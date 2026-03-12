jueves 12  de  marzo 2026
BÉISBOL

Así se jugarán los cuartos de final del Clásico Mundial

Japón, el campeón defensor del Clásico Mundial, medirá fuerzas con la Venezuela de Ronald Acuña Jr. el sábado por la noche en el LoanDepot Park de Miami

Shohei Ohtani, de Japón, consume su turno al bate durante un juego del Clásico Mundial de Béisbol.

Shohei Ohtani, de Japón, consume su turno al bate durante un juego del Clásico Mundial de Béisbol.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

HOUSTON.- El campeón defensor Japón encabeza la electrizante ronda de cuartos del Clásico Mundial de Béisbol 2026, donde Venezuela buscará tumbar al gigante asiático, mientras Estados Unidos enfrenta a Canadá y el poder latino de República Dominicana y Puerto Rico amenaza con dominar la recta final.

Venezuela, termómetro del gigante asiático

Japón avanzó invicto al dominar el Grupo C, asegurando un lugar entre los ocho mejores tras un reñido 4-3 sobre Australia, en su partido más complicado de la llave.

Lee además
Greg Weissert #57 y JJ DOrazio #28 del equipo italiano celebran una victoria de 8-6 contra Estados Unidos
BÉISBOL

Italia sorprende a EEUU y complica el grupo B del Clásico Mundial del Béisbol
El mánager Mark DeRosa #9 del equipo de Estados Unidos se prepara para un partido de exhibición contra los Gigantes de San Francisco en el Estadio Scottsdale el 3 de marzo de 2026 en Scottsdale, Arizona. 
Béisbol

DeRosa admite que no entendía el escenario de clasificación de Estados Unidos en el Clásico Mundial

Con pitcheo consistente y ofensiva profunda, el fenómeno Shohei Ohtani, de los Dodgers de Los Ángeles, marca el ritmo de los samuráis, que buscan su cuarto título desde la inauguración del torneo en 2006.

Ohtani resumió la mentalidad japonesa: "En torneos como este siempre habrá partidos difíciles. Ganar partidos como éste (ante Australia) genera impulso". Esa perspectiva será prueba de fuego ante Venezuela, que llegará enfocada en su ritmo ofensivo.

Embed

Venezuela, que avanzó desde el Grupo D como segunda (3-1) detrás de Dominicana, cuenta con figuras como el jardinero Ronald Acuña Jr. (Bravos de Atlanta) y el inicialista Luis Arráez (Gigantes de San Francisco), cuyo bateo consistente fue determinante en Miami para sellar el boleto a cuartos.

Japón y Venezuela cerrarán la fase de cuartos el sábado en el LoanDepot Park, hogar de los Marlins de Miami.

Clásico norteamericano

Estados Unidos (3-1) llegó a cuartos envuelto en dramatismo tras perder sorpresivamente 8-6 ante Italia, complicando su clasificación en el Grupo B.

El mánager Mark DeRosa admitió su error: "Interpreté completamente mal los cálculos". Su confusión con el sistema de desempates generó tensión en Houston.

La selección de las barras y las estrellas, con figuras como el guardabosque Aaron Judge (Yanquis de Nueva York) y el inicialista Bryce Harper (Filis de Filadelfia), sigue siendo favorita por su potencia ofensiva y variedad en el roster, aunque ahora mira de reojo la serie ante Canadá.

Embed

Canadá (3-1), líder de grupo (A) por primera vez, llega con confianza y estrategia renovada. Su mánager Ernie Whitt subrayó la fortaleza de su pitcheo tras una victoria clave 4-3 ante Puerto Rico: "No podemos pedir más de nuestros lanzadores... Están afilados".

El duelo norteamericano se vivirá el viernes en el Daikin Park, casa de los Astros de Houston.

Quisqueya se toma Miami

En el duelo que definía al líder del Grupo D, la República Dominicana (4-0) se impuso 7-5 a Venezuela el miércoles en Miami, con cuadrangulares de Ketel Marte (Cascabeles de Arizona), Juan Soto (Mets de Nueva York), Vladimir Guerrero Jr. (Azulejos de Toronto) y Fernando Tatis Jr. (Padres de San Diego), asegurando su boleto entre los ocho mejores del torneo.

"Fue un tremendo juego para Dominicana y Venezuela... La ofensiva de nosotros puede hacer mucho daño", dijo Albert Pujols, el piloto de los quisqueyanos, que buscan un segundo título tras el conseguido en 2013.

Corea del Sur, segunda (2-2) del Grupo C, enfrentará el viernes en Miami un desafío mayúsculo ante el lineup quisqueyano. Los asiáticos fueron finalistas en 2009 y semifinalistas en 2006.

Sorpresa europea vs tradición caribeña

Italia llegó a los cuartos con un récord perfecto en el Grupo B (4-0) tras sorprender al favorito Estados Unidos 8-6 y arrollar 9-1 a México el miércoles en el cierre de la llave.

"Ganamos cuatro partidos, bien ganados. Era la meta", afirmó el mánager de los europeos, el venezolano Francisco Cervelli. "No sé cómo procesar esto todavía", reaccionó con emoción el piloto, que llegó al dugout hace un año y cuatro meses.

Embed

Puerto Rico, segundo del Grupo A (3-1), avanzó con equilibrio ofensivo y pitcheo sólido, apoyado en talentos que resaltaron en la fase de grupos. Su mánager Yadier Molina transmitió confianza en un roster competitivo listo para enfrentar a la sorpresa europea el sábado en Houston.

"El fuerte de nosotros es el pitcheo y la defensa, no somos un equipo ofensivo, pero tenemos confianza y vamos de menos a más", sostuvo el exreceptor de los boricuas, finalistas en 2013 y 2017.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Canadá elimina a Cuba en el Clásico Mundial de Béisbol y avanza a cuartos de final

Poder de Pasquantino hace historia, clasifica a Italia y elimina a México del Clásico Mundial de Béisbol

República Dominicana somete a Venezuela y finaliza en la cima de su grupo en el Clásico Mundial

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jameneí, afirmó este jueves en su primer mensaje a la nación que el estrecho de Ormuz debe permanecer cerrado”. “El Estrecho de Ormuz debe permanecer cerrado”, dijo la nueva máxima autoridad política y religiosa de Irán en un comunicado leído por una presentadora en la televisión estatal. 
PRIMER MENSAJE

El nuevo líder supremo de Irán desafía a EEUU y pide cerrar Ormuz

Jane Castor, alcaldesa de Tampa.
PLAZO PERENTORIO

Fiscal de Florida amenaza con destituir a alcaldesa de Tampa por políticas migratorias

Panelistas y organizadores del foro “Quo Vadis Cuba 2026”, en Miami
TRANSICIÓN CUBANA

Expertos analizan en Miami "Quo Vadis Cuba"

Imagen de uno de los edificios en Beirut impactados por misiles de las fuerzas de Israel en su respuesta a las acciones de Hezbolá.
DEFENSA

Israel "tomará territorio" en Líbano si continúan ataques de Hezbolá

Pleno de la Comisión de Miami.
MEDIO AMBIENTE

Miami aprueba eliminar plásticos de un solo uso en propiedades municipales

Te puede interesar

Miami-Dade cuenta con más de 470 escuelas públicas.
ESCUELAS PÚBLICAS

Miami-Dade inicia la búsqueda del próximo superintendente de su sistema escolar

Por CARLOS ARMANDO CABRERA
El líder de la minoría en el Senado de Estados Unidos Chuck Schumer.
CONGRESO

Demócratas del Senado mantienen el bloqueo a fondos de Seguridad Nacional

Pleno de la Comisión de Miami.
MEDIO AMBIENTE

Miami aprueba eliminar plásticos de un solo uso en propiedades municipales

Vista parcial de PBExpo.
FLORIDA

Miami Dade College impulsa la formación de la industria de la aviación en PBExpo

John Thune, líder de la mayoría republicana en el Senado habla a la prensa en el Capitolio junto a senadores conservadores.
CONGRESO

Senado de EEUU aprueba proyecto de ley para la vivienda