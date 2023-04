Ya Acuña fue comparado con "The Kid" en sus inicios. Primero fue MLB.com que lanzó una comparativa entre ambos peloteros.

“Con solo 22 años y ya considerado uno de los mejores jugadores de las Grandes Ligas, el jardinero de los Bravos tiene el potencial de ser la cara del béisbol durante muchos años tal como lo hizo Ken Griffey Jr, y es natural preguntarse hasta dónde llegará Acuña una vez que Vuelve a la acción de Grandes Ligas. Pero en realidad, veamos si podemos resolverlo", esto fue publicado en 2020 por el sitio oficial de la Gran Carpa. Tres años más tarde, la comparativa regresa con una pregunta de un especialista de MLB Network a otro jugador de las mayores.

bravosacuñamiami.jpg El venezolano Ronald Acuña Jr., de los Bravos de Atlanta, es felicitado por sus compañeros, tras anotar en un sencillo de Matt Olson ante los Marlins de Miami, en el segundo juego de una doble tanda disputada el sábado 13 de agosto de 2022 AP / Wilfredo Lee

Durante un duelo entre Padres de San Diego y Bravos de Atlanta, Manny Machado utilizó el "Play in Mic" que es jugar mientras habla por micrófono para la transmisión del juego. Allí se le preguntó, quién para él es el jugador más parecido o que se le pueda comparar a Ken Griffey Jr. Se quedó en silencio un momento, mientras veía la jugada defensiva y al poder hablar, justamente Acuña llegó a salvo a la antesala y recibe un abrazo del dominicano, más unas palabras muy especiales.

"Este chico (Acuña) es lo más cercano a lo que Ken Griffey Jr. significó para las Grandes Ligas", expresó Machado.

Machado reveló que Acuna Jr. posee todas las herramientas de un bateador y defensor neto. "La jugada de out en el cuarto inning, en el que me sacó de out es prueba de ello", finalizó entre risas.

En la parte alta del cuarto inning Manny Machado logró conectar una línea en territorio fair pasando por la primera almohadilla e internándose hacia el jardín derecho.

Machado pasó primera base sin problemas y se fue hacia la segunda base, donde Ronald Acuña Jr. se percató y lanzó una flecha certera que manejó sin ningún tipo de problemas Orlando Arcia para así completar la asistencia y puso out al dominicano.