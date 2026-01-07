miércoles 7  de  enero 2026
Barcelona aplasta al Athletic y espera por el Real Madrid o Atlético

Liderado por un doblete del brasileño Raphinha, el FC Barcelona humilló al Athletic Club (5-0) en semifinales de la Supercopa de España en Arabia Saudita

El centrocampista español #16 del Barcelona, Fermín López (D), celebra con sus compañeros tras anotar el segundo gol de su equipo durante la semifinal de la Supercopa de España entre el FC Barcelona y el Athletic Bilbao en la Ciudad Deportiva Rey Abdullah en Yeddah el 7 de enero de 2026.&nbsp;

El centrocampista español #16 del Barcelona, Fermín López (D), celebra con sus compañeros tras anotar el segundo gol de su equipo durante la semifinal de la Supercopa de España entre el FC Barcelona y el Athletic Bilbao en la Ciudad Deportiva Rey Abdullah en Yeddah el 7 de enero de 2026. 

Fadel SENNA / AFP

Liderado por un doblete del brasileño Raphinha, el FC Barcelona humilló al Athletic Club (5-0) en semifinales de la Supercopa de España en Arabia Saudita, y defenderá su título el domingo ante el Real Madrid o el Atlético.

El Barça ni siquiera tuvo que forzar la máquina para aplastar a un conjunto vasco que es una sombra de las temporadas anteriores.

Los hombres de Hansi Flick, que iniciaron la consecución de su triplete (Liga, Copa del Rey, Supercopa de España) la temporada pasada conquistando este trofeo, tratarán de levantarlo por 16ª ocasión.

El Barça dejó el choque sentenciado antes del descanso. Ferran Torres (22) adelantó a los culés. Fermín López (30) amplió la distancia. Luego, el sueco Roony Bardghji (34) marcó tras regatear a Adama Boiro y Unai Simón erró en su intento de detener el esférico.

Doblete de Rapinha

Unai Simón, portero titular de la Roja, bajo presión ante la irrupción de su homólogo culé Joan García, evitó un quinto gol justo antes del descanso al desviar a esquina un remate de cabeza hacia su propia portería del central Dani Vivian.

Raphinha sacó un latigazo para anotar el cuarto gol del cuadro de Flick (38) y cazó una pelota en el área solo para subir el quinto al marcador (52).

"No era un partido fácil, el Athletic tiene mucha calidad, tiene muchos jugadores que te pueden resolver un partido, pero los que hacen el partido fácil o difícil somos nosotros", analizó Raphinha al término del partido.

"Creo que siempre voy a buscar mi mejor nivel, no voy a decir que estoy en el mejor nivel", declaró.

Los Leones vascos, privados de su estrella Nico Williams, mermados por una pubalgia que arrastra desde hace varios meses, pudieron salvar el honor, pero el remate de Oihan Sancet fue repelido por el poste (43').

Con gesto serio, el central rojiblanco Dani Vivian se limitó a disculparse ante sus hinchas por el abultado resultado. "Lo primero es pedir perdón a los aficionados; eran dos partidos para conseguir un título".

Sin Lamine Yamal, que entró en el 72, el Barça sólo necesitó la primera mitad para llevarse un triunfo que confirma que han comenzado con fuerza el año.

FUENTE: AFP

Un Espanyol en forma pone a prueba al Barcelona en el derbi

Barcelona reincorpora a sus entrenamientos al uruguayo Ronald Araujo

Importante nombre de la NFL surge como posible nuevo entrenador de los Dolphins

