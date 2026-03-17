martes 17  de  marzo 2026
Fútbol

La estrategia de Irán para poder disputar el Mundial de la FIFA

El presidente de la federación de fútbol de Irá está "negociando" con la FIFA el traslado a México de los partidos de la selección en la fase de grupos del Mundial 2026 que debía disputar en Estados Unidos

La bandera de Irán se muestra en una pantalla durante el sorteo de la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA 2026, que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México, en el Kennedy Center, en Washington, D.C., el 5 de diciembre de 2025.

La bandera de Irán se muestra en una pantalla durante el sorteo de la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA 2026, que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México, en el Kennedy Center, en Washington, D.C., el 5 de diciembre de 2025.

Roberto SCHMIDT / AFP

El presidente de la federación de fútbol de Irán está "negociando" con la FIFA el traslado a México de los partidos de la selección en la fase de grupos del Mundial 2026 que debía disputar en Estados Unidos, debido a la guerra en Oriente Medio, según la embajada iraní en México.

"Dado que (el presidente estadounidense, Donald) Trump ha declarado claramente que no puede garantizar la seguridad de la selección nacional iraní, definitivamente no iremos a Estados Unidos", dijo el dirigente Mehdi Taj en declaraciones recogidas en la cuenta de la red social X de la legación diplomática.

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"Estamos en negociaciones con la FIFA para que los partidos de Irán en el Mundial se jueguen en México", añadió.

El embajador de Irán en México, Abdolfazl Pasandideh, denunció el lunes "la falta de cooperación del gobierno estadounidense en la expedición de visados y en la provisión de apoyo logístico" a la delegación iraní antes del Mundial.

En un comunicado difundido en la página web de la embajada, añadió que él también sugirió "a la FIFA que los partidos de Irán se trasladen de Estados Unidos a México".

Contactado por la AFP, el organismo mundial no reaccionó de inmediato.

Irán integra el Grupo G del Mundial 2026, en el que se enfrentará a Bélgica y Nueva Zelanda en Los Ángeles y Egipto en Seattle.

Su campamento base durante el torneo, que se jugará desde el 11 de junio al 19 de julio, está previsto en Tucson, Arizona.

Trump afirmó el jueves que Irán no debería participar en el Mundial por "su propia seguridad", en plena guerra en Oriente Medio.

El mandatario hizo estas declaraciones apenas dos días después de decirle al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, que los jugadores iraníes serían bienvenidos a pesar del conflicto.

"Será el evento deportivo más grande y más seguro de la historia de Estados Unidos. ¡Todos los jugadores, autoridades y aficionados serán tratados como las 'ESTRELLAS' que son!", sostuvo en su plataforma Truth Social.

Israel y Estados Unidos lanzaron el 28 de febrero una amplia ofensiva contra la República Islámica, que ha respondido con oleadas de misiles y drones contra territorio israelí y contra objetivos estadounidenses en países de la región.

FUENTE: AFP

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