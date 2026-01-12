Entrenador del Barcelona alaba la "increíble" mentalidad de Raphinha

El atacante brasileño Raphinha, del Barcelona, celebra luego de ganar la Supercopa de España ante el Real Madrid, el 11 de enero de 2026.

YEDÁ.- El técnico del Barcelona , Hansi Flick , elogió este domingo la mentalidad de Raphinha después de que el delantero marcara dos goles en la victoria de su equipo ante el Real Madrid por 3-2 para revalidar la Supercopa , en Yedá, Arabia Saudita.

"Su mentalidad es increíble. Él ha fallado la primera oportunidad y, al momento, ha hecho el 1-0. Ha ganado confianza. Rafa, en el césped, pone muchísima intensidad", declaró Flick en rueda de prensa.

El extremo brasileño, que estuvo lesionado casi dos meses, suma siete goles en sus últimos cinco partidos

Raphinha falló una gran ocasión en la primera parte, pero casi de inmediato adelantó al Barça en Yedá. Luego, con el marcador empatado 2-2, el jugador de 29 años firmó el gol de la victoria desde fuera del área, con la ayuda de un rebote de Raúl Asencio.

"Esto es lo que aporta Raphinha en el campo: mucha intensidad y lo necesitamos" prosiguió.

El Barça ganó la Supercopa de España contra el Real Madrid la pasada temporada en su camino hacia el triplete doméstico.

Flick afirmó que esperaba que la victoria ayudara al líder de LaLiga a alcanzar sus otras aspiraciones esta temporada.

"Estamos de buen ánimo, ahora tenemos mucha confianza", remarcó el preparador alemán tras la décima victoria consecutiva del Barça entre todas las competiciones disputadas.

"Esta final fue muy importante para nosotros porque contra el Real Madrid siempre es algo especial. Otra vez ganamos una final y eso es fantástico", señaló.

Dominio sobre los merengues

Flick ha ganado las ocho finales que ha disputado como entrenador, incluidas dos la temporada pasada contra el Madrid: cinco con el Bayern Múnich y tres con el Barça.

"Cuando estamos concentrados, nos enfocamos y jugamos como lo hicimos hoy (domingo), tengo muy buenas sensaciones con el equipo, porque es importante", añadió Flick.

El técnico dio entrada al defensa Ronald Araújo en los minutos finales, después de que el uruguayo se tomara un descanso de un mes por motivos de salud mental.

"Estar en el campo y ganar este título significa mucho para él", destacó. "Estoy muy contento de que esté de vuelta y de que parece que está bien: lo apoyaremos siempre".

