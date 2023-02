Una persona con conocimiento de las negociaciones dijo que Leonard y los Milwaukee Bucks acordaron un contrato de 10 días, abriendo la puerta para que el centro de 7 pies juegue en un partido de la NBA por primera vez desde enero de 2021. La persona habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque el acuerdo no había sido anunciado.

ESPN informó por primera vez del acuerdo entre Leonard y los Bucks.

La carrera de Leonard estuvo en peligro y su reputación se vio gravemente dañada el 8 de marzo de 2021 cuando se descubrió que usó un insulto mientras jugaba un juego en línea mientras otros miraban en una transmisión en vivo. El Heat le dijo que se mantuviera alejado del equipo indefinidamente, el comisionado de la NBA, Adam Silver, lo multó con $ 50,000 y Miami finalmente lo cambió a Oklahoma City.

Meyers Leonard Heat.jpg Foto del 29 de diciembre del 2020 el alero del Heat de Miami Meyers Leonard antes del juego ante los Bucks de Milwaukee. AP/Lynne Sladky, archivo

Leonard dijo entonces que sabía que había usado un mal término, pero desconocía el significado del término. En una disculpa, dijo que “mi ignorancia sobre su historia y lo ofensivo que es para la comunidad judía no es en absoluto una excusa y simplemente estaba equivocado”. Inmediatamente comenzó a programar reuniones con sobrevivientes del Holocausto, rabinos en el sur de Florida y otros líderes comunitarios.

El insulto usado por Leonard en la plataforma Twitch fue: "¡Puto cobarde! ¡No me dispares, jodido 'kike'!", decía el pívot mientras jugaba al Call of Duty.

Ese fue el comienzo de él pasando gran parte de los últimos dos años tratando de expiar lo que hizo, casi todo en silencio, en un esfuerzo deliberado por anular cualquier noción de que su trabajo simplemente se hizo para obtener una cobertura mediática positiva. Ha hablado y trabajado con varios grupos judíos sobre varias cosas, organizó varios campamentos de baloncesto para niños judíos y se disculpó innumerables veces por lo que dijo y su ignorancia sobre el significado del término.

Leonard no iba a jugar en lo que restaba de la temporada 2020-21 luego de sufrir una lesión en el hombro en enero de 2021, dos meses antes del incidente. Desde entonces, ha lidiado con el tobillo y otros problemas, pero ha estado trabajando para regresar a la NBA durante meses.

Para los Bucks, el movimiento casi no conlleva ningún riesgo. Tendrán 10 días para ver si Leonard, quien estuvo con Miami para llegar a las Finales de la NBA de 2020 en la burbuja de reinicio en Walt Disney World, puede ayudarlos con su impulso de playoffs.

La mayoría de los jugadores y entrenadores eligieron arrodillarse en esa burbuja para escuchar los himnos nacionales de Estados Unidos y Canadá cuando se reanudó la temporada de la NBA allí. Leonard se paró en su lugar, con la mano sobre el corazón, y lo hizo con el apoyo de sus compañeros del Heat.

“Soy un ser humano compasivo y realmente amo a todas las personas”, dijo Leonard a The Associated Press en ese momento.

En su carrera, Leonard ha promediado 5,6 puntos y 3,9 rebotes con un 48 % de tiros, un 39 % desde la línea de 3 puntos.

