Béisbol

Omar López no se preocupa por la ofensiva de Venezuela pese a dos derrotas en la preparación para el Clásico Mundial

Omar López no se preocupa por la ofensiva de Venezuela tras dos derrotas en juegos de preparación del Clásico Mundial y confía en que el bateo despertará en Miami

El manager de Venezuela,&nbsp; Omar López durante el entrenamiento de la selección prevional Clásico Mundial de Béisbol 2026

El manager de Venezuela,  Omar López durante el entrenamiento de la selección prevional Clásico Mundial de Béisbol 2026

@TeamBeisbolVE
Por Pedro Felipe Hernández

La selección de Venezuela llega a su debut en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 con dudas en su ofensiva tras caer en sus dos juegos de preparación en West Palm Beach, pero el manager Omar López aseguró que no está preocupado por la falta de producción de carreras.

El combinado venezolano perdió 3-1 ante los Houston Astros y luego 5-1 frente a los Washington Nationals, dos encuentros en los que el bateo no logró responder como se esperaba. Sin embargo, López explicó que estos partidos forman parte del proceso de ajuste previo al inicio del torneo.

“No tengo términos beisbolísticos para explicar lo de la ofensiva en estos dos partidos. Si la gente mira las estadísticas verá que no dimos 12 o 14 hits, pero estos son juegos de trámite. Los muchachos están buscando ajustar su swing y estos resultados no nos afectan en nada”, afirmó el estratega.

Poca producción ofensiva en los juegos de preparación

En el primer compromiso, Venezuela cayó 3-1 ante los Astros en un duelo en el que el equipo tomó ventaja temprano. Wilyer Abreu conectó un batazo que lo llevó a tercera base y posteriormente Maikel García impulsó la primera carrera del juego.

Sin embargo, Houston reaccionó en el sexto inning para empatar el marcador y más tarde tomó la ventaja definitiva con un jonrón de dos carreras del emergente Carlos Pérez, mientras su bullpen se encargó de asegurar el triunfo.

El segundo duelo de preparación también dejó dificultades ofensivas. Venezuela cayó 5-1 ante los Nationals, en un juego en el que el receptor venezolano Keibert Ruiz fue protagonista al conectar un jonrón de tres carreras que terminó marcando la diferencia.

El pitcheo dejó buenas sensaciones

Aunque la ofensiva no respondió, el cuerpo de lanzadores venezolano mostró aspectos positivos durante los dos compromisos. El pitcheo logró competir durante varios tramos de ambos encuentros, permitiendo al cuerpo técnico evaluar el bullpen y definir roles para el torneo.

Además, los partidos sirvieron para ajustar detalles tácticos y analizar cómo responder en situaciones ofensivas con corredores en base, un aspecto que el equipo deberá mejorar de cara al campeonato.

Confianza total antes del debut

A pesar de las derrotas y de la falta de carreras, López se mostró convencido de que la ofensiva despertará cuando comience el torneo.

“Estoy seguro de que todo va a cambiar en Miami. Cuando pasen el switch todo será diferente y tengo confianza en ellos”, aseguró.

Venezuela debutará este 6 de marzo frente a Países Bajos en el loanDepot Park de Miami, en un grupo altamente competitivo donde también destacan potencias como República Dominicana.

La selección venezolana contará con figuras de Grandes Ligas como Ronald Acuña Jr., Jackson Chourio y el capitán Salvador Pérez, con la misión de responder ofensivamente desde el inicio y comenzar su camino en busca del título del Clásico Mundial.

