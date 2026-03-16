lunes 16  de  marzo 2026
DEPORTES

Este podría ser el rival de Alcaraz en su estreno en el Masters 1000 de Miami

El brasileño João Fonseca se asoma como el posible primer rival del español Carlos Alcaraz, número uno del mundo, en la venidera cita en Miami

El español Carlos Alcaraz celebra luego de ganar el torneo ATP 500 de Tokio, el 30 de septiembre de 2025.

El español Carlos Alcaraz celebra luego de ganar el torneo ATP 500 de Tokio, el 30 de septiembre de 2025.

PHILIP FONG / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- El español Carlos Alcaraz, número uno del tenis masculino, y la joya brasileña João Fonseca podrían librar su primer duelo oficial esta semana en el Masters 1000 de Miami, de acuerdo con el sorteo efectuado este lunes.

Como primer cabeza de serie, Alcaraz tiene plaza asegurada en la segunda ronda, donde enfrentará al ganador del cruce de primera fase entre Fonseca (número 39 de la ATP) y el húngaro Fabian Marozsan (46º).

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El tenista carioca, de 19 años, ya midió fuerzas con Alcaraz en un juego de exhibición disputado el pasado diciembre, también en Miami, donde el español se impuso en un súper "tie break" de desempate.

Fonseca encara así un complicado inicio de torneo en Miami, donde el año pasado hizo su debut avanzando hasta la tercera ronda empujado por el intenso apoyo de la hinchada brasileña.

Joao Fonseca
El brasileño Joao Fonseca reacciona durante un partido ante el español Alejandro Davidovich, el 26 de octubre de 2025.

El brasileño Joao Fonseca reacciona durante un partido ante el español Alejandro Davidovich, el 26 de octubre de 2025.

En el reciente Masters 1000 de Indian Wells, Fonseca progresó aún más hasta toparse el martes con el otro gran dominador del circuito, el italiano Jannik Sinner, que necesitó de dos "tie breaks" para tumbar a la promesa brasileña en octavos de final.

Alcaraz, de su lado, quiere quitarse el regusto amargo de su derrota del sábado en semifinales de Indian Wells ante el ruso Daniil Medvedev, su primera del año tras 16 partidos ganados consecutivos.

Campeón en Miami en 2022, el murciano salió teóricamente favorecido del sorteo, que le dejó como principales amenazas antes de la final al estadounidense Taylor Fritz y el inglés Jack Draper.

En cambio, Sinner, ganador de la final del domingo en Indian Wells ante Medvedev, podría tener que medirse de nuevo con el ruso y con el alemán Alexander Zverev en su ruta hacia la final.

Una lesión de hombro impidió que Novak Djokovic compita este año en Miami, donde en 2025 cayó en la final ante el joven checo Jakub Mensik.

La primera ronda, que arranca el miércoles, presenta también un duelo sudamericano entre el chileno Alejandro Tabilo y el argentino Francisco Comesaña.

Arteta apuesta por adolescente

Mikel Arteta aseguró que Max Dowman está listo para jugar "con regularidad" en el Arsenal, después de que la joven promesa de 16 años hiciera historia con un gol y se reivindicase para estar en el once del martes contra el Bayer Leverkusen en octavos de Champions.

Dowman fue la gran figura en la victoria del Arsenal por 2-0 ante el Everton el sábado, que permitió a los Gunners agrandar a nueve puntos su colchón al frente de la Premier League.

Con apenas 16 años y 73 días, Dowman salió desde el banquillo para asegurar un triunfo vital para los londinenses: primero puso el centro para que Viktor Gyokeres abriera el marcador y luego marcó él mismo en el tiempo de descuento.

FUENTE: AFP

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