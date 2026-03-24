martes 24  de  marzo 2026
Fútbol

¡Es un hecho! Antoine Griezmann firma contrato histórico en la MLS

Antoine Griezmann deja el Atlético de Madrid y ficha por Orlando City. El francés jugará en la MLS desde julio de 2026

El francés Antoine Griezmann posa con su nuevo uniforme del Orlando City en la MLS&nbsp;

El francés Antoine Griezmann posa con su nuevo uniforme del Orlando City en la MLS 

Mls
Por Pedro Felipe Hernández

El delantero francés Antoine Griezmann dejará el fútbol europeo para iniciar una nueva etapa en la Major League Soccer. El Orlando City SC anunció oficialmente su fichaje a partir de julio de 2026.

El atacante del Atlético de Madrid firmará hasta la temporada 2027-28, con opción a extender su contrato hasta 2029 como Jugador Franquicia.

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Un fichaje histórico para Orlando City

Desde el club estadounidense no dudaron en calificar la llegada del francés como un movimiento clave:

“Es un momento histórico para nuestro club, nuestra ciudad y la MLS”.

Griezmann, campeón del Copa Mundial de la FIFA 2018 con Francia, aterriza en Estados Unidos como una de las grandes estrellas europeas en dar el salto reciente al fútbol norteamericano.

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Una carrera brillante en Europa

El delantero de 35 años cierra una etapa legendaria en el viejo continente, donde acumuló:

298 goles

132 asistencias

792 partidos

Jugó en clubes como la Real Sociedad, el FC Barcelona y el Atlético de Madrid, donde se convirtió en su máximo goleador histórico con 211 tantos.

Entre sus títulos destacan:

Europa League (2018)

Copa del Rey (2021)

Supercopa de Europa (2018)

Supercopa de España (2014)

Además, fue finalista de la Champions League en 2016.

Últimos retos antes de su salida

Antes de poner rumbo a Estados Unidos, Griezmann aún tiene objetivos importantes con el Atlético:

Final de Copa del Rey ante la Real Sociedad

Cuartos de Champions frente al FC Barcelona

En LaLiga, los colchoneros marchan cuartos tras 29 jornadas.

Griezmann: “Estoy muy ilusionado”

El propio jugador expresó su entusiasmo por este nuevo reto:

“Estoy muy ilusionado por comenzar este nuevo capítulo con Orlando City”.

El francés también destacó la ambición del club y su deseo de conectar con la afición en el Inter&Co Stadium.

La MLS suma otra estrella mundial

La llegada de Griezmann refuerza el crecimiento de la MLS como destino para grandes figuras del fútbol internacional, en una liga que sigue ganando visibilidad global.

El debut del francés está previsto para el 25 de julio de 2026 ante Nashville, en un evento que ya genera gran expectación en Orlando.

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El delantero francés Antoine Griezmann, del Atlético de Madrid, celebra tras anotar el cuarto gol de su equipo en un choque contra el Sevilla, el 8 de diciembre de 2024.

El delantero francés Antoine Griezmann, del Atlético de Madrid, celebra tras anotar el cuarto gol de su equipo en un choque contra el Sevilla, el 8 de diciembre de 2024.

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