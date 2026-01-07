miércoles 7  de  enero 2026
Conozca a los rivales del Barcelona y el Real Madrid en los octavos de la Copa del Rey

El más reciente campeón del torneo, el Barcelona, que también es el líder actual de LaLiga, visitará al Racing de Santander durante la próxima semana

El entrenador español del Real Madrid, Xabi Alonso, llega a una conferencia de prensa antes de un partido de la liga española contra el Deportivo Alavés, el 13 de diciembre de 2025.

OSCAR DEL POZO / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MADRID.- El Barcelona, vigente campeón de la Copa del Rey, visitará la próxima semana al Racing de Santander en octavos de final del torneo, mientras que el Real Madrid y el Atlético se medirán al Albacete y Deportivo de La Coruña, respectivamente, según estableció el sorteo de este miércoles.

El Barça de Hansi Flick, líder de LaLiga, se verá con el conjunto cántabro, que encabeza la clasificación de la segunda división española.

El centrocampista español Daniel Olmo (R), celebra con su compañero, Fermín López, después de marcar un gol durante el partido de la Liga española entre el RCD Espanyol 
Olmo y Lewandowski dan la victoria al Barcelona en derbi contra Espanyol
El atacante español del Real Madrid, Gonzalo García, celebra luego de anotar el cuarto gol de su equipo en un partido, el 4 de enero de 2026.
Real Madrid calma un poco las dudas con goleada ante el Real Betis

El Real Madrid de Xabi Alonso, por su parte, se desplazará a Albacete, que está rozando el descenso en la división de plata; en concreto, está en la decimoséptima posición de 22 equipos.

Y el Atlético de Diego Simeone se enfrentará al Deportivo de La Coruña, que viene de eliminar al Mallorca en los dieciseisavos y es quinto en la segunda categoría del fútbol español.

En enfrentamientos entre equipos de LaLiga: Betis-Elche, Real Sociedad-Osasuna y Deportivo Alavés-Rayo Vallecano.

Las ocho eliminatorias a partido único se disputarán el 13, 14 y 15 de enero.

Emparejamientos de octavos de la Copa del Rey

Deportivo de La Coruña (2º) - Atlético de Madrid

Racing de Santander (2º) - FC Barcelona

Cultural Leonesa (2º) - Athletic

Albacete (2º) - Real Madrid

Burgos CF (2º) - Valencia CF

Real Betis - Elche

Real Sociedad - Osasuna

Alavés - Rayo Vallecano

Falcao regresa a Millonarios

El experimentado atacante Radamel Falcao García volverá a jugar en Millonarios de Bogotá, seis meses después de haber partido del equipo de sus amores sin cumplir su sueño de ser campeón de Colombia, informó el club capitalino el miércoles.

El "Tigre", que en febrero cumplirá 40 años, llegó al club bogotano a mediados de 2024 y partió en julio pasado tras fallidas negociaciones para renovar su contrato. Desde entonces estaba sin equipo.

La prensa internacional especuló que el excentrodelantero del Atlético de Madrid y el Manchester United negociaba su vínculo con clubes de Argentina y Estados Unidos, pero finalmente retornará al cuadro del que es hincha.

"He is back! @FALCAO", publicó el miércoles Millos en la red social X, en un mensaje que incluyó un video con algunas escenas del paso del goleador histórico de la selección colombiana por el equipo y la etiqueta "#UnÚltimoBaile".

FUENTE: AFP

