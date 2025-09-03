miércoles 3  de  septiembre 2025
Fútbol americano

¿Están listos los Chiefs de Mahomes y Kelce en recuperar su dominio en la NFL?

Humillados por los Philadelphia Eagles en el Super Bowl, Patrick Mahomes y sus Kansas City Chiefs buscan la redención en la nueva temporada de la NFL

El ala cerrada Travis Kelce #87 de los Kansas City Chiefs lleva el balón tras realizar una recepción mientras el safety Jaquan Brisker #9 y el linebacker Ruben Hyppolite II #47 de los Chicago Bears defienden durante el primer cuarto del partido de pretemporada de la NFL 2025 en el Estadio Arrowhead el 22 de agosto de 2025 en Kansas City, Misuri.&nbsp;

Jamie Squire/Getty Images/AFP 
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Humillados por los Philadelphia Eagles en el Super Bowl, Patrick Mahomes y sus Kansas City Chiefs buscan la redención en la nueva temporada de la NFL, que se pone en marcha el jueves y será la más especial de la carrera de Travis Kelce.

El 'tight end', de 35 años, tratará de devolver a la cima a Kansas City antes de su retiro y en medio de los preparativos para su boda mediática con Taylor Swift.

Un año más, la superestrella del pop será parte de la liga más poderosa y popular de Estados Unidos.

Swift ha presenciado en vivo dos Super Bowls, primero para celebrar junto a Kelce el título en 2024 y después para consolarlo por la aplastante derrota ante los Eagles (40-22) el pasado febrero.

Esa noche, Jalen Hurts y los suyos hicieron añicos la oportunidad de los Chiefs de ser los primeros en encadenar tres títulos consecutivos.

La gesta hubiera cimentado el lugar en la historia de un equipo que ha llegado a cinco de los seis últimos Super Bowls, ganando cuatro de ellos.

Siete meses después de la pesadilla en Nueva Orleans, los Chiefs vuelven a la carga con el núcleo intacto que conforman el veterano Andy Reid en el banco y Mahomes y Kelce en la cancha.

"No me puedo ir así", confirmó Kelce, entre rumores de retiro, tras la humillación ante Filadelfia.

Su primera parada será el viernes frente a Los Angeles Chargers de Justin Herbert en Sao Paulo, sede de un partido de temporada regular del fútbol americano por segundo año seguido.

Como parte de su expansión internacional, esta campaña de la NFL incluye también su lanzamiento en España.

Guiados por la alegría Jayden Daniels, el mejor novato del año pasado, los Washington Commanders chocarán con los Miami Dolphins el 16 de noviembre en el estadio Santiago Bernabéu, en Madrid.

Campeón del Super bowl.jpg
El propietario, presidente y director ejecutivo de los Philadelphia Eagles, Jeffrey Lurie, entrega el trofeo Lombardi al mariscal de campo número 01 Jalen Hurts y al entrenador en jefe Nick Sirianni al final del Super Bowl LIX

Las Águilas suben el telón

Los focos de la jornada inaugural, el jueves, se reservaron para los campeones Eagles, que estrenarán su corona en casa ante Dallas Cowboys.

Filadelfia, otra de las franquicias más consistentes con dos viajes al Super Bowl en tres años, retuvo también a sus principales armas.

A las órdenes del quarterback Jalen Hurts estarán el receptor AJ Brown y el running back Saquon Barkley, cuya llegada el año pasado le dio a los Eagles el empuje definitivo.

En Dallas, donde no se ha festejado un título en tres décadas, la controversia explotó antes de que vuele el ovoide con el polémico traspaso de su líder, el linebacker Micah Parsons, a los Green Bay Packers.

La ruta a Santa Clara

Como cada año, los Chiefs encaran una senda plagada de peligros hacia el Super Bowl del 8 de febrero en el Levi's Stadium de Santa Clara (California), hogar de los San Francisco 49ers.

En la Conferencia Americana les esperan con ganas los Buffalo Bills, el equipo más damnificado de la dinastía de Kansas City.

Actual Jugador Más Valioso (MVP) de la liga, el quarterback Josh Allen necesita quitarse de encima la pesada sombra de Mahomes, contra quien sucumbió cuatro veces en los cinco últimos playoffs.

Los Bills arrancarán el curso en el choque estelar del domingo, en el que se enfrentarán a los Baltimore Ravens de Lamar Jackson, otro ganador del MVP, en su caso por partida doble, que nunca ha pisado un Super Bowl.

En la Conferencia Nacional, los Eagles tendrán la competencia de los Detroit Lions y de los San Francisco 49ers, extramotivados por poder jugar el Super Bowl como anfitriones.

Los Pittsburgh Steelers, de su parte, se han encomendado a Aaron Rodgers para que, a sus 41 años, los guía hasta sus primeras eliminatorias en casi una década.

FUENTE: AFP

