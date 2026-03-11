jueves 12  de  marzo 2026
BÉISBOL

República Dominicana somete a Venezuela y finaliza en la cima de su grupo en el Clásico Mundial

Con un total de cuatro jonrones, incluyendo uno de tres carreras para Fernando Tatis Jr., la República Dominicana se impuso por 7-5 este miércoles por la noche

El dominicano Fernando Tatis Jr. celebra luego de conectar un jonrón en un encuentro contra Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol, el 11 de marzo de 2026.

CARMEN MANDATO / GETTY IMAGES vía AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Con cuatro jonrones de sus estrellas, la República Dominicana venció este miércoles 7-5 a Venezuela en el LoanDepot Park de Miami en un duelo que definía al líder del Grupo D del Clásico Mundial de Béisbol.

La poderosa novena quisqueyana, una de las candidatas al título junto a Japón y Estados Unidos, se quedó con la cabeza de la llave con un pleno de cuatro victorias.

El viernes enfrentará en los cuartos de final a Corea del Sur, también en Miami.

Venezuela, segunda de la llave con un registro de 3-1, tendrá que medirse el sábado a la vigente campeona Japón, liderada por la superestrella de los Dodgers de Los Ángeles, Shohei Ohtani.

La fase de grupos del torneo echó el cierre con un bombardeo de jonrones de las figuras dominicanas.

El jardinero Juan Soto, líder de los Mets de Nueva York, abrió fuego con un cuadrangular de dos carreras en el inning inicial ante el abridor venezolano Eduardo Rodríguez.

Posteriormente, el camarero Ketel Marte y el inicialista Vladimir Guerrero Jr. se sumaron a la causa quisqueyana con un vuelacercas cada uno en la tercera entrada.

Tatis Jr. dictó sentencia

Impulsada por cuatro hits del tercera base Maikel García, Venezuela se acercó a solo una carrera en el cuarto inning, pero Fernando Tatis Jr. frenó en seco la remontada con otro espectacular jonrón de tres carreras.

La Vinotinto le puso emoción al cierre del juego en la casa de los Marlins de Miami con anotaciones en la última entrada del joven Jackson Chourio y de Ronald Acuña Jr.

Pero el relevista Elvis Alvarado, de los Atléticos, zanjó el avance cuando Venezuela tenía dos hombres en circulación al obligar al receptor Salvador Pérez a batear para una doble matanza que le puso punto final al cotejo.

De esta forma, la tropa dirigida por Albert Pujols también cobró venganza ante Venezuela, después de que la delegación encabezada por Acuña Jr. los derrotara en el estreno de ambos equipos en la pasada edición del certamen internacional de la Major League Baseball.

Dominicana mantiene su sed de revancha en camino a los cuartos de final, en especial tras quedar eliminados en la primera ronda en 2023.

FUENTE: Con información de AFP

