El Caribe se interesa por un pitcher de Gran Bretaña tras su actuar en el Clásico Mundial de Béisbol

HOUSTON.- El Clásico Mundial de Béisbol suele ser un escenario para las grandes estrellas de las Grandes Ligas, pero también para historias inesperadas. La de Najer Victor es una de ellas.

El relevista de Gran Bretaña protagonizó uno de los momentos más llamativos del torneo tras dominar en una misma entrada a tres de los bateadores más temidos en el béisbol: Aaron Judge , Bryce Harper y Gunnar Henderson. Y a todos por la vía del ponche.

“Me sentí bien, estaba en el momento, intentando ganar el juego. Lo hago por mis compañeros (...) Sé que lo que significa estar contra los pronósticos. Escuchar al público corear "USA", fue uno de esos momentos en los que pensé: estoy hecho para esto”, comentó a Diario Las Américas en el último encuentro de los ingleses.

Victor, de 24 años, es parte de la organización de los Angelinos de Los Ángeles luego de ser seleccionado en la ronda 14 del draft de 2024. Aunque su nombre todavía no es conocido entre muchos aficionados, su aparición en el Clásico comenzó a ponerlo en el radar.

Su presentación no pasó desapercibida fuera del estadio. Según fuentes consultadas, varios equipos de las ligas invernales del Caribe han mostrado interés en el lanzador tras su actuación en el torneo.

Y es que Najer lanzó sin miedo ante toleteros que intimidan durante todo el año a grandes pitchers. El derecho mostró buena velocidad y un slider que causó impresión, según las fuentes consultadas.

La recta del nacido en Filadelfia, con sangre británica, superó las 97 millas por hora. En tanto que su slider, en FranGraphs, tiene una valoración de 55 sobre 60. Esto le dio para trabjar 2.1 entradas, de un boleto y una carrera, con seis ponches y un WHIP de 0.857.

Para el propio jugador, el torneo fue también una oportunidad para compartir con peloteros de distintas trayectorias.

“Es muy buena. He podido a conocer a varios de los chicos con los que he estado jugando, he aprendido de ellos, de su experiencia. Hay un par de muchachos en nuestro equipo que tienen experiencia. Principalmente, esto me ha permitido ser yo mismo, no cambiar”, agregó, quien ahora puede tener oportunidad de participar en una liga del Caribe para seguir sumando experiencias en su corta carrera como profesional.

Su historia reciente también ayuda a dimensionar el momento.

Hace apenas dos años Victor estaba en la Universidad de Central Florida, donde jugaba béisbol universitario con los Knights mientras terminaba sus estudios, lejos todavía de imaginarse enfrentando a figuras consolidadas de las Grandes Ligas en un torneo internacional.

Ahora, su nombre empieza a abrirse espacio.

Nacido en Estados Unidos pero representante de Gran Bretaña en el torneo, Victor fue consultado sobre la posibilidad de que en el futuro pudiera vestir el uniforme del Team USA en un Clásico Mundial.

Por ahora, prefiere no pensar demasiado en eso.

“Nunca lo había pensado, no estoy pensando tan allá en el futuro. Lo que sea que Dios quiera, pero la verdad no estoy pensando en eso”.