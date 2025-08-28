Daniil Medvedev multado en el US Open por un estallido de furia

El tenista ruso Daniil Medvedev, campeón del US Open 2021 y exnúmero uno del mundo, fue multado con $42.500 tras su polémica eliminación en primera ronda del US Open 2025 frente al francés Benjamin Bonzi.
La sanción, que representa más de un tercio de los $110,000 dólares que ganó en el torneo, fue impuesta por el árbitro del torneo, Jake Garner, y se divide en $30,000 por conducta antideportiva y $12,500 por abuso de raqueta, luego de que Medvedev destrozara su equipo al finalizar el partido.
El hecho ocurrió el domingo por la noche en el Louis Armstrong Stadium, cuando un fotógrafo —cuyo acceso fue inmediatamente revocado— ingresó caminando al costado de la pista justo después de un fallo de saque de Bonzi.
El juez de silla Greg Allensworth ordenó retirar al fotógrafo y decidió repetir el primer saque, lo que desató la furia de Medvedev. El ruso se enfrentó al árbitro, insultó al oficial y encendió al público, que respondió con abucheos y gritos de “¡Second serve!”. La interrupción se prolongó por más de seis minutos.
“Él quiere irse a casa, chicos. No le gusta estar aquí. Le pagan por partido, no por hora.”
A pesar del caos, Medvedev logró ganar el tercer y cuarto set, pero finalmente Bonzi se llevó la victoria con parciales 6-3, 7-5, 6-7 (5), 0-6, 6-4.
Esta eliminación marca la tercera derrota consecutiva de Medvedev en primera ronda de un Grand Slam, luego de haber caído también en Wimbledon ante el mismo rival.