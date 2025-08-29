Sinner avanza sin inconvenientes en el US Open

El italiano Jannik Sinner celebra luego de ganar su partido contra el norteamericano Taylor Fritz en el Masters ATP, el 12 de noviembre de 2024.

NUEVA YORK.- Con Carlos Alcaraz al acecho de sus coronas, el italiano Jannik Sinner sorteó este jueves sin dificultades la segunda ronda del Abierto de Estados Unidos , donde la estrella local Coco Gauff resistió en una noche llena de lágrimas y dramatismo.

Unas horas antes, en una nublada tarde en Nueva York, Sinner desactivó la amenaza del australiano Alexei Popyrin, protagonista de uno de los bombazos del año pasado al eliminar a Novak Djokovic.

El número uno mundial se impuso a Popyrin (36) por 6-3, 6-2 y 6-2 y encadenó 23 partidos ganados seguidos en torneos de Grand Slams de pista dura.

"Estoy contento con el resultado de hoy, estoy apuntando a mejorar en el servicio, pero con el resto (de mi juego) estoy bastante cómodo", diagnosticó Sinner.

Este triunfo le permite seguir en ruta hacia un segundo título seguido y también conservar el primer lugar de la clasificación mundial.

Para mantenerse en la cima, Sinner debe mejorar el resultado del español Alcaraz, quien ya estaba instalado en tercera ronda.

El alemán Alexander Zverev, tercer sembrado, siguió los pasos de los favoritos con una victoria nocturna ante el británico Jacob Fearnley por triple 6-4.

Sin latinoamericanos

El tenis latinoamericano se quedó sin su última raqueta masculina con la inesperada caída de Francisco Cerúndolo, que desperdició dos sets de ventaja frente al suizo Leandro Riedi, número 435 de la ATP, hasta ceder por 3-6, 4-6, 6-4, 6-4 y 6-2.

El argentino, decimonoveno sembrado, se desfondó físicamente dos días después de que fuera él quien levantara dos parciales en contra frente a Matteo Arnaldi.

Con la salida de sus siete jugadores, Argentina cerró el primer año en una década en el que no colocó a ningún representante en la segunda semana (octavos de final) de un Grand Slam.

La mexicana Renata Zarazúa también se quedó sin su primera presencia en tercera ronda al perder ante la francesa Diane Parry en el último tiebreak por marcador de 6-2, 2-6 y 7-6 (10/7).

La mexicana había acaparado titulares en el torneo con su victoria en el debut frente a la vigente campeona del Abierto de Australia, la local Madison Keys.

