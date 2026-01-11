domingo 11  de  enero 2026
Barcelona es campeón de la Supercopa de España tras un Clásico histórico ante el Real Madrid en Arabia Saudita

Barcelona vence al Real Madrid 3-2 en Yeda y gana la Supercopa de España tras un Clásico histórico con Raphinha como gran figura.

Los jugadores del Barcelona celebran tras ganar la final de la Supercopa de España entre el FC Barcelona y el Real Madrid en el Estadio Rey Abdullah en Yeddah el 11 de enero de 2026.

Los jugadores del Barcelona celebran tras ganar la final de la Supercopa de España entre el FC Barcelona y el Real Madrid en el Estadio Rey Abdullah en Yeddah el 11 de enero de 2026. 

Fadel SENNA / AFP
Por Pedro Felipe Hernández

Raphinha fue el héroe en una final caótica y vibrante disputada en Yeda

El Barcelona se proclamó campeón de la Supercopa de España tras vencer al Real Madrid en un Clásico electrizante disputado en Yeda, Arabia Saudita, en una final que quedará grabada como una de las más intensas y dramáticas de los últimos años.

El centrocampista español #16 del Barcelona, Fermín López (D), celebra con sus compañeros tras anotar el segundo gol de su equipo durante la semifinal de la Supercopa de España entre el FC Barcelona y el Athletic Bilbao en la Ciudad Deportiva Rey Abdullah en Yeddah el 7 de enero de 2026. 
Fútbol

Barcelona aplasta al Athletic y espera por el Real Madrid o Atlético
El entrenador español del Real Madrid, Xabi Alonso, llega a una conferencia de prensa antes de un partido de la liga española contra el Deportivo Alavés, el 13 de diciembre de 2025.
FÚTBOL

Conozca a los rivales del Barcelona y el Real Madrid en los octavos de la Copa del Rey

El duelo fue un auténtico festival de emociones, goles y tensión desde el primer minuto, con ambos equipos intercambiando golpes en una noche inolvidable para el fútbol español.

Un primer tiempo de locura

El marcador se abrió al minuto 36, cuando Raphinha adelantó al Barcelona tras una gran jugada ofensiva. Cuando parecía que los azulgranas se irían al descanso con ventaja, el Real Madrid reaccionó de inmediato.

Vinícius Jr. igualó el encuentro en el 45’+2, pero apenas dos minutos después, Robert Lewandowski devolvió la ventaja al Barcelona con el 2-1 en el 45’+4. El frenesí no terminó ahí: Gonzalo García marcó el 2-2 en el 45’+7, enviando el partido al descanso con un empate que reflejaba la locura del primer tiempo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2010453790491906504&partner=&hide_thread=false

Raphinha decide la final

La segunda mitad fue más táctica, con ambos equipos luchando por cada balón y sabiendo que cualquier error podía ser definitivo. Cuando el empate parecía imponerse, volvió a aparecer Raphinha, la gran figura de la noche.

En el minuto 73, el brasileño disparó desde fuera del área y el balón fue desviado por un defensor del Real Madrid, lo que descolocó a Thibaut Courtois y terminó en el fondo de la red para el 3-2 definitivo.

Un final agónico para el Barcelona

El Barcelona tuvo que resistir bajo enorme presión en los minutos finales, especialmente después de la expulsión de Frenkie de Jong en el 90’+1. El árbitro añadió siete minutos de descuento, durante los cuales el Real Madrid buscó desesperadamente el empate.

Finalmente, el pitazo final desató la celebración del conjunto culé, que levantó el trofeo en suelo saudí tras un Clásico lleno de drama y emoción.

El Barcelona reafirma su dominio

Con este título, el Barcelona suma una nueva Supercopa de España a sus vitrinas y reafirma su jerarquía en los partidos grandes, derrotando a su máximo rival en un escenario internacional y bajo una enorme presión.

Raphinha, con dos goles, se consagró como el héroe de la final, guiando al Barça hacia una noche histórica en Yeda. La cual se convierte en revalidar el título que ya ganaron hace un año contra el mismo rival.

