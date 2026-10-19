Estas son las estrellas de la NBA que buscan un regreso por todo lo alto en esta temporada

Tyrese Haliburton, de los Pacers de Indiana, reacciona durante el primer cuarto del quinto partido de las Finales de la NBA de 2025 en el Paycom Center, el 16 de junio de 2025 en Oklahoma City, Oklahoma.

LOS ÁNGELES.- Las lesiones los alejaron de las canchas de la NBA durante largos meses, pero grandes figuras del baloncesto regresan desde este martes con muchas ganas para la nueva temporada.

Han pasado 15 meses desde que el base All-Star Tyrese Haliburton jugó por última vez en la NBA.

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Su rotura del tendón de Aquiles en la final contra Oklahoma City en 2025 (derrota por 4-3) condenó a los Pacers de Indiana a un año en blanco, con el segundo peor balance de la temporada regular.

"Estoy sano, al 100%", asegura el prodigio de 26 años.

Antes de su lesión, Haliburton era el tercer mejor asistente de la liga en la temporada 2024-2025 (9,2 asistencias), por detrás de Nikola Jokic y Trae Young.

Su regreso puede cambiarlo todo en los Pacers, que han ganado fuerza con el pívot Ivica Zubac (14,1 puntos, 10,6 rebotes) y el alero Aaron Nesmith.

Lillard regresa a Portland

Damian Lillard todavía estaba con los Bucks de Milwaukee cuando sufrió la misma lesión que Haliburton. Ha estado alejado de la competición durante un año y medio.

Desde entonces, el campeón de la NBA y base All-Star cambió de conferencia para regresar al equipo donde todo comenzó, los Trail Blazers de Portland.

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El director deportivo de la franquicia aprovechó para fichar desde Memphis a otro base cinco estrellas, Ja Morant, que solo ha disputado 79 partidos en las últimas tres temporadas y ninguno desde enero.

Morant, de 27 años, y Lillard, de 36, acompañarán al extraordinario alero israelí Deni Avdija (24,2 puntos, 6,9 rebotes, 6,7 asistencias), que llevó a Portland a los playoffs la campaña pasada.

Irving en los Mavs

El regreso de Kyrie Irving a Dallas tras su rotura del ligamento cruzado de la rodilla izquierda será especialmente interesante de seguir, con el prodigio Cooper Flagg a su lado (21 puntos, 6,7 rebotes y 4,5 asistencias en su primer curso en la élite).

El base de 34 años promedió 24,7 puntos en la campaña 2024-2025 y podrá dar un nuevo impulso a los Mavericks. La temporada pasada, los "Mavs" quedaron en la 12ª posición en el Oeste, con tan solo 26 victorias.

Flagg e Irving marcarán el ritmo del juego, con el joven francés Zaccharie Risacher intentando aprovechar la ocasión para destacar.

VanVleet, el equilibrio de los Rockets

Fred VanVleet regresa tras un año sin disputar ningún partido debido a una rotura de los ligamentos cruzados de la rodilla derecha.

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El base de 32 años pinta como una buena incorporación para Houston en su aspiración al título, aunque los Rockets quedaron eliminados en la primera ronda de los pasados playoffs ante los Lakers (4-2).

VanVleet y Kevin Durant, de 38 años, conforman una pareja de treintañeros que tendrá que demostrar que está a la altura.

Davis y Young, la renovación de Washington

El base Trae Young, con un promedio de 25,1 puntos en su carrera, deberá aportar un nuevo impulso a los Wizards de Washington tras su discreto pase desde Atlanta la temporada pasada. En la capital estadounidense apenas ha disputado cinco partidos.

Young, de 28 años, formará pareja con Anthony Davis, que sufrió una lesión en la mano y fue traspasado en febrero desde Dallas a los Wizards.

Ambos engrosan una plantilla que puede resultar muy atractiva gracias a la envergadura del número uno del draft de este verano, AJ Dybantsa, y a los franceses Alex Sarr y Bilal Coulibaly.

FUENTE: AFP