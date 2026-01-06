martes 6  de  enero 2026
Entrenador del Barcelona reconoce que el club no puede pagar "cientos de millones por jugadores"

El alemán Hansi Flick, director técnico del Barcelona, señaló que "estamos en una situación en la que tenemos que ser inteligentes con los fichajes"

El técnico del Barcelona, el alemán Hansi Flick, durante una conferencia de prensa previa a un juego de la Liga de Campeones, el 28 de enero de 2025.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

YEDÁ.- El técnico del FC Barcelona, Hansi Flick, admitió este martes que el club catalán no puede pagar "cientos de millones de euros" para fichar a un jugador, después aprobar la posible incorporación del defensa portugués Joao Cancelo.

"Estamos en una situación en la que tenemos que ser inteligentes con los fichajes, no como otros equipos que pueden pagar cientos de millones por jugadores", afirmó Flick en rueda de prensa previa a la semifinal de la Supercopa de España ante el Athletic Club en Arabia Saudita.

Antes, el preparador alemán señaló que el fichaje de Cancelo no está cerrado, aunque ayudaría al equipo por tratarse de un "jugador de calidad".

"Joao nos reforzaría en los laterales y más arriba. No está hecho, pero estaré contento si se cierra porque nos dará más alternativas. Es una buena opción con mucha calidad para estos seis meses", indicó.

Según la prensa, el Barcelona tiene previsto anunciar la llegada del luso en los próximos días. Aterrizaría en la ciudad condal en calidad de cedido por el Al-Hilal hasta el final de la presente campaña. Con el club saudí tiene contrato hasta el 30 de junio de 2027.

Regreso de "uno de los capitanes"

Además, Flick reveló que la vuelta del uruguayo Ronald Araújo fortalecerá la defensa, donde ha tenido que realizar algunos cambios como colocar al lateral Gerard Martín como central: "Ronald es un jugador muy importante para nosotros, uno de los capitanes. Espero que vuelva al mejor nivel".

En cuanto a la Supercopa de España, el entrenador expresó la importancia de alzarse con el trofeo que conquistó hace un año frente al Real Madrid.

"El año pasado empezamos genial y ganar este título nos dio mucha energía para el resto de la temporada. Queremos repetir en este curso", aseveró.

Asimismo, Flick recordó que, pese a la brevedad del formato, no es un torneo sencillo de ganar.

"Este torneo supone la manera más corta de ganar un título, pero estamos los mejores equipos de España y no será fácil", prosiguió.

También alabó a su rival, el Athletic: "Tiene muchas buenas opciones en ataque, no será un partido fácil".

FUENTE: Con información de AFP

