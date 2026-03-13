viernes 13  de  marzo 2026
BÉISBOL

El Caribe se interesa por un pitcher de Gran Bretaña tras su actuar en el Clásico Mundial de Béisbol

El certamen internacional podría abrirle otras puertas a Najer Victor, joven lanzador de los Angelinos

Najer Victor celebra tras ponchar a Aaron Judge, Bryce Harper y Gunnar Henderson en el Clásico Mundial de Béisbol

Najer Victor celebra tras ponchar a Aaron Judge, Bryce Harper y Gunnar Henderson en el Clásico Mundial de Béisbol

AFP
Diario las Américas | REYES UREÑA
Por REYES UREÑA

HOUSTON.- El Clásico Mundial de Béisbol suele ser un escenario para las grandes estrellas de las Grandes Ligas, pero también para historias inesperadas. La de Najer Victor es una de ellas.

El relevista de Gran Bretaña protagonizó uno de los momentos más llamativos del torneo tras dominar en una misma entrada a tres de los bateadores más temidos en el béisbol: Aaron Judge, Bryce Harper y Gunnar Henderson. Y a todos por la vía del ponche.

Lee además
Los jugadores Yoelquis Guibert (izquierda) y Yoel Yanqui, de la selección de Cuba, durante una práctica del equipo en La Habana, el 29 de enero de 2026.
ANÁLISIS

El "Team Asere" y la realidad de un país
Shohei Ohtani, de Japón, consume su turno al bate durante un juego del Clásico Mundial de Béisbol.
BÉISBOL

Así se jugarán los cuartos de final del Clásico Mundial

“Me sentí bien, estaba en el momento, intentando ganar el juego. Lo hago por mis compañeros (...) Sé que lo que significa estar contra los pronósticos. Escuchar al público corear "USA", fue uno de esos momentos en los que pensé: estoy hecho para esto”, comentó a Diario Las Américas en el último encuentro de los ingleses.

Victor, de 24 años, es parte de la organización de los Angelinos de Los Ángeles luego de ser seleccionado en la ronda 14 del draft de 2024. Aunque su nombre todavía no es conocido entre muchos aficionados, su aparición en el Clásico comenzó a ponerlo en el radar.

Su presentación no pasó desapercibida fuera del estadio. Según fuentes consultadas, varios equipos de las ligas invernales del Caribe han mostrado interés en el lanzador tras su actuación en el torneo.

Y es que Najer lanzó sin miedo ante toleteros que intimidan durante todo el año a grandes pitchers. El derecho mostró buena velocidad y un slider que causó impresión, según las fuentes consultadas.

La recta del nacido en Filadelfia, con sangre británica, superó las 97 millas por hora. En tanto que su slider, en FranGraphs, tiene una valoración de 55 sobre 60. Esto le dio para trabjar 2.1 entradas, de un boleto y una carrera, con seis ponches y un WHIP de 0.857.

Embed

Para el propio jugador, el torneo fue también una oportunidad para compartir con peloteros de distintas trayectorias.

“Es muy buena. He podido a conocer a varios de los chicos con los que he estado jugando, he aprendido de ellos, de su experiencia. Hay un par de muchachos en nuestro equipo que tienen experiencia. Principalmente, esto me ha permitido ser yo mismo, no cambiar”, agregó, quien ahora puede tener oportunidad de participar en una liga del Caribe para seguir sumando experiencias en su corta carrera como profesional.

Su historia reciente también ayuda a dimensionar el momento.

Hace apenas dos años Victor estaba en la Universidad de Central Florida, donde jugaba béisbol universitario con los Knights mientras terminaba sus estudios, lejos todavía de imaginarse enfrentando a figuras consolidadas de las Grandes Ligas en un torneo internacional.

Ahora, su nombre empieza a abrirse espacio.

Nacido en Estados Unidos pero representante de Gran Bretaña en el torneo, Victor fue consultado sobre la posibilidad de que en el futuro pudiera vestir el uniforme del Team USA en un Clásico Mundial.

Por ahora, prefiere no pensar demasiado en eso.

“Nunca lo había pensado, no estoy pensando tan allá en el futuro. Lo que sea que Dios quiera, pero la verdad no estoy pensando en eso”.

Temas
Te puede interesar

República Dominicana somete a Venezuela y finaliza en la cima de su grupo en el Clásico Mundial

Poder de Pasquantino hace historia, clasifica a Italia y elimina a México del Clásico Mundial de Béisbol

Canadá elimina a Cuba en el Clásico Mundial de Béisbol y avanza a cuartos de final

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jameneí, afirmó este jueves en su primer mensaje a la nación que el estrecho de Ormuz debe permanecer cerrado”. “El Estrecho de Ormuz debe permanecer cerrado”, dijo la nueva máxima autoridad política y religiosa de Irán en un comunicado leído por una presentadora en la televisión estatal. 
PRIMER MENSAJE

El nuevo líder supremo de Irán desafía a EEUU y pide cerrar Ormuz

John Thune, líder de la mayoría republicana en el Senado habla a la prensa en el Capitolio junto a senadores conservadores.
CONGRESO

Senado de EEUU aprueba proyecto de ley para la vivienda

El presidente Donald Trump habla en el Salón Este de la Casa Blanca el 5 de marzo de 2026 en Washington, DC.
ANÁLISIS

El espejo roto: El presidente Trump y el colapso que nos negamos a ver

Pleno de la Comisión de Miami.
MEDIO AMBIENTE

Miami aprueba eliminar plásticos de un solo uso en propiedades municipales

 Miguel Díaz-Canel, gobernante de Cuba.
Urgente

DÍaz-Canel admite que Cuba mantiene "conversaciones" con EEUU

Te puede interesar

 Miguel Díaz-Canel, gobernante de Cuba.
Urgente

DÍaz-Canel admite que Cuba mantiene "conversaciones" con EEUU
Ron DeSantis, gobernador de Florida. 
PROGRAMA DE INCENTIVOS

Cheques de 5.000 dólares, la estrategia de Florida para atraer a 10.000 nuevos policías

Imagen de referencia patrulla de policía.
INVESTIGACIÓN

El sospechoso del ataque contra una sinagoga en Míchigan es un hombre de origen libanés

Imagen referencial. 
GESTO RELIGIOSO

Liberación de 51 presos en Cuba tras gestiones con el Vaticano: ¿antesala de una negociación?

El líder de la minoría en el Senado de Estados Unidos Chuck Schumer.
CONGRESO

Demócratas del Senado mantienen el bloqueo a fondos de Seguridad Nacional