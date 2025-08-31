domingo 31  de  agosto 2025
TENIS

Estrella del tenis rompe relación laboral con su entrenador de ocho años tras debacle en el US Open

El ruso Daniil Medvedev y su entrenador Gilles Cervara tomaron caminos separados luego de que el estelar tenista fuera eliminado en la primera ronda del US Open

El ruso Daniil Medvedev descansa durante un partido del Abierto de Australia, el 17 de enero de 2025.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

NUEVA YORK.- El entrenador francés Gilles Cervara dio a conocer el domingo el fin de su colaboración de ocho años con Daniil Medvedev, a menos de una semana de que éste sufriera una volcánica eliminación en el Abierto de Estados Unidos.

"Me encantó entrenarte, apoyarte (incluso cuando fue difícil) y encontrar soluciones contigo y con tu equipo para ayudarte a brillar", dijo el preparador al despedirse del tenista ruso en un mensaje en Instagram.

"Conservaré en mi memoria tu magia poco convencional como jugador, es tu fortaleza y volverá, estoy seguro de ello", le alentó Cervara, quien ya dirigía a Medvedev cuando conquistó el US Open en 2021 y se convirtió en número uno mundial pocos meses después.

El temperamental jugador moscovita, de 29 años, está inmerso en una crisis de resultados que esta temporada le llevó a ganar un único partido en los cuatro torneos de Grand, Slam, en enero en el Abierto de Australia.

En el US Open fue eliminado en la primera ronda a principios de semana, en una delirante noche en la que alentó una rebelión del público contra una decisión del juez de silla, al que acusó de querer terminar el partido antes de tiempo.

Consumada su derrota en cinco sets frente al francés Benjamin Bonzi, número 51 de la ATP, Medvedev destruyó su raqueta a golpes en el banco.

Por su conducta, que incluyó gestos obscenos, el ruso recibió una multa de 42.500 dólares.

"Hubiera hecho algo peor, pero no puedo porque hay reglas, porque estamos en una cancha de tenis", declaró tras el partido Medvedev, ganador de 20 títulos en su carrera.

Zverev se despidió

El alemán Alexander Zverev cayó la noche del sábado ante el canadiense Felix Auger Aliassime en la tercera ronda del Abierto de Estados Unidos, su peor eliminación en este Grand Slam desde 2018.

Zverev, número tres mundial, sucumbió ante Auger Aliassime (27) por 4-6, 7-6 (7/9), 6-4 y 6-4 después de tres horas y 48 minutos de batalla nocturna en Nueva York.

Con su estrategia defensiva, el alemán permitió que el partido estuviera en la raqueta de Auger Aliassime, que se mostró tan valiente como efectivo con 50 golpes ganadores por 29 de su rival.

"Esta se siente bien. Llevo viniendo desde 2018, sigo siendo joven, pero llevaba unos años buscando volver", dijo el canadiense, de 25 años, que fue semifinalista en 2021 cuando era una de las grandes promesas del circuito.

FUENTE: AFP

