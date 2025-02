Estas son las fechas más importantes en el calendario de la MLS para 2025

MLS sube el telón (22-23 de febrero)

Cada uno de los 30 conjuntos de la liga participará en el fin de semana de apertura, comenzando con el defensor del "Supporters' Shield", Inter Miami, que recibirá al New York City FC el sábado en el Chase Stadium.

De igual forma, el domingo tiene la atracción especial de que el San Diego FC disputará el primer partido de su historia, luego de ingresar al circuito en la más reciente expansión. Los californianos visitarán a sus vecinos del LA Galaxy en el Dignity Health Sports Park.

Semana de Rivalidad (14-18 de mayo)

La llamada "Semana de Rivalidad" se disputará en dos jornadas con la intención de exhibir algunos de los choques más históricos e intensos de la MLS.

Entre los desafíos que se podrán presenciar están: el St. Louis City SC vs. Sporting Kansas City (14 de mayo), el New York City FC vs. New York Red Bulls (17), Columbus Crew vs. FC Cincinnati (17), Portland Timbers vs. Seattle Sounders FC (17), Inter Miami CF vs. Orlando City SC (18) y LA Galaxy vs. LAFC (18).

Pausa por el Mundial de Clubes (15-24 de junio)

La MLS detendrá el desarrollo de su temporada regular entre el 15 y el 24 de junio para la celebración del Mundial de Clubes de la FIFA y la Copa Oro de la Concacaf.

El Inter Miami y el Seattle Sounders FC defenderán al circuito en el primer torneo, mientras que un total de 16 selecciones, incluyendo a Estados Unidos, México y Canadá, batallarán en el segundo.

Para ambas competiciones, 14 estadios de la MLS servirán de sede.

Juego de Estrellas (13 de julio)

El clásico de luminarias de la MLS se llevará a cabo en el Q2 Stadium del Austin FC el próximo miércoles 13 de julio. El día antes se celebrará el "Reto de Habilidades", como parte de las festividades del Juego de Estrellas.

Leagues Cup (29 de julio-31 de agosto)

El torneo oficial de la LIGA MX y la MLS tendrá lugar entre el 29 de julio y el 31 de agosto de 2025. Los desafíos transcurrirán durante el desarrollo de la temporada regular de ambos circuitos y Estados Unidos y Canadá servirán como sedes.

Día de Decisión (18 de octubre)

La campaña regular de la MLS llega a su fin con el "Día de Decisión" el sábado 18 de octubre. Puestos en los playoffs de 2025 y la Bota de Oro, entre otras cosas, estarán en el aire para esa fecha.

Los partidos de la Conferencia Este tiene previsto arrancar a las 6:00 p.m. y los de la Conferencia Oeste a las 9:00 p.m. Adicionalmente, el New York City FC medirá fuerzas con el Seattle Sounders FC en un duelo interconferencias a las 6:00 p.m.