Daniil Medvedev multado en el US Open por un estallido de furia

El ruso Daniil Medvedev se rompe la raqueta tras perder su partido de tenis de primera ronda individual masculino contra el francés Benjamin Bonzi en el primer día del torneo de tenis US Open en el USTA Billie Jean King National Tennis Center en la ciudad de Nueva York, el 24 de agosto de 2025.

El tenista ruso Daniil Medvedev , campeón del US Open 2021 y exnúmero uno del mundo, fue multado con $42.500 tras su polémica eliminación en primera ronda del US Open 2025 frente al francés Benjamin Bonzi .

La sanción, que representa más de un tercio de los $110,000 dólares que ganó en el torneo, fue impuesta por el árbitro del torneo, Jake Garner, y se divide en $30,000 por conducta antideportiva y $12,500 por abuso de raqueta, luego de que Medvedev destrozara su equipo al finalizar el partido.

El incidente que desató la furia de Medvedev

El hecho ocurrió el domingo por la noche en el Louis Armstrong Stadium, cuando un fotógrafo —cuyo acceso fue inmediatamente revocado— ingresó caminando al costado de la pista justo después de un fallo de saque de Bonzi.

El juez de silla Greg Allensworth ordenó retirar al fotógrafo y decidió repetir el primer saque, lo que desató la furia de Medvedev. El ruso se enfrentó al árbitro, insultó al oficial y encendió al público, que respondió con abucheos y gritos de “¡Second serve!”. La interrupción se prolongó por más de seis minutos.

Durante la discusión, Medvedev llegó a ironizar en los micrófonos:

“Él quiere irse a casa, chicos. No le gusta estar aquí. Le pagan por partido, no por hora.”

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/jmgmoron/status/1959894653416677787?t=ijHyb_uE9QLx509KVbOKGA&s=19&partner=&hide_thread=false Aquí la película completa de uno de los mayores líos en la historia del US Open.



El fotógrafo que lía todo fue EXPULSADO del partido y su credencial ha sido retirada.



Bonzi casi pierde el partido y Medvedev explotó en el acto



Increíble. pic.twitter.com/W4Y8RB3o1U — José Morón (@jmgmoron) August 25, 2025

Un partido caótico que terminó en derrot

A pesar del caos, Medvedev logró ganar el tercer y cuarto set, pero finalmente Bonzi se llevó la victoria con parciales 6-3, 7-5, 6-7 (5), 0-6, 6-4.

Esta eliminación marca la tercera derrota consecutiva de Medvedev en primera ronda de un Grand Slam, luego de haber caído también en Wimbledon ante el mismo rival.