida, Ron DeSantis.
FLORIDA

DeSantis propone sesión especial para impulsar rebaja histórica al impuesto a la propiedad

Trump envió un mensaje al régimen en Cuba, el 11 de enero de 2026, tras compartir una publicación que apuntaba a Marco Rubio como el nuevo presidente de la isla. 
REACCIONES

Trump endurece su mensaje contra el régimen cubano y la comunidad en Miami reacciona con esperanza y urgencia

El dictador cubano, Miguel Dïaz-Canel.
DIPLOMACIA

Díaz-Canel rechaza algún tipo de conversación con EEUU en respuesta a advertencia de Trump

Imagen referencial. 
ALERTA

Hospitales del sur de Florida enfrentan saturación por incremento en casos de gripe

Te puede interesar

Trump envió un mensaje al régimen en Cuba, el 11 de enero de 2026, tras compartir una publicación que apuntaba a Marco Rubio como el nuevo presidente de la isla. 
REACCIONES

Trump endurece su mensaje contra el régimen cubano y la comunidad en Miami reacciona con esperanza y urgencia

Por Carlos Armando Cabrera
La premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, saluda a sus partidarios desde el balcón del Grand Hotel en Oslo, Noruega, la madrugada del 11 de diciembre de 2025. 
VENEZUELA

Trump recibe el jueves a la líder venezolana María Corina Machado

La secretaria del prensa de la Casa Blanca Karoline Leavitt.
EEUU

La Casa Blanca: Trump mantiene como "una opción" los ataques aéreos contra Irán para detener la represión

Daniel Odiosuarez, de 36 años.
SUCESO

Sospechoso de tiroteo en una cafetería Hialeah es capturado tras intentar huir a Cuba

El dictador cubano, Miguel Dïaz-Canel.
DIPLOMACIA

Díaz-Canel rechaza algún tipo de conversación con EEUU en respuesta a advertencia de Trump