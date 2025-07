Escándalo en la final del Mundial de Clubes: Luis Enrique golpea a jugador del Chelsea

El Paris Saint-Germain no solo sufrió una dura derrota ante el Chelsea (3-0) en la final del Mundial de Clubes 2025 , sino que además su entrenador, Luis Enrique , quedó en el centro de la polémica tras protagonizar un lamentable incidente con el delantero brasileño Joao Pedro, quien fue golpeado al final del encuentro.

Aunque el técnico asturiano alegó que su intención era separar a los jugadores y "evitar problemas mayores", las imágenes muestran un contacto claro y con fuerza que dejó al brasileño en el suelo. Joao Pedro, autor de uno de los goles del Chelsea en la final, declaró tras el partido: “No saben perder”, en alusión al comportamiento del PSG.

Picsart_25-07-13_23-34-22-250.jpg Los jugadores del Chelsea celebran después del partido final de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2025 entre el Chelsea de Inglaterra y el Paris Saint-Germain ANGELA WEISS / AFP

La reacción de Luis Enrique y el PSG

En rueda de prensa, Luis Enrique intentó justificar su actuación:

“Fui a separar. Había muchos nervios. Es una situación evitable por parte de todos. No era mi intención agredir a nadie”.

Por su parte, el presidente del PSG, Nasser Al-Khelaïfi, salió en defensa del técnico:

"Luis Enrique es el entrenador más disciplinado del mundo. Fue a separar la pelea y se vio envuelto en ella. También merece respeto”.

¡SALTARON CHISPAS ENTRE LUIS ENRIQUE Y JOAO PEDRO!

El momento del técnico español con el jugador del Chelsea tras perder la final del Mundial de Clubes



— DAZN España (@DAZN_ES) July 13, 2025

¿Sanción de la FIFA?

Según fuentes cercanas a la FIFA, el comportamiento del entrenador no pasó desapercibido y es muy probable que reciba una sanción económica. Si la acción no se considera grave, el castigo podría limitarse a la próxima edición del Mundial de Clubes, sin trasladarse a Ligue 1 o Champions League. No obstante, desde el organismo se reconoce que su imagen ha quedado seriamente dañada.

El veredicto dependerá en gran parte del acta del árbitro, que determinará si hubo agresión o si se interpreta como un intento fallido de mediación.

Luis Enrique: "Aquí no hay perdedores, perdedor en la vida es el que se rinde"

La reflexión después de perder la final del Mundial de Clubes



— DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) July 14, 2025

Una ironía que no pasó desapercibida

Lo ocurrido cobra aún más fuerza por una ironía histórica: en el pasado, Luis Enrique criticó a otros equipos por “no saber perder”. Ahora, tras ser humillado con un 3-0 en una final internacional, su reacción ha sido exactamente la que solía señalar.