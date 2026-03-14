Estados Unidos y República Dominicana: el duelo más esperado del Clásico es una realidad

El dominicano Fernando Tatis Jr. celebra luego de conectar un jonrón en un encuentro contra Israel en el Clásico Mundial de Béisbol, el 9 de marzo de 2026.

MIAMI.- Estados Unidos , con un agónico triunfo este viernes ante Canadá , y la República Dominicana , que masacró a Corea del Sur , medirán fuerzas en la semifinal más esperada del Clásico Mundial de Béisbol.

Ambas selecciones son las principales aspirantes a destronar al campeón defensor Japón , que buscará el boleto a semifinales el sábado frente a Venezuela , mientras Puerto Rico lo hará ante Italia .

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Si el "Team USA" avanza a golpe de sufrimiento, Dominicana ha pasado por encima de sus cinco oponentes hasta ahora con récord de carreras (51) y jonrones (14) en esta edición.

Este viernes aplastó 10-0 a Corea del Sur en Miami en un cruce de cuartos de final que fue acortado a siete entradas.

Un jonrón de tres carreras de Austin Wells activó la llamada "Regla de la Misericordia", que permite terminar anticipadamente un partido si un equipo tiene 10 anotaciones de ventaja después de siete innings.

"Estamos felices, hicimos un tremendo trabajo como equipo hoy y tenemos que seguir, esto no se ha terminado", advirtió el capitán Manny Machado, de los Padres de San Diego.

Victoria en siete entradas

La invicta artillería caribeña sometió rápidamente a un plantel formado por jóvenes talentos de la liga local surcoreana.

Los quisqueyanos tomaron la delantera en la segunda entrada con tres carreras impulsadas por Junior Caminero, Julio Rodríguez y Fernando Tatis Jr.

En el tercer inning fue el turno de otra estrella dominicana, Juan Soto, que conectó un sencillo para ponerse en posición de anotar tras un doble de Vladimir Guerrero Jr. al jardín central.

Los dominicanos cerraron la tercera entrada con una ventaja de 7-0, mientras los bates surcoreanos apenas inquietaban al abridor Cristopher Sánchez.

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El lanzador de los Filis de Filadelfia sólo cedió dos imparables y una base por bolas en cinco entradas, en las que firmó ocho ponches.

La mesa estaba servida para que Wells, nacido en Estados Unidos, pegara el cuadrangular de tres carreras que dio por finiquitado el duelo ante los 30.000 aficionados del loanDepot park.

"Probablemente está entre mis favoritos, o mi favorito", dijo después el receptor de los Yanquis de Nueva York sobre su jonrón ganador.

Canadá amenaza sorpresa

En Houston, Estados Unidos buscaba pasar página a una fase de grupos en la que estuvo al borde de una vergonzosa eliminación, salvado sólo por una derrota final de México ante Italia.

Canadá, de su lado, llegaba con el tanque de confianza al máximo tras salir ganador de su grupo. Una victoria también les servía de revancha ante el país vecino por las derrotas en las dos finales de hockey sobre hielo de los recientes Juegos Olímpicos de Invierno.

Los estadounidenses abrieron el marcador en la primera entrada cuando Bobby Witt Jr. recibió base por bolas, avanzó a tercera base con un doble de Aaron Judge y anotó con un rodado de Kyle Schwarber.

La ventaja se amplió a 3-0 en la tercera tras un sencillo de Alex Bregman que impulsó dos carreras.

En la sexta, dos anotaciones de Roman Anthony y Cal Raleigh daban a los locales un cómodo colchón de cinco carreras.

En la misma entrada, las gradas no se inquietaron cuando Owen Caissie puso a Canadá en el marcador, pero sí cuando acto seguido Bo Naylor pegó un jonrón de dos carreras que reducía la ventaja a sólo dos anotaciones.

La temperatura se disparó en Texas cuando Canadá, aprovechando un error de Raleigh como receptor, colocó corredores en segunda y tercera base en el séptimo inning sin ningún out.

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El encargado de apagar el fuego fue el relevista David Bednar, de los Piratas de Pittsburgh, que consiguió forzar un elevado de Josh Naylor y ponchó a Tyler O'Neill y Caissie para sofocar la amenaza.

Otro relevista, Mason Miller, completó el trabajo al ponchar a los tres bateadores canadienses en la última entrada.

El domingo, Estados Unidos se encomendará al as Paul Skenes (Piratas), actual ganador del premio Cy Young de la Liga Nacional, para resistir el poder de fuego dominicano.

"Los muchachos están emocionados", dijo Judge sobre el duelo ante los caribeños. "Sabemos qué tipo de equipo tienen allí. Simplemente una ofensiva increíble, un cuerpo de lanzadores increíble, bullpen, todo. Es de primer nivel, así que lo esperamos con muchas ganas".

FUENTE: AFP