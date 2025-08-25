lunes 25  de  agosto 2025
Medvedev se sumerje en una crisis "irreal"

El ruso Daniil Medvedev, campeón del Abierto de Estados Unidos en 2021, fue eliminado en su estreno en el Grand Slam de Nueva York

El ruso Daniil Medvedev se rompe la raqueta tras perder su partido de tenis de primera ronda individual masculino contra el francés Benjamin Bonzi en el primer día del torneo de tenis US Open en el USTA Billie Jean King National Tennis Center en la ciudad de Nueva York, el 24 de agosto de 2025.&nbsp;

Foto de CHARLY TRIBALLEAU / AFP 

Foto de CHARLY TRIBALLEAU / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El ruso Daniil Medvedev, campeón del Abierto de Estados Unidos en 2021, fue eliminado la madrugada del lunes en su estreno en el Grand Slam de Nueva York ante el francés Benjamin Bonzi en un duelo con un giro de guion delirante.

Medvedev, descendido al puesto 13 de la ATP, hincó la rodilla ante Bonzi (51º) en una noche volcánica por 6-3, 7-5, 6-7 (5/7), 0-6 y 6-4 y protagonizó la primera sorpresa del torneo.

El moscovita, ganador del US Open en 2021 y subcampeón en 2023, se encuentra inmerso en una profunda crisis que le llevó a ganar un único partido en los cuatro torneos de Grand Slam de la temporada.

Bonzi, de 29 años, fue precisamente el verdugo del ex número uno mundial en la primera ronda de Wimbledon en julio.

El francés se encaminaba a asestarle otra inapelable victoria al hacerse con los dos primeros sets.

El partido, sin embargo, entró en una espiral impredecible cuando un fotógrafo irrumpió en la pista cuando el francés tenía pelota de partido y se disponía a ejecutar su segundo servicio.

El juez de silla Greg Allensworth decretó que, debido a esta interferencia, Bonzi disponía de un nuevo primer servicio, lo que encendió la indignación de Medvedev, de 29 años, contra el árbitro que los aficionados hicieron también suya.

El público de Flushing Meadows, particularmente ruidoso en las funciones nocturnas, abucheó al árbitro durante seis minutos en los que el ruso les alentaba con las manos a seguir la protesta.

Medvedev, que ha tenido numerosos encontronazos con el público neoyorquino durante años, les agradecía el apoyo formando un corazón con sus manos.

Cuando por fin se reanudó el juego, Medvedev salvó la pelota de partido en medio del júbilo de las tribunas, que pasó a ovacionar cada uno de sus puntos.

El exnúmero uno mundial rompió el servicio del francés y se quedó con el set en el desempate en medio del alborozo de la pista Louis Armstrong, la segunda alcaldesa de Flushing Meadows.

El francés, que pidió atención médica en la pierna derecha, fue después avasallado por Medvedev en un cuarto set en el que solo ganó nueve puntos.

En la quinta y definitiva manga, Bonzi volvió a plantear batalla y salió en cabeza de un intercambio de cinco breaks para sellar el triunfo tras tres horas y 45 minutos, cuando el reloj estaba cerca de la una de la madrugada.

Hundido, Medvedev entró en cólera al tomar asiento y destruyó su raqueta estrellándola en numerosas ocasiones contra su banco.

"No tengo ni idea" de cómo resumir esta noche, reconoció Bonzi. "Nunca había experimentado algo así (...) La energía fue salvaje, gracias a los que me abuchearon por darme la energía".

FUENTE: AFP

