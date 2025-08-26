martes 26  de  agosto 2025
TENIS

Alcaraz sobre el revuelo con su corte de pelo: "Fue un malentendido de mi hermano"

El español Carlos Alcaraz, que debutó con victoria en el Abierto de Estados Unidos, también estrenó un nuevo "look" en la competición con una cabeza rapada

El español Carlos Alcaraz celebra durante su estreno en el Abierto de Estados Unidos, el 25 de agosto de 2025.

KENA BETANCUR / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

NUEVA YORK.- Tras el revuelo que causó en el US Open su corte de pelo militar, el tenista español Carlos Alcaraz explicó que fue producto de un malentendido con su hermano, que ejercía de peluquero.

La nueva imagen de Alcaraz causó sensación el lunes en el torneo de Grand Slam de Nueva York, donde debutó con un rotundo triunfo nocturno ante el local Reilly Opelka.

"Sentía que tenía el pelo muy largo y tenía muchas ganas de cortármelo. De repente mi hermano (Álvaro) tuvo un malentendido con la máquina y simplemente lo cortó. La única forma de arreglarlo era afeitarme del todo", narró el número dos mundial en su conferencia de prensa.

"Para ser sincero, no está tan mal (...) Creo que hoy me hizo ser más rápido", bromeó. "Si hay un lugar que se asemeja a un corte y un estilo totalmente diferente como este es Nueva York".

Antes de que saltase a la pista, en las redes sociales se expandió un video con la divertida reacción de sorpresa del tenista estadounidense Frances Tiafoe al ver llegar a Alcaraz con su renovado "look".

"Es horrible", dijo después a la prensa Tiafoe, buen amigo del español. "No sé quién le dijo que está bien, que hiciera eso, pero es terrible".

"Vi el video y Tiafoe está mintiendo", le respondió Alcaraz. "Sé que le gusta el corte, me lo dijo".

"A algunas personas les gusta, a otras no. Para ser sincero, me divierte la reacción de la gente", resumió el ex número uno mundial, que reconoce su creciente interés por el mundo de la moda.

"Me estoy metiendo un poco más en ese mundo", dijo el español, que ya ha sido imagen de varias marcas de ropa. "Tengo pasión por los sneakers, la vestimenta, ahora le estoy dando mucha más importancia. Me gusta que la gente también vea un lado diferente a lo que están acostumbrados en la pista".

Venus Williams pierde en su debut

A los 45 años, la icónica tenista Venus Williams plantó el lunes una conmovedora batalla a la checa Karolina Muchova antes de quedar eliminada en la primera ronda del Abierto de Estados Unidos.

Williams, que llevaba dos años sin competir en un Grand Slam, le arrebató un set a la talentosa jugadora checa, semifinalista en las dos pasadas ediciones de este torneo del Grand Slam.

Muchova, decimotercera de la WTA, resistió la olla a presión de la pista central de Nueva York, la mayor del mundo, y avanzó a la segunda ronda con parciales de 6-3, 2-6 y 6-1.

FUENTE: AFP

