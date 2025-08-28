jueves 28  de  agosto 2025
Tenis

Daniil Medvedev multado en el US Open por un estallido de furia

El tenista ruso Daniil Medvedev, campeón del US Open 2021 y exnúmero uno del mundo, fue multado con $42.500

El ruso Daniil Medvedev se rompe la raqueta tras perder su partido de tenis de primera ronda individual masculino contra el francés Benjamin Bonzi en el primer día del torneo de tenis US Open en el USTA Billie Jean King National Tennis Center en la ciudad de Nueva York, el 24 de agosto de 2025.&nbsp;

El ruso Daniil Medvedev se rompe la raqueta tras perder su partido de tenis de primera ronda individual masculino contra el francés Benjamin Bonzi en el primer día del torneo de tenis US Open en el USTA Billie Jean King National Tennis Center en la ciudad de Nueva York, el 24 de agosto de 2025. 

Foto de CHARLY TRIBALLEAU / AFP
Por Pedro Felipe Hernández

El tenista ruso Daniil Medvedev, campeón del US Open 2021 y exnúmero uno del mundo, fue multado con $42.500 tras su polémica eliminación en primera ronda del US Open 2025 frente al francés Benjamin Bonzi.

La sanción, que representa más de un tercio de los $110,000 dólares que ganó en el torneo, fue impuesta por el árbitro del torneo, Jake Garner, y se divide en $30,000 por conducta antideportiva y $12,500 por abuso de raqueta, luego de que Medvedev destrozara su equipo al finalizar el partido.

Lee además
El ruso Daniil Medvedev se rompe la raqueta tras perder su partido de tenis de primera ronda individual masculino contra el francés Benjamin Bonzi en el primer día del torneo de tenis US Open en el USTA Billie Jean King National Tennis Center en la ciudad de Nueva York, el 24 de agosto de 2025. 
Tenis

Medvedev se sumerje en una crisis "irreal"
El británico Lando Norris, de McLaren, cruza la línea final para conquistar el Gran Premio de Hungría, el 3 de agosto de 2025.
AUTOMOVILISMO

Fórmula 1 regresa en Países Bajos con un esperado duelo entre los McLaren

El incidente que desató la furia de Medvedev

El hecho ocurrió el domingo por la noche en el Louis Armstrong Stadium, cuando un fotógrafo —cuyo acceso fue inmediatamente revocado— ingresó caminando al costado de la pista justo después de un fallo de saque de Bonzi.

El juez de silla Greg Allensworth ordenó retirar al fotógrafo y decidió repetir el primer saque, lo que desató la furia de Medvedev. El ruso se enfrentó al árbitro, insultó al oficial y encendió al público, que respondió con abucheos y gritos de “¡Second serve!”. La interrupción se prolongó por más de seis minutos.

Durante la discusión, Medvedev llegó a ironizar en los micrófonos:

“Él quiere irse a casa, chicos. No le gusta estar aquí. Le pagan por partido, no por hora.”

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/jmgmoron/status/1959894653416677787?t=ijHyb_uE9QLx509KVbOKGA&s=19&partner=&hide_thread=false

Un partido caótico que terminó en derrot

A pesar del caos, Medvedev logró ganar el tercer y cuarto set, pero finalmente Bonzi se llevó la victoria con parciales 6-3, 7-5, 6-7 (5), 0-6, 6-4.

Esta eliminación marca la tercera derrota consecutiva de Medvedev en primera ronda de un Grand Slam, luego de haber caído también en Wimbledon ante el mismo rival.

Temas
Te puede interesar

La fecha en la que debutará el Miami Heat en la NBA esta temporada: ¿Será en casa?

Final de la Leagues Cup 2025: Sounders de Seattle vs. Inter Miami, ¿cuándo y dónde se jugará?

Doblete de Messi lleva al Inter Miami a la final de la Leagues Cup

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El buque de asalto anfibio USS Iwo Jima (LHD-7) de la @USNavy ha salido oficialmente de Norfolk rumbo a Venezuela.
Combate al narcotráfico

EEUU muestra su fuerza militar desplegada en inmediaciones de Venezuela

Se le complican los planes a Maduro
Opinión

Se le complican los planes a Maduro

Estudiantes en el primer día de clases en John A. Ferguson Senior High School en el suroeste de Miami-Dade
CRISIS ESTUDIANTIL

Menos inmigración, aulas más vacías: Miami-Dade pierde 13.000 estudiantes

Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma. Foto de junio de 2023
Inspección

Director general de OIEA informa que inspectores llegaron a instalación nuclear de Irán

Residentes frente a la iglesia católica donde murieron 2 niños y otros 14 se encuentran heridos tras el mortal ataque de un genocida.
Minneapolis

FBI investiga tiroteo en iglesia de EEUU como "crimen de odio contra los católicos"

Te puede interesar

El nivel de consumo en Estados Unidos también aumentó en el segundo trimestre del año
INFORME

Economía de EEUU crece 3,3% en el segundo trimestre, por encima de lo previsto

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Estudiantes en el primer día de clases en John A. Ferguson Senior High School en el suroeste de Miami-Dade
CRISIS ESTUDIANTIL

Menos inmigración, aulas más vacías: Miami-Dade pierde 13.000 estudiantes

Oficiales de ICE y de la DEA en los pasillos de la corte de inmigración en el Edificio Federal Jacob K. Javitz el 10 de junio de 2025 en la ciudad de Nueva York, a la espera de los inmigrantes a quienes les fue negado el asilo.
MIGRACIÓN

¿Cómo se llevan a cabo las megarredadas del ICE?

Ron DeSantis, gobernador de Florida. 
RENDIR CUENTA

DOGE Florida cita a empleados del condado de Orange por presunta obstrucción de auditoría estatal

El buque USS San Antonio (LPD-17) de la Marina de Estados Unidos sale de la Base Naval de Norfolk en dirección a Venezuela.
OFENSIVA

EEUU excluye a España de la coalición internacional que adelanta contra carteles del narcotráfico